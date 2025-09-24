Xiaomi predstavio Xiaomi 15T seriju

Kompanija Xiaomi je danas na globalnom događaju u Minhenu predstavila svoju najnoviju premijum liniju – Xiaomi 15Tseriju koja uključuje modele Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro. Ovi modeli predstavljaju značajan iskorak za T seriju, koja se sada fokusira ne samo na vrhunsku fotografiju i najnoviju tehnologiju namenjenu ljubiteljima najnovijih trendova, već i na unapređene mobilne funkcije, poboljšano snimanje i sofisticiran dizajn.

Izuzetna optika za fotografije sledećeg nivoa

Xiaomi 15T serija je kreirana sa ciljem da pruži izuzetni kvalitet slika i poseduje napredni trostruki sistem kamera razvijen u saradnji sa kopanijom Leica. Model Xiaomi 15T ima glavnu ultra-široku i telefoto kameru, dok Xiaomi 15T Pro donosi glavnu ultra-široku i Leica 5x Pro telefoto kameru. Obe kamere pružaju impresivne rezultate za sve tipove kadrova. Za veću fleksibilnost u kadriranju, ovi modeli nude različite žižne daljine: Xiaomi 15T Pro pokriva raspon od 15mm do 230mm, dok Xiaomi 15T nudi raspon od 15mm do 92mm, omogućavajući korisnicima da snime prostrane pejzaže ili precizno zabeleže sve detalje.

U srcu glavne kamere od 50 MP nalazi se Leica Summilux optički objektiv, koji omogućava izuzetnu jasnoću i detalje, sa otvorom blende od ƒ/1,7 na osnovnom modelu i ƒ/1,62 na Pro verziji. Boje su živopisne, kontrast visok, a detalji ostaju oštri čak i pri slabom osvetljenju. Xiaomi 15T Pro dodatno koristi napredni Light Fusion 900 senzor slike sa dinamičkim rasponom od 13,5 EV, što značajno poboljšava preciznost tonova i jasnoću fotografija.

Po prvi put u T seriji, Xiaomi 15T Pro donosi Leica 5x Pro telefoto kameru, sa impresivnim 5x optičkim zumom, 10x zumom na nivou optike i do 20x Ultra ZOOM-om, idealnim za raznovrsne scene – od prostranih pejzaža do detaljnih kadrova. Prednja kamera od 32 MP prisutna je na oba modela i namenjena selfijima i video pozivima.

Pored vrhunske hardverske opreme, tu je i Xiaomi AISP 2.0, nova generacija platforme za kompjutersku fotografiju. Funkcije kao što su PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0 poboljšavaju dubinu, tonove i reprodukciju boja, omogućavajući prirodnije i realističnije fotografije uz minimalnu potrebu za naknadnom obradom.

Master Portrait režim donosi nove bokeh efekte, uključujući Wide i Bubbles, dok korisnicima pruža mogućnost podešavanja otvora blende i žižne daljine po želji. Za brza i spontana fotografisanja, Leica Street Photography režim omogućava snimanje direktno sa zaključanog ekrana, sa ikonama žižnih daljina 28 mm, 35 mm, 50 mm i 75 mm, dok je ekskluzivno za Xiaomi 15T Pro dostupna i žižna daljina od 135 mm za portrete.

Kada je reč o video snimanju, serija Xiaomi 15T donosi profesionalne mogućnosti za kreatore sadržaja. Obe varijante podržavaju 4K snimanje pri 30 fps sa HDR10+ u svim žižnim daljinama, čime se održava konstantna živopisnost i kontrast bez obzira na korišćeni objektiv. Ipak, Xiaomi 15T Pro ide korak dalje, podržavajući visokospecifikaciono 4K snimanje pri 120 fps glavnom kamerom, što korisnicima omogućava kreiranje filmskih klipova sa preciznom kontrolom kadrova. Za postprodukciju, dostupan je 4K 60 fps 10-bitni Log režim sa podrškom za LUT ulaz, pružajući široke mogućnosti prilagođavanja.

Od fotografije do videografije, sistem kamera serije Xiaomi 15T pruža kompletno rešenje za korisnike koji žele jednostavnu kontrolu i impresivne rezultate, bilo da beleže spontane trenutke ili kreiraju pažljivo komponovane priče.

