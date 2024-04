Xiaomi 14 Ultra: Prava Ultra

Xiaomi 14 Ultra je telefon koji ima najviše ambicije. Stoga je logično da koristimo najoštrije aršine. Da li je kineski proizvođač uspeo u svojoj želji da ove godine ponudi najbolji Android model?

Ubrzo nakon fantastičnog kompaktnog Xiaomi 14 telefona, stiže nam i model sa sufiksom Ultra, koji vrlo jasno određuje domete, ciljeve i ambicije. Reč je o jednom od najvažnijih telefona današnjice, koji ima za cilj da fotografiju i videografiju podigne na najviši nivo, ali istovremeno da pokaže da je Xiaomi taj koji danas pravi najbolje mobilne telefone, makar kada je reč o Android svetu.

Kamera, ali kakva!

Stoga da odmah na početku razmotrimo pitanje kamere. Udarna snaga Xiaomi 14 Ultra telefona predstavlja njegov 1“ glavni senzor, ali slično se može reći za čitav sistem kamera koji je izuzetno svestran, budući da se radi o izuzetno kvalitetnim senzorima opremljenim pravim malim tehnološkim čudima današnjice, imajući u vidu u kakvu je relativno kompaktnu formu sve spakovano. Četiri senzora od 50 Mp različitih namena čine ovaj sistem, elegantno se nadopunjujući, a tu je i peti senzor – TOF 3D koji služi za procenu dubine. Sistem kamera stiže uz Leica potpis, uz prigodne softverske optimizacije.

Veliki jednoinčni senzor je senzacionalan sam po sebi. Osim fantastičnih rezultata, kakvi se i mogu očekivati, nudi varijabilni otvor blende od f/1.6 do f/4.0 i to s punom upotrebljivošću, budući da je podešavanje moguće u najmanjim koracima od po 0,01, umesto da, kao što je to uobičajeno, promena biva moguća samo između par predefinisanih vrednosti, najčešće minimalnih i maksimalnih. Rezultati su spektakularni i ovo je definitivno najbolja kamera u klasi.

Podrazumevani zoom nivoi: 0.5x, 1x, 2x, 3.2x i 5x

Osim izuzetnih fotografija, Xiaomi 14 Ultra se odlikuje fenomenalnim videom. Akcija je tečna i stabilna, bez obzira na rezoluciju, video prepun detalja, dok su opcije na raspolaganju više nego raskošne – zapravo, zavrteće vam se u glavi šta je sve moguće uraditi sa ovom kamerom. Pardon, telefonom.

Odličnom utisku doprinose telefoto i periskopski telefoto senzori sa 3,2x i 5x optičkim zumom, kao i ultraširokougaoni senzor. Svi ovi senzori imaju dual pixel fazni autofokus, dok se glavni može podičiti dvostrukim sistemom sa multidirekcionim faznim autofokusom i laserskim autofokusom. Svi osim ultraširokougaonog senzora imaju stabilizaciju. Najzad, tu je selfi kamera od 32 Mp koja je dobra, ali definitivno je sistem kamera sa zadnje strane najbitniji adut ovog uređaja.

Selfiji su odlični, a prilikom kreiranja portreta kamera briljira: primetite na poslednjoj fotografiji da i uz izrazito zamućivanje pozadine bočne dlake brade ostaju savršeno jasne i uočljive, što je veoma težak zadatak za svaki algoritam

To nije sve. Možete dokupiti Photography kit, kojim se telefon i bukvalno pretvara u foto-aparat. Nažalost, to dodatno diže cenu ionako vrlo skupog telefona, ali i te kako vredi ukoliko planirate da puno slikate u raznim situacijama u kojima je to prosto nezgodno s telefonom. Dodaje eksterne kontrole kao na foto-aparatu. Osim gripa, kit nudi i dodatnu bateriju od 1500 mAh i USB-C port. Ne kažemo da je obavezna kupovina, ali je svakako veoma interesantna opcija za svakoga ko želi da puno koristi ovaj telefon za snimanje fotografija i videa.

Xiaomi 14 Ultra sa Photography kit-om

Ima li ko jači?

Telefon stiže u prepoznatljivom izdanju, budući da je veoma nalik na prethodnike, ali i na druge top-modele kineskih proizvođača, koji slede sličnu formulu s velikom izbočinom kružnog oblika na poleđini u kojoj su smeštene kamere. Doduše, prethodna Ultra nije bila naširoko dostupna u Evropi, pa niko neće osećati zamor dizajnerskim rešenjem. Štaviše, Xiaomi je primenio nekoliko interesantnih novina u domenu izrade. Poleđina je izrađena od stakla ili eko-kože, u zavisnosti od modela, a prisutan je ojačani aluminijum u okviru. I to nije sve – popularno Gorilla staklo je zamenjeno Xiaomi-jevim Shield Glass staklom za koje proizvođač tvrdi da je u laboratorijskim uslovima donelo čak deset puta veću otpornost na padove i ogrebotine, a verujemo da to znači da je ovo staklo svakako otpornije i u realnim uslovima upotrebe. Najzad, tu je IP68 otpornost na vodu i prašinu.

