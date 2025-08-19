Xiaomi 15 Ultra osvojio prestižnu EISA nagradu za najbolji foto i video pametni telefon

Ovogodišnji flagship model, Xiaomi 15 Ultra, osvojio je prestižnu nagradu u kategoriji EISA PHOTO AND VIDEO SMARTPHONE 2025/26, koju dodeljuje globalna zajednica nezavisnih eksperata iz oblasti potrošačke elektronike (EISA – Expert Imaging and Sound Association).

Ova nagrada potvrđuje da Xiaomi 15 Ultra postavlja nove standarde u mobilnoj fotografiji i videografiji. Zahvaljujući naprednom sistemu kamera razvijenom u saradnji sa Leicom, revolucionarnoj optici, kao i unapređenim AI algoritmima obrade fotografije, Xiaomi 15 Ultra donosi profesionalni kvalitet snimaka u kompaktan, mobilni format.

„Ova nagrada je priznanje našem kontinuiranom radu i trudu da pomeramo granice mobilne fotografije. Xiaomi 15 Ultra je dizajniran za kreativce i ljubitelje savršenog kadra, a EISA nagrada nam daje dodatni podstrek da nastavimo da inoviramo”, rekao je Đorđe Jovanović, direktor marketinga kompanije Xiaomi za Balkan.

EISA žiri je posebno pohvalio izvanredan dinamički raspon i preciznu reprodukciju boja, telefona -pobednika u kategoriji; Napredne video mogućnosti sa podrškom za 8K i profesionalnim režimima snimanja; Fleksibilnost sistema kamera sa više žižnih daljina i optičkom stabilizacijom; Brze i precizne AI funkcije za automatsku optimizaciju kadra.

Inače, EISA okuplja stručnjake iz preko 30 zemalja, uključujući urednike i tehničke eksperte iz najuglednijih magazina i portala posvećenih potrošačkoj elektronici. Njihova priznanja važe za jedno od najcenjenijih merila kvaliteta u industriji.