Xiaomi povećao profit za 81% u trećem kvartalu

Neto profit kompanije Xiaomi se skoro udvostručio u trećem kvartalu zahvaljujući poslovanju sa Internet stvarima i prodajom EV vozila.

Neto dobit kompanije je porasla na 1,73 milijardi dolara. Prihodi su porasli za 22% iako je došlo do pada poslovanja pametnih telefona.

Rezultati kompanije su premašili tržišnje procene. Analitičari su očekivali da će kineski proizvođač ostvarati profit koji je značajno manji. Najveći pokretač prihoda kompanije je bila prodaja pametnih telefona koja je pokazivala tendenciju pada. Međutim, kompanije je svoj proboj ostvarila kroz prodaju EV vozila i IoT.

Xiaomi ostaje u igri iako se činilo da je na ivici opstanka.

