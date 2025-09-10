PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
XChat uvodi šifrovanu direktnu poruku

Marija Ljevnaic

XChat postaje sve dostupniji.

Dugo očekivana šifrovana direktna poruka postaje sve dostupnija u XChat. Funkcija se pojavila u beta verziji u maju, a sada je dostupna većem broju korisnika bez obzira da li su pretplaćeni na X Premium.

Odvojeno od postojećeg direktnog sandučeta, XChat je širfrovan od počteka do kraja. Sistem ćaskanja podržava otpremanje medija, grupno ćaskanje, zakačene poruke i mogućnost označavanja poruka kao pročitanih ili nepročitanih.

Korisnici mogu pristuputi XChat samo ako se odluče za njihovo korišćenje. Na desktop računarima XChat je dostupan samo nekim korisnicima preko kartice poruke. U tom slučaju u okviru „Ćaskanja“ potrebno je aktivirati karticu „zahtevi za poruke“. Na mobilnim uređajima, „Ćaskanje“ se pojavljuje u glavnoj navigacionoj traci sa leve strane.

Pre korišćenja XChat-a, potrebno je da se podesi četvorocifreni kod kako bi se zaštitile poruke. Tek nakon podešavanja moguće je slanje poruka drugim korisnicima koji su se takođe prijavili.

U trenutnom stanju XChat nije potpuna zamena za dugogodišnji direktan sistem poruka. Umesto toga, te poruke se sada pojavljuju pod karticom na kojoj piše „nešifrovano“ u meniju za ćaskanje.

Izvor: techcrunch.com