Revolucionarna konekcija, uz potpuno novi operativni sistem

Osim vrhunskih kamera, Xiaomi 15T serija donosi iskorak u mobilnoj povezanosti, redefinišući način na koji korisnici ostaju povezani u različitim okruženjima. U srži ove inovacije nalazi se Xiaomi Astral Communication, paket naprednih tehnologija, uključujući i globalni debi Xiaomi Offline Communication, upravo sa serijom Xiaomi 15T.¹ Ova funkcija omogućava direktnu glasovnu komunikaciju između uređaja serije Xiaomi 15T na udaljenostima do 1,9 km za Xiaomi 15T Pro i do 1,3 km za Xiaomi 15T, čak i kada nema mobilnog signala ili Wi-Fi mreže.² Idealna je za otvorena i udaljena područja, poput džungli, pustinja ili planinskih staza, pružajući dodatni nivo sigurnosti kada tradicionalne mreže nisu dostupne.

Za stabilnu i prilagodljivu povezanost u različitim uslovima, Xiaomi Astral Communication uključuje i Xiaomi Surge T1S Tuner, koji fleksibilno koristi GPS, Wi-Fi, Bluetooth i mobilne signale. Ova tehnologija funkcioniše u kombinaciji sa Super Antenna Array sistemom, koji poseduje antenu visokih performansi i AI Smart Antenna Switching, čime se maksimalno poboljšava kvalitet signala i performanse celokupne mreže.

Zahvaljujući ovom integrisanom sistemu, bilo da korisnici strimuju sadržaj, koriste navigaciju ili igraju igre, veze ostaju stabilne i pouzdane.

Pored napredne komunikacione tehnologije, serija Xiaomi 15T donosi i najnoviji softver – Xiaomi HyperOS 3.³ Ovaj operativni sistem, koji će imati globalni debi upravo sa serijom Xiaomi 15T, pruža unapređeno korisničko iskustvo uz poboljšane mogućnosti multitaskinga³, brže pokretanje aplikacija i redizajniran interfejs, uključujući zaključane ekrane, pozadine, ikone, vidžete, pa čak i potpuno novi dizajn obaveštenja. Dodatno, sistemska inteligencija Xiaomi HyperAI⁴ i poboljšana međusobna povezanost uređaja omogućavaju korisnicima da sadržaj lako dele i sinhronizuju, što doprinosi povećanju produktivnosti.

Veći, svetliji i impresivniji ekran

Pored moćnog hardvera i napredne povezanosti, serija Xiaomi 15T donosi najjasniji, najsvetliji i najveći ekran do sada među Xiaomi telefonima. Impozantan ekran od 6,83 inča dizajniran je da unapredi kreiranje sadržaja, čitanje i uživanje u multimediji sa impresivnim vizuelnim doživljajem.² Sa maksimalnom osvetljenošću do 3200 nita, ekran ostaje jasan čak i na direktnoj svetlosti, omogućavajući odličnu vidljivost u različitim uslovima. Oštra 1,5K rezolucija dodatno prikazuje slike, video i grafike sa izuzetnom preciznošću tonova.

Xiaomi 15T Pro ide korak dalje zahvaljujući ultrasitnim okvirima od samo 1,5 mm sa sve četiri strane, ostvarenim LIPO tehnologijom.² Ovi okviri su 27% tanji nego kod prethodne generacije,² omogućavajući iskustvo ekrana „od ivice do ivice“ koje deluje veće, a da se dimenzije uređaja ne povećavaju. Pored toga, ekran Xiaomi 15T Pro ima neprimetnu stopu osvežavanja do 144 Hz,⁵ što omogućava tečno skrolovanje i brže, responzivnije interakcije. Za udobno i dugotrajno korišćenje, Pro model je opremljen DC dimming tehnologijom za punu osvetljenost i naprednom zaštitom očiju.

Xiaomi 15T podržava stopu osvežavanja do 120 Hz⁶ za fluidno skrolovanje. Dodatno, tehnologija 3840 Hz PWM dimming značajno smanjuje treperenje ekrana, čineći gledanje udobnijim, posebno tokom noćnog čitanja ili u uslovima slabog osvetljenja.

