Xiaomi predstavlja Redmi 15C: Elegantan dizajn, impresivan ekran i snaga za svakodnevni tempo

Xiaomi predstavlja Redmi 15C koji spaja elegantan dizajn i raskošan ekran od 6,9 inča za vrhunski vizuelni doživljaj u svakodnevnoj upotrebi. Opremljen velikom baterijom i brzom tehnologijom punjenja, Redmi 15C dizajniran je da pruža pouzdane performanse tokom celog dana.

Poseduje tanko i elegantno kućište sa 3D četvorostruko zakrivljenim zadnjim delom, što pruža prijatan osećaj u ruci, uz „floating crater“ koji dodaje sofisticiranost. Dolazi u tri boje—Midnight Black, Mint Green, Moonlight Blue. Boja Moonlight Blue nastaje preplitanjem magnetnog praha u srebrnoj i plavoj nijansi, dočaravajući spokojnu lepotu okeana obasjanog mesečinom – elegantnu, mirnu i bezvremensku.

Na prednjoj strani nalazi se 6,9-inčni HD+ ekran sa AdaptiveSync osvežavanjem do 120Hz koji pruža sjajno korisnično vizuelno iskustvo, dok AI dvostruka kamera od 50MP beleži oštre i detaljne fotografije u svim uslovima osvetljenja. Redmi 15C, uprkos svom tankom dizajnu, dolazi sa snažnom baterijom od 6000mAh koja pruža do 22 sata gledanja video sadržaja ili 82 sata uživanja u muzici. Zahvaljujući turbo punjenju od 33W, baterija se puni do 50% za samo 31 minut, dok funkcija obrnute energije omogućava da Redmi 15C posluži i kao izvor napajanja za druge uređaje, pružajući dodatnu praktičnost.

Opremljen MediaTek Helio G81-Ultra procesorom i do 16GB RAM-a putem Memory Extension funkcije, uz podršku za proširenje memorije do 1TB, Redmi 15C pruža brzo i glatko iskustvo korišćenja u aplikacijama, igricama i multitaskingu. Redmi 15C pokreće Xiaomi HyperOS 2, donoseći funkcije poput Circle to Search uz Google i integraciju sa Google Gemini za napredni multitasking i inteligentnu asistenciju. Zahvaljujući Xiaomi Interconnectivity tehnologiji, uključujući Call Sync i Shared Clipboard, prebacivanje sadržaja ili sinhronizacija podatka između više uređaja je izuzetno lako I jednostavno.

Uređaj poseduje IP64 sertifikat za otpornost na prašinu i prskanje vodom u svakodnevnim uslovima, dok 200% pojačanje zvuka poboljšava reprodukciju medija i obaveštenja čak I u bučnim okruženjima.

Redmi 15C je dostupan u konfiguracijama 4GB+128GB, 4GB+256GB i 8GB+256GB, sa početnom cenom od 12,999 RSD. Cene mogu varirati u zavisnosti od regiona.