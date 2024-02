Xiaomi 14: Mali i ubitačan

Xiaomi 14 je kompaktna verzija top-modela za tekuću godinu. Da li to podrazumeva kompromise bilo koje vrste? Ne, nikako! Pokazuje se da zapremina nije tako krucijalna…

Da li su vam dosadile cigle koje nosite po džepovima? Nažalost, ogroman broj telefona dijagonale 6,7 inča i više postali su svakodnevica, pa oni koji žele kompaktnije uređaje imaju vrlo uzak izbor. To ne bi bilo tako problematično samo po sebi da često taj suženi izbor ne prate kompromisi svakojake vrste – morate da se zadovoljite sporijim procesorom, ugrađuje se manje memorije ili skladišta, kamere nisu kao na top-modelima, zvučnici nisu baš tako izdašni itd.

Xiaomi je za ovu sezonu doneo pomalo iznenađujuće odluke. Umesto očekivanog Xiaomi 14 Pro telefona, u Evropu stiže Xiaomi 14 Ultra, apsolutni vrh u ponudi ovog proizvođača. Drugo iznenađenje jeste da će tržištu ponuditi kompaktni Xiaomi 14, i to u najizdašnijoj 12+512 GB varijanti. Na ovaj način Xiaomi pokazuje da ima najviše ambicije i očekivanja, usmeravajući top-modele ka onima koji zaista žele apsolutno najbolje. Stoga, da li je Xiaomi 14 najbolji kompaktni telefon?

Mali, al’ snagator

Već letimičan pogled sugeriše da jeste. Mali, al’ tehničar? Ne, bolje reći mali, al’ snagator. Xiaomi 14 stiže sa Snapdragon 8 Gen 3 čipsetom, najmoćnijim čipsetom današnjice, uprkos svojim dimenzijama. O kojim dimenzijama je zapravo reč? Dijagonala ekrana je 6,36 inča. Da, ranije je bilo i kompaktnijih telefona, ali vreme je da se pomirimo sa činjenicom da će u današnje vreme kompaktni telefoni pokrivati dijagonale od 6,2 do 6,4 inča. Iako to možda ne deluje mnogo manje od velikih „cigli” koje nosimo po džepovima – i te kako je manje, i zaista se oseća na svakom koraku.

Recimo, Xiaomi 14 se veoma lako nosi u jednoj ruci i s lakoćom se njime upravlja. Veoma je kompaktan čak i kada na njega stavimo silikonsku masku, koja će dobrim delom apsorbovati jedinu znatnu izbočinu – onu za kamere. Staće u svaki džep ili torbicu. Istovremeno, doneće obilje snage i stila. Izrađen je od stakla i aluminijuma, podržava IP68 sertifikat o otpornosti na vodu i prašinu, dok uspešno postiže da najdeblji okvir bude tanak svega 1,7 milimetara, doprinoseći utisku kompaktnosti.

Uz sve to, uspeva da isporuči stvari poput e-SIM-a, stereo-zvuka i infracrvenog porta, zahvaljujući čemu ga (u najboljoj Xiaomi tradiciji) možete lako pretvoriti u univerzalni daljinac za sve uređaje u kući. Naravno, prikaz na 1.5k AMOLED ekranu je besprekoran, uz 120 Hz odziv (varijabilno prilagodljiv u rasponima od 1 do 120 Hz) i maksimalnu osvetljenost čak do 3000 nita, što ga čini jasno vidljivim i na jarkoj sunčevoj svetlosti.

