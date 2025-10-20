Xiaomi 15T: Udri po flagship telefonima!

Jesen je rezervisana za Xiaomi modele iz flagship killer kategorije. Prepoznaćete ih veoma lako – po sufiksu T u oznakama

Kao i svake jeseni, dolazi period kada proizvođači izbacuju nešto pristupačnije telefone veoma dobrih specifikacija, poručujući nam da je to čak nešto bolje i isplativije od top-modela koji su stigli tokom proleća. Kada se gleda odnos uloženog i dobijenog, Xiaomi se uvek mora uzeti u obzir. Nastavlja li se tradicija utabanim stazama?

Xiaomi 15T je jednostavan, elegantan i dopadljiv mobilni telefon dizajna privlačnog mnogima – veoma sličnim nalik na prethodnike, koji su pak bili kreirani tako da podsećaju na iPhone. Ipak, ove godine imamo nešto veći ekran od 6,83 inča, zaštićen Gorilla Glass 7i staklom. Plastični frejm prati „staklenasta” poleđina, pa je telefon ne samo vizuelno dopadljiv, naročito u zlatnoj/moka boji, već ga odlikuje sasvim pristojna izrada sa svim preduslovima za dobar kvalitet signala. OLED ekran od 120 Hz ima maksimalnu osvetljenost od 3200 nita za dobru vidljivost na dnevnom svetlu, ali i 3840 Hz PWM za niži stepen umaranja očiju.

Hardverski gledano, Xiaomi 15T se bazira na 4-nm Dimensity 8400 Ultra čipu, sa unapređenim Mali-G720 GPU-om. Model na našem testu je došao sa 12 GB RAM-a, ali i 512 GB skladišta, što je u nivou onoga s čime dolaze flagship modeli. Takođe, skladište je UFS 4.1 tipa, najbrže postojeće.

Sistem na ovakvom telefonu radi s lakoćom, te Android 15 i njegov HyperOS 2 deluju veoma živahno, isporučujući dobar nivo performansi u svim prilikama. No, zapažamo odmah da u eri gde Android 16 praktično biva obavezan, Xiaomi 15T dolazi s preinstaliranim Android-om 15, tako da će se Android 16 i prateći HyperOS 3, koji takođe dolazi s mnoštvom unapređenja, posebno u domenu aplikacija koje se oslanjaju na veštačku inteligenciju, računati kao jedno od redovnih ažuriranja, pa to treba imati u vidu. Slično kao i do sada, nije jednostavno proceniti da li će vam AI puno značiti ili ćete ga pak koristiti povremeno ili nimalo. To će zavisiti od vaših prohteva, navika, svakodnevice.

HyperOS 2 i Android 15

Kamere su uvek bile značajan adut serije T, pa je tako i ovog puta. Ponovo imamo partnerstvo s kompanijom Leica, koje ide dalje od softverskih optimizacija, na čemu se brojni konkurenti zadržavaju s njihovim partnerstvima, već 15T koristi Leica Summilux optička sočiva. I dalje je tu ultraširokougaoni senzor od 12 Mp, dok je glavni Light Fusion 800 senzor od 50 Mp s otvorom blende od f/1.7 i 4-u-1 Super Pixel tehnologijom zaslužan za odlične slike u najvećem broju situacija. U modelima ove kategorije telefoto kamera se podrazumeva, pa tako i ovde imamo 50 Mp senzor s otvorom blende od f/1.9.

Baterija takođe donosi natprosečnu upotrebu, posebno zahvaljujući tome što je Xiaomi novim softverom uspeo da sredi „bubice” koje su uticale na potrošnju. S kapacitetom od 5500 mAh možete računati do dva dana nezahtevne upotrebe, a definitivno će telefon izdržati ceo dan i najzahtevnijim korisnicima. Brzina punjenja je ostala nepromenjena – 67 W. Punjač se mora dokupiti ili se morate osloniti na stariji punjač, budući da su pravila sada takva na evropskom kontinentu.

Dakle, Xiaomi 15T telefon je vrlo solidno zaokružen i dobar. Međutim, da li predstavlja dobar izbor, zavisiće od cene i konkurencije, budući da svi imaju sličnu ideju, te da uglavnom dosta toga na tržištu zna da se poremeti određenim akacijama. Xiaomi obično vrlo brzo snizi cene modela serije T, pa stoga u određenom trenutku možete da prođete dosta povoljnije. To, međutim, važi i za druge proizvođače, koji takođe mogu da spuste cenu, da krenu u famoznu „1+1” akciju i slično, pa stoga bilo kakva računica i preporuka mogu da se okrenu naglavačke. U ovom trenutku se uz Xiaomi 15T daju na poklon Xiaomi OpenWare slušalice i Xiaomi Watch S3 pametni sat, pa tako možete doći do kompletnog mobilnog ekosistema jednom kupovinom. Odluka je, naravno, na vama…