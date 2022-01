Xiaomi predstavio Redmi Note 11 seriju

Xiaomi je danas globalno predstavio Redmi Note 11 seriju, unapređujući nasleđe Redmi Note serije sa četiri potpuno nova uređaja: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S i Redmi Note 11.

Odgovarajući na izazov da predstavi još jače specifikacije i karakteristike, Redmi Note 11 serija ponovo donosi moćne nadogradnje svog sistema kamera, brzine punjenja, ekrana i SoC-a – čineći performanse pametnog telefona na nivou vodećeg modela pristupačnijim nego ranije. Uz to, danas je takođe najavljena potpuno nova Xiaomi Smart Air Purifier 4 serija.

Kamere na nivou telefona najviše klase za neverovatne fotografije

Podižući iskustvo glavne kamere, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S ponovo imaju primarne senzore od 108 MP, koji vam omogućavaju da snimite i delite trenutke svog života u visokoj rezoluciji i sa verodostojnim detaljima. Koristeći Samsung HM2 senzor sa površinom od čak 1/1,52, glavna kamera poseduje tehnologiju spajanja 9-u-1 piksela kao i dvostruki izvorni ISO za isporuku neverovatnih slika sa većim dinamičkim opsegom i performansama boja, sa odličnim rezultatima čak i u prigušenom svetlu. Ultraširokougaona kamera od 8 megapiksela proširuje vašu perspektivu sa uglom gledanja od 118 stepeni, a makro kamera od 2 megapiksela snima fine detalje izbliza. Pored toga, dubinska kamera od 2 megapiksela na modelima Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S i Redmi Note 11 vam omogućava da kreirate prirodni bokeh efekat za svoje portretne snimke. Prednja kamera na modelima Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S ima 16 MP i može da snima jasne selfije prirodnog izgleda.

FHD+ AMOLED DotDisplay sa brzinom osvežavanja do 120Hz i modernim kućištem ravnih ivica

Uz visoku stopu osvežavanja, do 120Hz i brzinu uzorkovanja dodira do 360Hz, Redmi Note 11 serija poboljšava vaše iskustvo na ekranu mekšim animacijama i prelazima bez kašnjenja, dok takođe registruje preciznije dodire prstima. Sa veličinom ekrana od 6,67 inča i 6,43 inča, serija je opremljena FHD+ AMOLED DotDisplay ekranom koji sadrži široki DCI-P3 spektar boja, pruža živopisnije boje i detalje, dok takođe postiže čak 1200 nita kako bi se obezbedila jasnoća ekrana čak i pri jakom dnevnom svetlu.

Prelep ekran je upakovan u moderan dizajn kućišta ravnih ivica. Pored toga, sa dvostrukim super linearnim zvučnicima koji se nalaze na vrhu i dnu telefona, Redmi Note 11 serija nudi iskustvo zabave sa impresivnim stereo zvukom za igranje igara ili gledanje video zapisa.

Brze i moćne performanse na svim frontovima

Podižući svoje performanse, Redmi Note 11 Pro 5G pokreće napredni Snapdragon 695 procesor. Ovaj čipset nudi 5G povezivanje i vrhunske performanse, zahvaljujući 6nm tehnologiji na najvišem nivou i brzini do 2,2 GHz. Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S ispunjavaju izazove sa naprednim osmojezgarnim MediaTek Helio G96 procesorom i do 8 GB RAM-a. Redmi Note 11 je opremljen Snapdragon 680 procesorom napravljenim korišćenjem vodećeg 6nm procesa za pružanje vrhunskih performansi uz uštedu energije. Pored toga, sva četiri uređaja Redmi Note 11 serije vas opremaju baterijom velikog kapaciteta od 5.000 mAh. Pored ovog izuzetnog kapaciteta baterije Xiaomi na modelima Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro nudi i vodeću tehnologiju punjenja na 67W, tako da je potrebno samo 15 minuta da napune 50% baterije. Redmi Note 11S i Redmi Note 11 imaju brzo 33W Pro punjenje, što vam omogućava da napunite do 100% za oko sat vremena.

Dostupnost na tržištu

Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S dolaze u tri varijante – 6GB+64GB, 6GB+128GB i 8GB+128GB. Redmi Note 11 dolazi u tri varijante – 4GB+64GB, 4GB+128GB i 6GB+128GB.