Sam telefon je prihvatljivih dimenzija – svakako nije neprijatno gabaritan, za razliku od nekih konkurenata. U ruci deluje lakše od 220 grama, kolika mu je masa, a veoma se lako drži zahvaljujući zakrivljenim površinama, koje doprinose da telefon deluje kompaktnije u ruci. Ekran je dijagonale 6,73 inča, s odzivom od 120 Hz, podrškom za Dolby Vision i HDR10+, s maksimalnom deklarisanom osvetljenošću od 3000 nita.

Xiaomi 14 Ultra stiže sa Snapdragon 8 Gen 3 čipsetom, najmoćnijim čipsetom današnjice, što se i očekuje od ovakvog telefona. Uz napredno rashladno rešenje, ali i sjajnu energetsku efikasnost čipseta, performanse su u samom vrhu i predstavljaju najbolje što današnji telefoni nude. To posebno važi u uslovima kontinuiranih opterećenja. Telefon podržava i brojne moderne „sitne” i ne tako sitne tehnologije, kao što su Wi-Fi 7 bežični standard, Snapdragon Sound Hi-Res zvuk, USB Type-C 3.2 uz OTG i DisplayPort podršku zahvaljujući kojoj možete telefon direktno priključivati na monitor i koristiti ga tako. U pogledu memorije, telefon stiže sa 16 GB RAM-a i 512 GB brzog UFS 4.0 skladišta.

Xiaomi je kreirao novi operativni sistem – HyperOS, baziran na operativnom sistemu Android 14. O njemu smo više pisali u našem testu kompaktnog Xiaomi 14 telefona. Ovaj sistem pun smisao dobija u svestranom Xiaomi ekosistemu pametnih uređaja, koji će pokrivati sve segmente, od kućnog svetla do Xiaomi automobila. Sistem je napredovao koracima od sedam milja spram onoga što je nudio klasični MIUI, kako u pogledu dizajna, tako i u domenu funkcionalnosti, uz određeni nivo AI implementacije. Xiaomi planira da podržava operativni sistem četiri godine, a bezbednosne zakrpe tokom perioda od pet godina.

Xiaomi HyperOS baziran na Android 14

Baterija Xiaomi 14 Ultra telefona ima nominalni kapacitet od 5000 mAh, i za inače štedljivi Snapdragon 8 Gen 3 obezbeđuje dugu autonomiju. Telefon će dugo trajati, a dopuna će biti izuzetno brza, budući da stiže s punjačem od 90 W, kojim se baterija dopunjava u potpunosti za nešto preko pola sata. Podržano je i bežično punjenje snagom do 80 W, koje dopunjava telefon za 45 minuta, ukoliko imate odgovarajući punjač. Najzad, spomenimo i reverzibilno punjenje snagom 10 W, koje uvek može da posluži da se dopuni neki uređaj iz ekosistema – recimo, bežične bubice.

Na samom kraju, ostaje da odgovorimo na pitanje s početka teksta – da li je Xiaomi 14 Ultra najbolji Android telefon današnjice? Reč je o uređaju bez mane, prilično visoke cene. Autor je vlasnik Samsung Galaxy S24 Ultra telefona i u prilično je udobnoj poziciji da uporedi dve Ultre. Retko kada pišem u prvom licu (zapravo nikada), ali ću to sada učiniti da bih vam bliže dočarao lični utisak koji nosim nakon ovog testa i da biste shvatili da veoma ozbiljno mislim. Ta dva telefona nisu ni blizu, ali na moje nemalo iznenađenje – u korist kineske Ultre. Xiaomi 14 Ultra je najbolji telefon koji sam ikada probao, sa ubedljivo najboljim sistemom kamera i najboljim performansama pod dužim opterećenjem. Objektivno, ovo je najbolji telefon koji danas možete kupiti.

Cena i akcijska ponuda

Xiaomi 14 Ultra će koštati 179.999 dinara u verziji sa 16 GB RAM-a i 512 GB skladišta, koja će biti osnovna za naše tržište. Oni koji u periodu od 8. do 28. aprila budu rešili da kupe telefon moći će da iskoriste i posebnu akcijsku ponudu. Naime, Xiaomi je za sve kupce koji u tom periodu poruče telefon obezbedio svoj Scooter 4 Lite druge generacije, odnosno električni trotinet 4 Lite, kako glasi ime na našem tržištu, čija je cena skoro 500 evra kada bi se kupovao zasebno. Eto lepe prilike da sebi obezbedite specifičan i interesantan kombo paket pogodan za gradski život.

Korisna adresa: xiaomiserbia.com