Pomenuti Snapdragon 8 Gen 3 donosi oko trećinu bolje performanse uz potrošnju smanjenu takođe za oko trećinu, kako za CPU, tako i za GPU. To rezultuje drastično unapređenom efikasnošću, a Xiaomi je unapredio hladnjak novim Dual-Channel IceLoop sistemom, koji jedan kanal posvećuje i hlađenju modula kamera! Ipak, dimenzije i fizika čine svoje pa će se ovaj telefon zagrejati nešto brže nego gabaritniji srodnici, ali to i dalje nema nekih naročitih posledica ni na gejming, a kamoli na svakodnevnu upotrebu, što puno govori i o kvalitetu čipseta i o Xiaomi rashladnom rešenju. Takođe, Xiaomi 14 podržava Wi-Fi 7 standard, te Snapdragon Sound za Hi-Res zvuk, ukoliko imate odgovarajuće slušalice. Spomenimo i USB Type-C 3.2 za transfere velikom brzinom, uz OTG podršku zahvaljujući kojoj možete druge uređaje direktno priključivati na telefon.

Ukoliko mislite da je „prateći deo” nešto slabiji, kako je to često običaj kod kompaktnih telefona, grešite. Ovaj telefon stiže s 12 GB RAM-a, kao i 512 GB skladišnog prostora, i to će biti jedina konfiguracija u prodaji. Istakli bismo i da je skladišni prostor UFS 4.0 tipa, dakle najbrži koji trenutno postoji, rezervisan za najbolje modele.

HyperOS za hiperbrzu eru

Podjednako uzbudljiv segment jeste softver. Naime, Xiaomi je rešio da napravi veliki redizajn i reorganizaciju svog operativnog sistema baziranog na Android-u, i tako smo dobili HyperOS baziran na operativnom sistemu Android 14. Novajlija je osmišljen i kreiran da bude korišćen ne samo u telefonima već da pun smisao dobije u raskošnoj svestranosti Xiaomi ekosistema koji se sastoji od ogromnog broja pametnih uređaja, od kućnog osvetljenja i senzora, preko usisivača do kuhinjskih aparata, a u dogledno vreme će uključivati i automobile koji će takođe dolaziti sa HyperOS operativnim sistemom.

HyperOS, korisnički interfejs baziran na Android 14 operativnom sistemu

Kada prvi put uključite telefon, sistem će vas pitati da li želite da koristite Classic ili App Drawer verziju (ovo kasnije možete promeniti) i od tog trenutka kreće iskustvo koje je vrlo nalik onome koje ste do sada imali, ali sa dosta sitnih i ne tako sitnih promena „ispod haube”. Drugim rečima, korisnici neće morati mnogo da se prilagođavaju novom interfejsu, ali će konstantno nalaziti niz unapređenja i poboljšanja, te pametnih integracija. Jedna od najavljenih integracija (koja će biti sprovedena nešto kasnije, tokom proleća) jeste spajanje servisa Google Photos sa Xiaomi galerijom, iz koje će biti moguće pregledanje, editovanje i deljenje fotografija uskladištenih na Google-ovim serverima. AI će takođe biti važan deo cele priče, pa će olakšavati korisnicima pretragu fotografija, kreiranje AI portreta, dodavanje sadržaja baziranih na AI algoritmima kroz AI Expansion opciju.

Obilje HyperOS opcija

Pun smisao HyperOS dobija korišćenjem unutar ekosistema s mnoštvom drugih Xiaomi uređaja. Ideja je da Xiaomi HyperMind proaktivno proučava navike korisnika prateći ga putem četiri perceptivne mogućnosti – okruženja, slike, zvuka i ponašanja, odnosno navika u korišćenju. Recimo, ukoliko detektuje da korisnik nakon otključavanja pametne brave često aktivira pametno svetlo, Xiaomi HyperMind će tražiti dozvolu da to automatski radi i ukoliko je dobije, uvek će paliti svetlo po ulasku korisnika u sobu. Tu je i mnoštvo opcija za detektovanje i međusobnu interakciju s drugim uređajima iz Xiaomi ekosistema. Najzad, svima koji puno vremena provode po konferencijama, AI donosi opciju AI Subtitles, omogućavajući transkripciju govora u realnom vremenu, što može biti izuzetno korisno. Xiaomi planira da podržava operativni sistem četiri godine, a bezbednosne zakrpe tokom perioda od pet godina.

