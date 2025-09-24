Xiaomi predstavlja novu generaciju AIoT uređaja za pametni dom, pametne nosive uređaje i zabavu

Xiaomi je predstavio sedam novih proizvoda kojima proširuje svoj AIoT asortiman na globalnom tržištu, a to su Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi Robot Vacuum 5 i Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026, kao i Xiaomi Smart Camera C701. Ipak, na srpskom tržištu za sada će biti dostupni Xiaomi Watch S4 41mm i Xiaomi Open Wear Stereo Pro, dok se ostali proizvodi očekuju u različitim periodima tokom godine.

Ovi novi uređaji osmišljeni su da olakšaju i unaprede svakodnevni život – od pametnog čišćenja doma i praćenja zdravlja, do bogatog zvučnog iskustva, kućne bezbednosti, zabave uz najnoviju tehnologiju. Korišćenjem veštačke inteligencije, Xiaomi nastavlja da unapređuje način na koji korisnici koriste pametne uređaje, razvijajući efikasnije sisteme za pametan dom, bolju interakciju sa tehnologijom, kao i personalizovano i tehnološki unapređeno svakodnevno iskustvo.

Xiaomi Watch S4 41mm: Elegantni dizajn i napredne funkcije za zdravlje

Xiaomi Watch S4 41mm kombinuje sofisticirani dizajn sa naprednim praćenjem zdravlja i fizičke aktivnosti, i namenjen je korisnicima koji ujedno žele i stil i pouzdane performanse tokom celog dana. AMOLED ekran dijagonale 1,32 inča dostiže osvetljenje do 1500 nita u režimu pojačanog osvetljenja i ima rezoluciju od čak 466 × 466 piksela¹, što omogućava jasan i živopisan prikaz čak i na jakom dnevnom svetlu, što je idealno za brzo pregledanje obaveštenja, praćenje vežbi ili zdravstvenih podataka bez naprezanja očiju. Sa tanjim kućištem od svega 9,5 mm i težinom od 32g¹, ovaj sat je dizajniran tako da bude udoban za nošenje tokom celog dana, bilo da ste u teretani, na poslu ili merite kvalitet i trajanje sna. Xiaomi Watch S4 41mm nudi različite stilove, pa može da posluži i kao praktičan alat, ali i kao moderan modni dodatak.

Ono što je u fokusu Xiaomi Watch S4 41mm su zdravlje i dobrobit korisnika, a u prilog tome govori unapređeni senzor za puls koji omogućava preciznije praćenje treninga i vežbanje optimalnim intenzitetom. Praćenje sna sada obuhvata višedimenzionalnu analizu i vođeni plan unapređenja u trajanju od 21 dan², nudeći korisne uvide koji pomažu da se poboljša odmor i da se vremenom postave zdravije rutine. Kada je reč o aktivnostima na otvorenom, GNSS dvopojasno pozicioniranje obezbeđuje pouzdano praćenje rute za trkače, bicikliste i planinare. Xiaomi Watch S4 41 mm podržava i više od 150 sportskih režima, uključujući plivanje i skijanje, pa korisnici mogu da beleže rezultate bilo u bazenu, na stazi ili u teretani.

Za snimanje svake trening sesije tu je sport vlog funkcija, koja omogućava daljinsku kontrolu pametnog telefona radi pokretanja video snimanja, dok se na ekranu sata u realnom vremenu prikazuju podaci poput otkucaja srca i potrošenih kalorija³. Sa trajanjem baterije do 8 dana i opcijom brzog punjenja⁵, Xiaomi Watch S4 41 mm pouzdan je pratilac koji bez problema prati užurbane rasporede, bez čestih prekida zbog punjenja.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro: Profesionalan zvuk i maksimalna udobnost za ceo dan

Xiaomi Open Wear Stereo Pro donosi novi koncept open-wear slušalica sa laganim ergonomskim dizajnom koji omogućava prijatno slušanje tokom dužeg vremenskog perioda. Zahvaljujući laganom dizajnu sa tri oslonca i slušalicama koje su blago nagnute ka spolja, pritisak se ravnomerno raspoređuje i uši manje umaraju čak i nakon dugog korišćenja. Fleksibilna memorijska titanijumska žica prirodno se prilagođava različitim oblicima ušiju, obezbeđujući stabilno i sigurno prijanjanje – bilo da je reč o treninzima, putovanju na posao ili opuštanju kod kuće.

Sertifikat TÜV SÜD za visok nivo udobnosti pri nošenju potvrđuje da je uređaj podjednako pogodan i za aktivan i za svakodnevni stil života. Kompaktna magnetna futrola čuva ih bezbedno i olakšava nošenje, dok do 8,5 sati⁶ reprodukcije po punjenju, odnosno čak 45 sati⁶ uz pomoć futrole, omogućava uživanje u muzici, pozivima ili podkastima tokom celog dana, bez brige da će nestati baterije. Dodatnu praktičnost donosi brzo punjenje, koje za samo 10 minuta⁷ obezbeđuje do dva sata reprodukcije, čineći ih spremnim za upotrebu čak i kada imate samo kratku pauzu pre polaska.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro donosi zvuk koji vas potpuno uvlači u muziku, filmove i igre, čineći ih mnogo prijatnijim. Njihov sistem sa više drajvera kreira uravnotežen zvučni profil sa dubokim basom, jasnim visokim tonovima i glatkim srednjim frekvencijama, pa svaki detalj zvuči prirodno, bez obzira na vrstu sadržaja. Hi-Res Audio Wireless sertifikat i LDAC kodek omogućavaju jasan i bogat zvuk, uz sve fine detalje poput vokala i pozadinskih instrumenata. Pored toga, Dimensional Audio funkcija prilagođava zvuk u skladu sa pokretima glave, čineći zabavni sadržaj realističnijim i uverljivijim. Harman AudioEFX i Harman Master EQ podešavanja omogućavaju korisnicima da lako prilagode zvuk svom ukusu, bilo da im treba snažniji bas za trening ili jasniji vokali za slušanje podkasta. Zahvaljujući unapređenom sistemu koji smanjuje zvuk za preko 60%, korisnici mogu da uživaju u muzici i u najtišim prostorijama, poput biblioteka ili kancelarija, bez ometanja ljudi oko sebe.