Xiaomi proširuje AIoT portfolio novim proizvodima: Redmi Buds 6 serija, Redmi Watch 5 i Xiaomi Power Bank 10000

Kompanija Xiaomi za potrošačku elektroniku i proizvodnju pametnih telefona i hardvera povezanih putem IoT platforme u svojoj osnovi, proširuje svoj portfolio u oblasti AIoT i nosivih uređaja sa novih pet proizvoda. Reč je o Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro, Redmi Watch 5, kao i Xiaomi 33W Power Bank 10000 i Xiaomi 165W Power Bank 10000. Dizajnirani da unaprede svakodnevni život, rad i zabavu, ovi proizvodi čine spoj vrhunskog audio iskustva i naprednih režima za praćenje zdravstvenih parametara.

Najnoviji Redmi Buds 6 i Redmi Buds 6 Pro pružaju vrhunski zvuk uz napredne funkcije, poput optimizovanog uklanjanja šuma i multi-dimenzionalnog zvuka. Uz to, lako se povezuju sa novim Redmi Watch 5, modernim pametnim satom sa ultra-tankim ekranom, dugotrajnom baterijom i unapređenim praćenjem pulsa i sna, koji se idealno uklapa u vaš stil života.

Novi Xiaomi Power Bank 10000 je savršen pratilac za duga putovanja i treninge. Sa velikim kapacitetom baterije i brzim punjenjem, pruža jednostavnost korišćenja i osigurava da vaši uređaji uvek budu spremni za rad.

Redmi Buds 6: Savršen spoj uravnoteženog zvuka, stila i sofisticiranosti

Redmi Buds 6 pružaju vrhunski zvuk i personalizovano audio iskustvo. Opremljeni naprednim aktivnim uklanjanjem šuma (ANC) koje smanjuje buku do 49dB, efikasno blokiraju spoljašnje zvuke poput kiše, vetra, buke. Dvostruki drajveri omogućavaju bogat i dinamičan zvuk, a različiti ANC režimi i adaptivne postavke se automatski prilagođavaju okolini. Za jasnu komunikaciju, dvostruki mikrofon sa AI redukcijom buke smanjuje pozadinsku buku, čak i pri vetrovima do 9m/s. Ugrađeni 360° audio efekat donosi imerzivno iskustvo zvuka, stavljajući korisnika u centar svega što sluša.

Dostupni u bojama Cloud White, Night Black i Coral Green, Redmi Buds 6 nude vidljive nivoe baterije u realnom vremenu, kao i do 10 sati reprodukcije sa jednim punjenjem ili do 42 sata uz kućište. Pametne opcije povezivanja omogućavaju besprekorno deljenje zvuka³ ili korišćenje slušalica za hands-free fotografisanje putem jednostavnih pokreta.

Redmi Buds 6 Pro: Upoznajte audio tehnologiju koja postavlja nove standarde u industriji

Redmi Buds 6 Pro donose izuzetno audio iskustvo. Opremljene trostrukim drajverima, koji imaju Hi-Res Audio Wireless sertifikat, ove slušalice, koje imaju dualne PZT visokotonce u kombinaciji sa zvučnikom od 11 mm sa titanijumskom membranom, donose bogate basove i kristalno jasne visoke tonove. Uz to, prostorni zvuk sa prilagodljivim režimima pruža jedinstveno audio iskustvo – bilo da slušate muziku, gledate video, igrate igrice ili uživate u audio knjigama. Napredna tehnologija aktivnog poništavanja buke (ANC) smanjuje buku do 55 dB i obuhvata ultraširoki frekvencijski opseg do 4 kHz, što je idealno za eliminisanje ometajućih srednjih i visokih frekvencija. Sa poboljšanim ANC učinkom od 14,16% u odnosu na prethodnu generaciju, multi-nivo ANC omogućava kristalno čist zvuk čak i u bučnim okruženjima.

Redmi Buds 6 Pro dolaze u tri atraktivne boje — Glacier White, Space Black i Lavender Purple. Ove slušalice omogućavaju do 9,5 sati reprodukcije sa jednim punjenjem, a uz kućište do 36 sati. Sa jednostavnim kontrolama na dodir, lako možete upravljati pozivima, muzikom, jačinom zvuka i ANC režimima. Za još bolje iskustvo, prilagodljiv ekvilajzer (EQ) nudi četiri unapred podešena režima i jedan prilagodljiv, omogućavajući vam da zvuk prilagodite svojim željama i potrebama.

