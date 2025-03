Xiaomi predstavlja najnovije AIoT ponude za pametniji, elegantni i umreženi stil života

Kompanija Xiaomi za proizvodnju potrošačke elektronike i pametnih uređaja, čija je osnovna delatnost povezivanje pametnih telefona i pametnog hardvera putem Internet of Things (IoT) platforme, predstavila je svoju najnoviju liniju inovativnih uređaja: Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, Xiaomi Electric Scooter 5 Max i novu verziju Xiaomi Smart Band 9 Pro. Od zabave do fitnesa, mode i pametne mobilnosti, Xiaomi je obogatio svoj AIoT portfolio, ojačavajući svoju posvećenost inovacijama u više segmenata života.

Xiaomi Buds 5 Pro: Premijum zvuk za svakodnevno slušanje muzike

Xiaomi Buds 5 Pro redefiniše bežični zvuk pomoću tehnološkog paketa Snapdragon Sound™ i Qualcomm® aptX™ Lossless tehnologije,¹ koji pruža zvuk od 48kHz/24bita s velikim propusnim opsegom prenosa do 2,1Mbps.² Ovaj paket obuhvata koaksijalni sistem sa dvostrukim pojačalom i trostrukim drajverima, obezbeđujeći dubok bas, izbalansirane srednje tonove i ekspanzivan zvuk. Master podešavanje od strane Harman Golden Ear Team-a poboljšava iskustvo slušanja sa dva profesionalno izrađena EQ profila. Uz hibridno aktivno poništavanje buke (ANC) do 55 dB³ Xiaomi Buds 5 Pro može da se prilagodi različitim okruženjima, blokirajući smetnje. Dizajniran je za svakodnevnu udobnost i podržava povezivanje sa dva uređaja, personalizovani dimenzionalni zvuk⁴ i produženo trajanje baterije za neprekidno slušanje. Zahvaljujući tehnologiji s kućištem, baterija može trajati i do 40 sati⁵ uz 4,5 sata reprodukcije uz samo 10 minuta brzog punjenja.

Ugrađeno snimanje zvuka omogućava korisnicima da snime važne razgovore pritiskom na dugme na kućištu tri puta.⁶ Sama futrola služi kao okidač za snimanje, omogućavajući korisnicima da započnu snimanje glasa — što je savršeno za sastanke ili brzo hvatanje beleški. Xiaomi Buds 5 Pro takođe podržava prevođenje i transkripciju pomoću veštačke inteligencije,⁷ pružajući besprekornu višejezičnu pomoć brzim pokretom. Pored toga, tasteri na pritisak omogućavaju kontrolu jednostavnim pokretom prsta za reprodukciju muzike, upravljanje pozivima, podešavanje ANC-a, aktivaciju glasovnog pomoćnika i snimanje zvuka, dok senzori za prevlačenje omogućavaju lako podešavanje jačine zvuka.⁸

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi): Zvuk bez gubitaka, slušanje muzike na višem nivou

Xiaomi takođe predstavlja Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), svoje prve slušalice koje podržavaju direktnu Wi-Fi vezu s pametnim telefonima, nudeći neviđeno iskustvo u industriji bez gubitaka zvuka. Pokreće ga tehnološki paket Snapdragon Sound™ i Qualcomm® XPAN tehnologija,¹ podržava prenos bez gubitaka od 96 kHz/24 bita pri propusnom opsegu do 4,2 Mbps za neuporedivo, Hi-Fi iskustvo zvuka.⁹ Nadovezujući se na svoj napredni sistem sa tri drajvera, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) dovode svaki detalj do savršenstva, tako da čujete duboki bas, oštre visoke tonove i ekspanzivan opšti zvuk. Ovaj sistem uključuje specijalizovane EQ profile i nudi prefinjenije i imersivnije zvučno iskustvo, obezbeđujući da svaki detalj bude savršeno podešen za vaše maksimalno zadovoljstvo tokom slušanja.

