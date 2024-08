Xiaomi predstavlja Redmi Pad SE 8.7 i Redmi Pad SE 8.7 4G: Savršeni saputnici za zabavu u pokretu

Performanse

MediaTek Helio G85 mobilna platforma CPU: Octa-core CPU, up to 2.0GHz GPU: Mali-G52 MC2 12nm procesna tehnologija LPDDR4X Memory + EMMC 5.1 Storage Dostupne konfiguracije 4GB+64GB 4GB+128GB Podržava do 2TB proširivog skladišnog prostora⁸