Snaga koja traje

Impresivno iskustvo na ekranu zahteva podjednako snažan hardver. Serija Xiaomi 15T donosi visok nivo performansi i efikasno upravljanje toplotom, zadovoljavajući potrebe savremenih korisnika. Obe varijante, Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro, opremljene su baterijom od 5500 mAh, koja pruža dugotrajnu energiju u tankom kućištu. Xiaomi 15T Pro nudi fleksibilnost punjenja putem 90W žičnog HyperCharge i 50W bežičnog HyperCharge,⁷ dok Xiaomi 15T dolazi sa 67W HyperCharge,⁸ omogućavajući brzo dopunjavanje bez dužeg čekanja. Baterija je dizajnirana za dugovečnost i može zadržati do 80% kapaciteta čak i nakon 1600 ciklusa punjenja.² Uz to, uređaj se može uključiti za manje od četiri sekunde kada je baterija potpuno prazna², čim se priključi punjač.

Xiaomi 15T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9400+ čipset izrađen u 3nm tehnologiji, dok Xiaomi 15T koristi MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Ovi procesori pružaju poboljšane performanse CPU i GPU u odnosu na prethodnu generaciju, obezbeđujući glatko izvođenje širokog spektra zadataka.²

Pored snažnog hardvera, vrhunsko upravljanje toplotom je ključno za dugotrajno i udobno korišćenje. U seriji Xiaomi 15T ovu ulogu preuzima Xiaomi 3D IceLoop System. Za razliku od konvencionalnih pasivnih sistema hlađenja koji polako prenose toplotu sa unutrašnjih komponenti na površinu telefona, 3D IceLoop sistem efikasno odvaja paru i tečnost, sa posebno dizajniranom 3D ispupčenom strukturom za CPU. Ovo omogućava usmeravanje toplote od ključnih izvora, poput SoC-a, i njeno ravnomerno raspoređivanje po površini uređaja. Korisnici tako mogu uživati u optimalnim performansama i udobnijem držanju čak i tokom zahtevnih zadataka.

Vrhunski dizajn i izdržljivost

Sva ova vrhunska tehnologija smeštena je u sofisticiran, premium dizajn koji odražava doslednu težnju ka eleganciji , izdržljivosti i udobnosti u ruci. Serija Xiaomi 15T donosi poleđinu od staklenih vlakana i poklopac baterije koji čine besprekornu celinu, dok ravni ram prati moderne principe dizajna. Blago zaobljene ivice doprinose profinjenom estetskom izrazu, istovremeno nudeći udoban i siguran hvat.

Pored vrhunskog izgleda i osećaja, Xiaomi 15T serija pruža i dodatnu izdržljivost koja uliva sigurnost. To počinje od Corning® Gorilla® Glass 7i ekrana, koji nudi dvostruko bolju otpornost na ogrebotine u poređenju sa prethodnom generacijom,² i nastavlja se kroz izdržljivu poleđinu od staklenih vlakana, koja spaja stil i snagu. Oba modela sada su unapređena tako da mogu izdržati uranjanje u slatku vodu do dubine od 3 metra,² sa IP68 sertifikatom otpornosti na vodu i prašinu.⁹

Xiaomi 15T Pro se dodatno izdvaja okvirom od aluminijumske legure visoke čvrstoće 6M13, koji pruža veću otpornost na padove i bolju strukturalnu čvrstinu. Dostupan je u bojama Black, Gray i luksuznoj Mocha Gold,¹⁰ namenjen korisnicima koji cene vrhunske detalje i trajnost. Xiaomi 15T će, s druge strane, biti dostupan u bojama Black, Gray i upečatljivoj Rose Gold,¹⁰ stvorenoj za one koji vole modni izraz i suptilnu eleganciju.

Cene i dostupnost

Xiaomi 15T Pro u konfiguraciji 12+512 biće dostupan po ceni od 104,999 RSD.

Xiaomi 15T u konfiguraciji 12+512 biće dostupan po ceni od 81,999 RSD.

Xiaomi 15T u konfiguraciji 12+256 biće dostupan po ceni od 75,999 RSD.

U periodu od 25. septembra do 19. oktobra, kupovinom modela Xiaomi 15T ili Xiaomi 15T Pro kupci će na poklon dobiti Xiaomi Watch S3 Black i Xiaomi OpenWear Stereo Sandstone Beige. Ova akcija omogućava da uz novi telefon odmah isprobate i dodatne uređaje koji upotpunjuju Xiaomi ekosistem.

