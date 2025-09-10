XChat uvodi šifrovanu direktnu poruku

XChat postaje sve dostupniji.

Dugo očekivana šifrovana direktna poruka postaje sve dostupnija u XChat. Funkcija se pojavila u beta verziji u maju, a sada je dostupna većem broju korisnika bez obzira da li su pretplaćeni na X Premium.

Odvojeno od postojećeg direktnog sandučeta, XChat je širfrovan od počteka do kraja. Sistem ćaskanja podržava otpremanje medija, grupno ćaskanje, zakačene poruke i mogućnost označavanja poruka kao pročitanih ili nepročitanih.

Korisnici mogu pristuputi XChat samo ako se odluče za njihovo korišćenje. Na desktop računarima XChat je dostupan samo nekim korisnicima preko kartice poruke. U tom slučaju u okviru „Ćaskanja“ potrebno je aktivirati karticu „zahtevi za poruke“. Na mobilnim uređajima, „Ćaskanje“ se pojavljuje u glavnoj navigacionoj traci sa leve strane.

Pre korišćenja XChat-a, potrebno je da se podesi četvorocifreni kod kako bi se zaštitile poruke. Tek nakon podešavanja moguće je slanje poruka drugim korisnicima koji su se takođe prijavili.

U trenutnom stanju XChat nije potpuna zamena za dugogodišnji direktan sistem poruka. Umesto toga, te poruke se sada pojavljuju pod karticom na kojoj piše „nešifrovano“ u meniju za ćaskanje.

Izvor: techcrunch.com