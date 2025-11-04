PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Xiaomi počinje globalnu distribuciju HyperOS 3 sa Androidom 16

Kompanija Xiaomi je zvanično započela globalnu distribuciju svog operativnog sistema HyperOS 3, koji je zasnovan na Androidu 16.

Ažuriranje donosi poboljšane performanse, nove AI funkcije i stiže najpre na seriju Xiaomi 15T

Vest je objavljena na platformi X (nekadašnjem Twitteru), gde je potvrđeno da će serija Xiaomi 15T biti prva koja će dobiti novo ažuriranje.

U narednim mesecima, između novembra i decembra, ažuriranje će postepeno stići i do drugih Xiaomi, Redmi i POCO uređaja.

Prvi na redu – modeli serije Xiaomi 15 i POCO

Prema objavljenom rasporedu, Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra dobiće HyperOS 3 već tokom novembra, zajedno sa Redmi Note 14, POCO F7 i POCO X7 modelima.

POCO F6 će ažuriranje dobiti nešto kasnije, tokom decembra.

Distribucija počinje u Evropi, a očekuje se da će ostali regioni ubrzo potom dobiti isto ažuriranje. Korisnici mogu ručno proveriti dostupnost tako što će otvoriti:

Podešavanja → O telefonu → Ažuriranje sistema.

Prema informacijama koje prenosi Gizmochina, HyperOS 3 takođe uključuje najnoviju mesečnu bezbednosnu zakrpu, čime se dodatno povećava sigurnost sistema.

Nove funkcije i poboljšanja

HyperOS 3 donosi niz optimizacija i novih funkcija usmerenih na bolje performanse, efikasnost i korisničko iskustvo.

Neke od glavnih novina su:

  • Hyper Island – novi brzi meni koji omogućava jednostavniji pristup multimedijalnom sadržaju;
  • Poboljšana sinhronizacija uređaja – bolja povezanost između Xiaomi telefona, tableta i nosivih uređaja;
  • Brže pokretanje aplikacija – kraće vreme učitavanja i bolja odzivnost sistema;
  • Proširena integracija generativne veštačke inteligencije (AI) – novi alati pomažu korisnicima u organizovanju sadržaja, uređivanju fotografija i sažimanju beležaka.

Ove funkcije pokazuju sve jaču orijentaciju Xiaomi-ja ka upotrebi AI tehnologije kako bi korisnicima olakšao svakodnevne zadatke i učinio sistem intuitivnijim i efikasnijim.

Sa HyperOS 3, Xiaomi nastavlja da spaja Android funkcionalnost i sopstvena rešenja u jedinstveno iskustvo. Novi sistem ne donosi samo vizuelna poboljšanja, već i pametnije mogućnosti uz podršku veštačke inteligencije, što bi moglo značajno unaprediti svakodnevnu upotrebu uređaja.
Globalna distribucija već je počela, pa će korisnici u Evropi među prvima imati priliku da isprobaju sve novine HyperOS-a 3.

Izvor: Ubergizmo