Kompletan paket

Impresivan sistem kamera potpisuje Leica, jedno od najprestižnijih imena u svetu fotografije. Xiaomi 14 koristi izuzetno dobar i svestran sistem od tri kamere rezolucija po 50 Mp. Glavna kamera koristi Leica Summilux optiku s otvorom blende od f/1.6 i Light Fusion 900 senzorom. Uz dvostruki fokus (dual piksel i laserski) i sistem stabilizacije, imamo veoma solidnu osnovu koju dalje dopunjuju još dva 50 Mp senzora – telefoto senzor s podrškom za 3,2x optički zum, sopstveni fazni autofokus sa stabilizacijom, te ultraširokougaoni senzor od 115˚.

Sistem kamera briljira i pri snimanju fotografija i pri snimanju videa, gde imamo podršku za gomilu režima sve do 8K, ili realističnijih 4K sve do 60 fps, ali i 1080p do 960 fps. Korisnik bira između rudimentarnih Leica Authentic i Leica Vibrant modova, i nama se posebno dopao ovaj autentični. Prednja kamera je takođe poboljšana. Senzor od 32 MP donosi odlične portrete, pa i u tom segmentu Xiaomi može da se pohvali rezultatima. Ukoliko je potrebno video-snimanje, prednjom kamerom možete snimati sve do 4K rezolucije u 60 fps. Sve u svemu, sistem kamera donosi fantastično iskustvo u svakom pogledu i može da stane na crtu bilo kom top-modelu današnjice.

Šta reći za bateriju? Xiaomi 14 stiže sa baterijom kapaciteta 4610 mAh, koja će vas i te kako obradovati, budući da se u telefonu nalazi energetski izuzetno efikasan čipset. Dva dana trajanja će postići iole štedljiviji korisnici, a i najvećim trošadžijama neće lako poći za rukom da iscede telefon za samo jedan dan. I što je bitnije, telefon će izuzetno brzo dopuniti. U pakovanju se isporučuje punjač na 90 W, koji će telefon dopuniti za tek nešto više od pola sata, dok bežično punjenje snagom 50 W isti efekat postiže za oko 45 minuta, što je takođe uvek pogodna opcija.

Najbolji u svom segmentu

Xiaomi 14 je ubedljivo najbolji kompaktni telefon današnjice. Glavni rival, južnokorejski S24 (pa čak i S24+), nije mu ni do kolena i tuče ga na svim poljima: brži i efikasniji čipset (Snapdragon 8 Gen 3 spram Exynos-a 2400), stiže s više memorije spram cene, kamere su neuporedivo bolje i svestranije, a o bateriji, punjenju i punjaču da ne govorimo. Pravo pitanje je zapravo da li vam treba neki drugi top-telefon? Iskreni da budemo, iskustvo korišćenja kompaktnijeg uređaja nam je izuzetno prijalo i slobodni smo da ga toplo preporučimo svima koji ne pate od nošenja ogromnih telefona u džepu, jer Xiaomi 14 iskustvo zaista ne nosi sa sobom nikakav osetan kompromis, uprkos kompaktnijim dimenzijama. Imate osećaj da koristite pravi pravcati top-model sa svim raskošnim mogućnostima i opcijama koje to nosi sa sobom. I još je pristupačniji od mnogih glomaznih telefona iz najviše kategorije.

Cena i akcijska ponuda

Xiaomi 14 će biti dostupan isključivo u 12 + 512 GB varijanti, po preporučenoj ceni od 129.999 dinara. Osim toga, svi koji naruče/kupe telefon u periodu od 25. februara do 10. marta moći će da računaju na specijalnu akciju. Naime, svi kupci će tokom promotivnog perioda dobiti na poklon odličan 11-inčni tablet Redmi Pad SE u 4 + 128 GB varijanti, kao i Xiaomi 50W Wireless Charging Stand bežični punjač, taman po meri za Xiaomi 14, koji podržava brzo bežično punjenje upravo ovom snagom.

