Xiaomi počinje globalnu distribuciju HyperOS 3 sa Androidom 16
Kompanija Xiaomi je zvanično započela globalnu distribuciju svog operativnog sistema HyperOS 3, koji je zasnovan na Androidu 16.
Ažuriranje donosi poboljšane performanse, nove AI funkcije i stiže najpre na seriju Xiaomi 15T
Vest je objavljena na platformi X (nekadašnjem Twitteru), gde je potvrđeno da će serija Xiaomi 15T biti prva koja će dobiti novo ažuriranje.
U narednim mesecima, između novembra i decembra, ažuriranje će postepeno stići i do drugih Xiaomi, Redmi i POCO uređaja.
Prvi na redu – modeli serije Xiaomi 15 i POCO
Prema objavljenom rasporedu, Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra dobiće HyperOS 3 već tokom novembra, zajedno sa Redmi Note 14, POCO F7 i POCO X7 modelima.
POCO F6 će ažuriranje dobiti nešto kasnije, tokom decembra.
Distribucija počinje u Evropi, a očekuje se da će ostali regioni ubrzo potom dobiti isto ažuriranje. Korisnici mogu ručno proveriti dostupnost tako što će otvoriti:
Podešavanja → O telefonu → Ažuriranje sistema.
Prema informacijama koje prenosi Gizmochina, HyperOS 3 takođe uključuje najnoviju mesečnu bezbednosnu zakrpu, čime se dodatno povećava sigurnost sistema.
Nove funkcije i poboljšanja
HyperOS 3 donosi niz optimizacija i novih funkcija usmerenih na bolje performanse, efikasnost i korisničko iskustvo.
Neke od glavnih novina su:
- Hyper Island – novi brzi meni koji omogućava jednostavniji pristup multimedijalnom sadržaju;
- Poboljšana sinhronizacija uređaja – bolja povezanost između Xiaomi telefona, tableta i nosivih uređaja;
- Brže pokretanje aplikacija – kraće vreme učitavanja i bolja odzivnost sistema;
- Proširena integracija generativne veštačke inteligencije (AI) – novi alati pomažu korisnicima u organizovanju sadržaja, uređivanju fotografija i sažimanju beležaka.
Ove funkcije pokazuju sve jaču orijentaciju Xiaomi-ja ka upotrebi AI tehnologije kako bi korisnicima olakšao svakodnevne zadatke i učinio sistem intuitivnijim i efikasnijim.
Sa HyperOS 3, Xiaomi nastavlja da spaja Android funkcionalnost i sopstvena rešenja u jedinstveno iskustvo. Novi sistem ne donosi samo vizuelna poboljšanja, već i pametnije mogućnosti uz podršku veštačke inteligencije, što bi moglo značajno unaprediti svakodnevnu upotrebu uređaja.
Globalna distribucija već je počela, pa će korisnici u Evropi među prvima imati priliku da isprobaju sve novine HyperOS-a 3.