Uz trajanje baterije i do 40 sati (sa futrolom) i 4 sata reprodukcije uz samo 10 minuta punjenja,⁵ Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) nude besprekorno iskustvo slušanja za svaki životni stil. Dostupne u prozirnoj crnoj boji, odišu futurističkom i sofisticiranom estetikom. Završna obrada visokog kvaliteta kombinuje elegantnu, sjajnu površinu sa suptilnim mat teksturama, nudeći vrhunski osećaj koji dopunjuje napredne mogućnosti slušalica.

Xiaomi Watch S4: Moderan pratilac za zdravlje i produktivnost

Xiaomi WatchS4 pruža vrhunsko iskustvo zbog AMOLED ekrana od 1,43 inča, koji ima rezoluciju 466 x 466, 326 ppi i neprimetnu stopu osvežavanja od 60 Hz.¹⁰ Sa HBM osvetljenošću od 1500 nita, ekran se jasno vidi čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti. Baterija od 15 dana obezbeđuje dugotrajne performanse, dok brzo punjenje od 5 minuta omogućava i do 2 dana korišćenja.¹¹ Dizajniran za svestranu upotrebu, Xiaomi Watch S4 ima zamenljive okvire i kaiševe, omogućavajući korisnicima da ga prilagođavaju različitim jedinstvenim stilovima. Funkcionalni prikazi, kao što je Clearheaded, automatski prate nivoe stresa preko ekspresivnih emotikona kao indikatora, dok Wild Walker prikazuje smer kretanja i nadmorsku visinu u realnom vremenu.

Radi praćenja stanja organizma i zdravlja, koje pokreće unapređeni algoritam koji je Xiaomi razvio, sat obezbeđuje celodnevno praćenje otkucaja srca, kiseonika u krvi, nivoa stresa i obrazaca spavanja. Uz precizno praćenje srčane frekvencije i do 98% preciznosti¹², ovaj uređaj nudi pouzdanu, višedimenzionalnu analizu zdravlja. Xiaomi Watch S4 takođe nudi uvid u zdravlje jednim dodirom,¹³ generiše detaljan zdravstveni izveštaj za oko 60 sekundi, zajedno s obukom za pravilno disanje. Napredna L1+L5 GNSS tehnologija obezbeđuje precizno praćenje lokacije i praćenje tempa za vežbanje na otvorenom, uz više od 150 sportskih režima.

Xiaomi Watch S4 nudi besprekornu integraciju sa Xiaomi Smart Hub-om,¹⁴ omogućavajući korisnicima da bez napora povežu svoje Xiaomi pametne telefone, tablete, slušalice i pametne kućne uređaje za poboljšano upravljanje uređajima.¹⁴ Ova napredna povezanost omogućava korisnicima da lako pronađu svoj telefon ili tablet preko funkcije zvona, daljinski snimaju fotografije i upravljaju podešavanjima slušalica, kao što je podešavanje jačine zvuka, prebacivanje režima smanjenja buke i praćenje nivoa baterije u realnom vremenu. Takođe, ova tehnologija uvodi inovativnu regulaciju brzim pokretima, poput pucketanja prstima da biste odbili pozive ili odbacili obaveštenja kako bi poboljšali udobnost svakodnevnog korišćenja, što ga čini zaista pametnim životnim saputnikom.