Specifikacije

Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Dizajn Dimensions: 163.2mm x 78.0mm x 7.50mm²Weight: 194g²Colors: Black, Gray, Rose Gold¹⁰ IP68 water and dust resistance⁹ Dimensions: 162.7mm x 77.9mm x 7.96mm²Weight: 210g²Colors: Black, Gray, Mocha Gold¹⁰ IP68 water and dust resistance⁹ Kamera Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH.Leica 23mm main camera 50MP, ƒ/1.7, OIS Light Fusion 800 image sensor 2.0μm 4-in-1 Super Pixel 23mm equivalent focal length Leica 46mm telephoto camera 50MP, ƒ/1.9 46mm equivalent focal length Leica 15mm ultra-wide camera 12MP, ƒ/2.2 120° FOV Front camera 32MP, ƒ/2.2, 90° FOV 21mm equivalent focal length Leica street photography Master PortraitXiaomi AISP 2.0AI Creativity Assistant⁴Rear camera video recording HDR10+ across focal lengths LUT parameters 4K video recording at 30fps, 60fps 1080p HD video recording at 30fps, 60fps 720p HD video recording at 30fps Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.62-3.0/15-115 ASPH.Leica 23mm main camera 50MP, ƒ/1.62, OIS Light Fusion 900 image sensor 2.4μm 4-in-1 Super Pixel 23mm equivalent focal length Leica 115mm super telephoto camera 50MP, ƒ/3.0, OIS 115mm equivalent focal length Leica 15mm ultra-wide camera 12MP, ƒ/2.2 120° FOV Front camera 32MP, ƒ/2.2, 90° FOV 21mm equivalent focal length Leica street photography Master PortraitXiaomi AISP 2.0AI Creativity Assistant⁴ Rear camera video recording HDR10+ across focal lengths LUT parameters 8K video recording at 30fps 4K video recording at 30fps, 60fps, 120fps 1080p HD video recording at 30fps, 60fps 720p HD video recording at 30fps Performanse MediaTek Dimensity 8400-Ultra4nm manufacturing process CPU: Up to 3.25GHz GPU: Mali-G720 NPU: NPU 880 LPDDR5X memory + UFS 4.1 storage¹¹ 12GB + 256GB / 12GB + 512GB¹¹ Xiaomi Offline Communication¹ Xiaomi 3D IceLoop SystemPowered by Xiaomi HyperOS MediaTek Dimensity 9400+3nm manufacturing process CPU: Up to 3.73GHz GPU: Immortalis-G925 MC12 NPU: NPU 890 LPDDR5X memory + UFS 4.1 storage¹¹ 12GB + 256GB/ 12GB + 512GB/ 12GB + 1TB¹¹ Xiaomi Offline Communication¹ Xiaomi 3D IceLoop SystemPowered by Xiaomi HyperOS Ekran 6.83-inch 120Hz eye-care display⁶ Corning® Gorilla® Glass 7i 3200 nits peak brightness AMOLED 447 ppi, 2772 x 1280 Up to 480Hz touch sampling rate DCI-P3 color gamut Up to 3840Hz PWM dimming HDR10+, Dolby Vision®TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified 6.83″ 144Hz eye-care display⁵ Corning® Gorilla® Glass 7i 3200 nits peak brightness AMOLED 447 ppi, 2772 x 1280 resolution Up to 480Hz touch sampling rate DCI-P3 color gamut DC dimming HDR10+, Dolby Vision®TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified Baterija i punjenje 5500mAh (typ) battery67W HyperCharge⁸ 5500mAh (typ) battery90W wired HyperCharge⁷ 50W wireless HyperCharge⁷ Zvuk Dual speakersDolby Atmos®Hi-Res and Hi-Res Wireless certification Dual speakers3-mic arrayDolby Atmos®Hi-Res and Hi-Res Wireless certification Povezanost Wi-Fi 6E capability¹²Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM)¹³Supports NFCBluetooth® 6.0Bands: GSM: 2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78 Wi-Fi 7 capability¹²Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM)¹³ Supports NFCBluetooth® 6.0, Dual-BluetoothBands: GSM: 2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 LTE TDD: B38/39/40/41/42/48 5G SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78