Redmi Watch 5: Uživajte u pametnom satu sa flagship karakteristikama

Sa najvećim i najsvetlijim ekranom ikada na Redmi pametnom satu, Redmi Watch 5 korisnicima pruža izvanredan 2,07-inčni AMOLED ekran, koji osigurava odličnu vidljivost čak i na najjačem suncu. Sa osvetljenošću od 1500 nita, frekvencijom osvežavanja od 60Hz i jasnim prikazom od 324 ppi, ovaj ekran donosi iskustvo na nivou vodećih uređaja. Impresivan dizajn dodatno je naglašen ultratankim okvirima od samo 2 mm i zapanjujućim odnosom ekrana i tela od 82%. Baterija traje do 24 dana, omogućavajući pouzdano praćenje zdravlja. Sat dolazi sa opcijama prilagodljivih kaiševa, premium aluminijumskim okvirom i unapređenom krunicom, koja spaja udobnost i stil.

Ugrađeni linearni motor pruža tihe i precizne haptičke povratne informacije, dok podrška za Bluetooth® telefonske pozive i dvostruka redukcija šuma omogućavaju jasne razgovore čak i u bučnim ili vetrovitim spoljnim uslovima. Redmi Watch 5 sadrži novu algoritamsku tehnologiju za praćenje otkucaja srca, razvijenu unutar kompanije, koja poboljšava preciznost praćenja i omogućava korisnicima celodnevno praćenje srčanog ritma, nivoa kiseonika u krvi i kvaliteta sna. Sa više od 150 sportskih režima, Redmi Watch 5 je savršen partner za treninge, uz ugrađeni GNSS sistem sa 5 komponenti za precizno praćenje aktivnosti na otvorenom, dok vodootpornost od 5ATM čini ovaj sat idealnim za ljubitelje vodenih sportova.

Xiaomi 33W Power Bank 10000: Kompaktno i svestrano punjenje u pokretu

Savršen pratilac za sve one koji su u pokretu, Xiaomi 33W Power Bank 10000 pruža brzo i praktično punjenje u kompaktnoj formi koja lako staje u torbu ili džep. Ugrađeni USB-C kabl omogućava jednostavno korišćenje baterije kapaciteta 10.000mAh, koja može napuniti kompatibilni Xiaomi telefon do 45% za samo 30 minuta.

Sa savršenim balansom veličine i snage, Xiaomi 33W Power Bank 10000 teži samo 210 grama, što ga čini lako prenosivim i jednostavnim za korišćenje. Dodatni USB-C port omogućava punjenje od 33W, dok dodatni USB-A port podržava dinamičnu raspodelu snage do 22,5W po uređaju, uz podršku za punjenje tri uređaja istovremeno, sa mogućnošću samopunjena od 30W.

Xiaomi 165W Power Bank 10000: Neverovatno brzo punjenje sa punim kapacitetom

Za korisnike koji traže brzo i praktično punjenje prenosivih uređaja, Xiaomi je razvio Xiaomi 165W Power Bank 10000. Ovaj Power Bank ima dva porta koji mogu isporučiti ukupnu izlaznu snagu do 165W. Pogodan za punjenje pametnih telefona, tableta i laptop računara, može istovremeno puniti dva uređaja brzinama do 120W i 45W. Tehnički upućeni korisnici Xiaomi uređaja mogu očekivati da će uz 120W punjenje postići potpuno punjenje za samo 23 minuta.

Xiaomi 165W Power Bank 10000 dolazi u elegantnom dizajnu i težak je samo 318 grama, što ga čini savršenim za korisnike u pokretu. Ugrađeni USB-C kabl olakšava punjenje, dok pametan ekran sa ikonama u boji prikazuje nivo baterije u realnom vremenu. Fleksibilan i svestran, Xiaomi 165W Power Bank 10000 nudi dva porta za punjenje do 110W¹⁸ (65W + 45W), kao i 90W samopunjenje, omogućavajući 75% punjenja za samo 15 minuta i potpuno punjenje za 35 minuta.

Cena i dostupnost

Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro, Redmi Watch 5, Xiaomi 33W Power Bank 10000 i Xiaomi 165W Power Bank 10000 dostupni su kod Xiaomi ovlašćenih partnera.

Početna cena Redmi Buds 6 je 5.990 rsd

Početna cena Redmi Buds 6 Pro je 10.990 rsd

Početna cena Redmi Watch 5 je 14.990 rsd

Početna cena Xiaomi 33W Power Bank 10000 je 3.490 rsd Početna cena Xiaomi 165W Power Bank 10000 je 5.990 rsd