Električni skuter Xiaomi Electric Scooter 5 Max: pametnija, prijatnija vožnja

Xiaomi Electric Scooter 5 Max redefiniše putovanje po gradu pomoću unapređenih prednjih dvostrukih hidrauličnih opruga i zadnjih dvostrukih opruga, obezbeđujući prijatniju vožnju, smanjujući utrnulost u rukama i nogama i poboljšavajući ukupnu udobnost, čak i na neravnim putevima. Pored toga, ovaj sistem smanjuje habanje, produžavajući životni vek skutera radi dugoročne pouzdanosti.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max takođe ima pametan povraćaj energije, pretvarajući kinetičku energiju u trajanje baterije dok je skuter u pokretu. Takođe, vozilo inteligentno detektuje nagibe, prilagođavajući nivoe povraćaja energije kako bi obezbedio neosetnije, kontrolisanije spuštanje. U kombinaciji s pametnim parkiranjem na nagibu, koje privremeno drži skuter na mestu na padinama bez naprezanja vozača, ova tehnologija poboljšava stabilnost i olakšava vožnju na različitim terenima. Snažan motor od 1000 W¹⁵ omogućava brzo ubrzanje do maksimalne brzine od 25 km/h¹⁶ i mogućnost nagiba od 22%¹⁷, čineći gradska putovanja lakim. Maksimalna nosivost od 120 kg čini ga pogodnim za širu ciljnu grupu vozača.¹⁷ Veća površina obezbeđuje stabilniju platformu za stajanje, a duži upravljač olakšava upravljanje. Radi pojašnjenja – viši upravljač znači da skuter može da koristi širi krug vozača. Uz domet putovanja od 60 km¹⁸, smanjuje se potreba za čestim punjenjem, dok brzo punjenje u potpunosti puni bateriju za samo 3 sata.¹⁹

Xiaomi Electric Scooter 5 Max takođe integriše TCS (sistem kontrole proklizavanja) za odličnu stabilnost na mokrim putevima. Koristeći senzor žiroskopa i algoritam pametnog kontrolera, vozilo detektuje proklizavanje točkova i automatski prilagođava izlaznu snagu motora. Ovo sprečava proklizavanje i poboljšava vuču, obezbeđujući sigurniju i kontrolisanu vožnju. Režim automatskog osvetljenja automatski aktivira prednje i zadnje svetlo u uslovima slabe vidljivosti,²⁰ dok novo ambijentalno svetlo poboljšava vidljivost na tamnim putevima, obezbeđujući bezbedniju vožnju.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: vrhunski dizajn i napredne funkcije za fitnes

Xiaomi Smart Band 9 Pro spaja stil sa moćnim praćenjem stanja organizma. Njegov četvorougaoni AMOLED ekran s uskim ivicama ima 77odsto odnos ekrana i tela,¹⁷, pružajući imersivnije iskustvo gledanja. Rezolucija od 336 x 480¹⁷ i automatsko podešavanje osvetljenosti, s maksimalnom osvetljenošću od 1200 nita¹⁷, uređaj obezbeđuje jasnu vidljivost pri jakom svetlu. Baterija od 350 mAh može da traje i do 21 dan,¹¹ što ga čini odličnim saputnikom za aktivne korisnike.

Xiaomi Smart Band 9 Pro poboljšava praćenje zdravlja¹³ uz unapređenje od 15 odsto²¹ u tačnosti praćenja otkucaja srca, podržavajući 24/7 praćenje otkucaja srca,²² kiseonika u krvi,²³ i nivoa stresa. Uređaj omogućava profesionalno praćenje sna s detaljnim izveštajima i prilagođenim predlozima za poboljšanja. Ova narukvica podržava 150+ sportskih režima, ugrađeni GNSS za precizno praćenje na otvorenom i 3D animacije za vođenje vežbi.²⁴ Nova ugrađena funkcija kompasa obezbeđuje prikaz pravca kretanja za sportove na otvorenom, poboljšavajući navigaciju tokom pešačenja i trčanja. Dizajniran i za funkcionalnost i za stil, Xiaomi Smart Band 9 Pro takođe nudi razne opcije kaiševa, uključujući i poliuretanske, kožne i magnetne opcije.²⁵

Cena i dostupnost

Početna cena Xiaomi Buds 5 Pro je 27.000 RSD.

Početna cena Xiaomi Watch S4 je 23.040 RSD u Black i Silver bojama.

Početna cena Xiaomi Watch S4 je 25.200 RSD u Rainbow boji.

Početna cena Xiaomi Electric Scooter 5 Max je 91.200 RSD.

