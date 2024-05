Xiaomi EV osnovao preduzeće sa CATL-om 

Dana 20. maja tiho je osnovana kompanija pod nazivom Beijing Shidai Power Battery Co., Ltd., označavajući još jedan važan deo u lancu snabdevanja novim energetskim vozilima. Pravni zastupnik kompanije je Meng Ksiangfeng, sa registrovanim kapitalom od 1 milijarde RMB, fokusirajući se na obim poslovanja u proizvodnji baterija.

Kroz analizu penetracije kapitala KCC.com, nije teško otkriti da iza ove kompanije stoje luksuzni investitori uključujući Xiaomi Automobile Technology Co., Ltd., Contemporari Amperek Technology Co. Limited (CATL), Beijing Jingneng Technology Co., Ltd. . i drugi industrijski giganti. Prethodni izveštaji su ukazivali na to da ova kompanija planira da investira u izgradnju fabrike za proizvodnju pametnih baterija u Pekingu kako bi dodatno unapredila svoje nezavisne istraživačke i proizvodne mogućnosti za baterije.

U skladu sa hitnom potražnjom za proširenjem proizvodnih kapaciteta i poboljšanjem efikasnosti, Xiaomi-jeva fabrika automobila u Pekingu takođe je zabeležila ubrzanje proizvodnje. Kako bi se skratilo vreme čekanja potrošača i obezbedila veća brzina isporuke, fabrika planira da od juna uvede „režim dvostruke smene“, produžavajući dnevno vreme proizvodnje sa prvobitnih 8 sati na 16 sati. To znači da se u sistemu dvostruke smene, sa punim proizvodnim kapacitetom, očekuje da će se mesečna proizvodnja približiti novom vrhuncu od skoro 20.000 vozila.

Xiaomi je 15. maja uspešno isporučio svoje 10.000. Xiaomi SU7 vozilo kupcima. Ova prekretnica označava da je u početku prevazišao izazov povećanja proizvodnih kapaciteta i zvanično ušao u novu fazu potpunog ubrzanja oslobađanja proizvodnih kapaciteta.

Model SU7 MAKS ima najduže vreme isporuke između 33-36 nedelja – ovi podaci takođe indirektno odražavaju trenutnu tržišnu situaciju gde se Xiaomi automobili dobro prodaju i potrošači imaju snažan entuzijazam. Takođe ističe hitnu potrebu da kompanije kontinuirano optimizuju svoje proizvodne procese i povećavaju svoje proizvodne kapacitete.

Izvor: autotech.news

