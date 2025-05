Xiaomi YU7 zvanično lansiran — Luksuzni SUV visokih performansi prednjači uz naprednu tehnologiju

Xiaomi EV predstavio je svoj prvi SUV, Xiaomi YU7. Viđen kao luksuzni SUV visokih performansi, simboličnog imena koje po kineskoj tradiciji označava jahanje vetra, namenjen je samostalnim, samopouzdanim i dinamičnim ljudima. Iako dizajnerski sličan modelu Xiaomi SU7, Xiaomi YU7 se izdvaja sopstvenim, hrabrim identitetom — kombinujući elegantan dizajn, visoke performanse i vrhunsku udobnost u unutrašnjosti. Osim toga, ovaj automobil spaja najsavremeniju inteligentnu tehnologiju i osveženo iskustvo u pogledu dizajna, udobnosti kabine, bezbednosti i pametnih funkcija.

Unapređen dizajn – elegancija i luksuz na prvi pogled

Kao i dosadašnji modeli, i Xiaomi YU7 ostaje posvećen „lepoti“ kao jednom od postulata proizvoda. Zadržavajući sličan dizajnerski jezik i elegantan stav modela Xiaomi SU7, Xiaomi YU7 dodatno uzdiže svoj luksuzni karakter i sa lakoćom se ističe u urbanim sredinama.

Luksuz i elegancija: Lepota se ogleda u proporcijama

Xiaomi YU7 je SUV srednje do velike veličine, sa dimenzijama 4999 mm (dužina) × 1996 mm (širina) × 1600 mm (visina) i međuosovinskim rastojanjem od 3000 mm. Ovaj model odražava posvećenost brenda savršenim proporcijama, sa odnosom točkova i karoserije od 3:1, odnosom točkova i visine od 2,1:1 i odnosom širine i visine od 1,25:1 — oličenjem klasične, spuštene siluete SUV vozila visokih performansi. Ključni elementi luksuza uključuju ultraelegantan odnos dužine haube i karoserije od 1:3 i L113 dimenziju od 680 mm (rastojanje od centra prednjeg točka do papučice kočnice), što je zaštitni znak automobilske elegancije koji se usavršava više od jednog veka. Nakon meseci optimizacije, aluminijumska hauba školjkastog oblika površine 3,11 m² (1960 × 1587 mm) — najveća u serijskoj proizvodnji — savršeno je uklopljena s karoserijom. Ispod nje se nalazi prednji električni prtljažnik zapremine 141 L, sa podrškom za čak 8 različitih režima otvaranja. Opcione zadnje široke gume širine 275 mm, uz sportske lukove blatobrana, dodatno naglašavaju estetski izraz visokih performansi. Pored svoje skladno oblikovane siluete, estetski izraz dizajna Xiaomi YU7 ogleda se u brojnim pažljivo osmišljenim detaljima. Model donosi osveženje prepoznatljivim „svetlima u obliku suze“ sa Xiaomi SU7, sada u inovativnom, izdubljenom dizajnu. Gornji deo prednjih svetala Xiaomi YU7 ima otvorenu strukturu sa vazdušnim kanalima povezanim sa otvorima na haubi — karakteristika bez premca u ovoj klasi. Ovo inženjersko rešenje dodatno naglašava vizuelnu lepotu vozila i poboljšava osvetljenje zahvaljujući ultraširokom svetlosnom snopu od 180°.

Zadnja svetlosna traka modela Xiaomi YU7 takođe je unapređena, ali uz očuvanje prepoznatljivog dizajnerskog jezika brenda. Redizajnirani svetlosni sklopovi odlikuju se čistijim i izraženije oblikovanim izgledom, koji omogućava vizuelnu prepoznatljivost. Za razliku od modela Xiaomi SU7, zadnja svetla na YU7 imaju ugaone ivice usmerene nadole, što estetski ističe zadnji profil. Posebno se izdvaja primena vrhunske ultra-crvene rasvete (talasne dužine preko 632 nm) — karakteristike luksuznih vozila — koja obezbeđuje izuzetnu vidljivost noću i omogućava da Xiaomi YU7 ne može, a da ne bude primećen u saobraćaju.

Xiaomi YU7 uvodi potpuno novi sistem električnih, uvučenih ručica na vratima, demonstrirajući izuzetnu inženjersku domišljatost. Bez obzira na to da li vozilo stoji ili je u pokretu, ručice ostaju uvučene i savršeno poravnate s konturama karoserije, čime se poboljšava estetika i smanjuje aerodinamički otpor. Infotainment sistem uključuje funkciju „Automatsko izbacivanje ručica“, koja, kada je aktivirana, automatski izbacuje ručice kada se korisnik s ključem približi vozilu, uklanjajući potrebu za ručnim otvaranjem. Uz ambijentalno osvetljenje koje dodatno ističe ovaj efekat, sistem povećava udobnost i unapređuje celokupno iskustvo ulaska u vozilo. Nakon ulaska, ručice se glatko uvlače, zaokružujući elegantan proces koji spaja naprednu funkcionalnost i intuitivnu upotrebljivost.

Što se tiče aerodinamike, Xiaomi YU7 nasleđuje naprednu višekanalnu aerodinamičku arhitekturu modela Xiaomi SU7, integrišući 10 prolaznih vazdušnih kanala i 19 optimizovanih otvora za precizno upravljanje protokom vazduha. Izdubljeni spojler prošao je kroz brojne iteracije dizajna, postižući smanjenje otpora za 10 jedinica (counts). Aktivni sistem rešetke sadrži 100 automatski podesivih letvica, što doprinosi dodatnom smanjenju otpora za 18 jedinica. Hauba od aluminijuma u školjkastom obliku koristi besprekornu monokok konstrukciju, koja dodatno smanjuje otpor za 2 jedinice. Zahvaljujući ovim pažljivo sprovedenim optimizacijama u više od 40 zona za rafinaciju protoka vazduha, Xiaomi YU7 postiže izuzetan koeficijent otpora od Cd 0,245 — što predstavlja poboljšanje dometa od 59 km po CLTC standardu u poređenju sa vrednostima pre optimizacije, postavljajući ga u sam vrh klase kada je reč o dometu među sportskim SUV vozilima.

Automobil lansiran u tri živopisne boje koje odišu energijom

Xiaomi YU7 dolazi u tri boje inspirisane prirodom: Smaragdno zelenoj, Titanijum srebrnoj i Lav narandžastoj

Smaragdno zelena — posebno se izdvaja kao izuzetno retka boja obično rezervisana za luksuzne sportske automobile. Inspirisana kolumbijskim smaragdima, ova nijansa oslikava raskošnu suštinu dragog kamena kroz složeni sistem dvostrukog sloja boje, koji koristi tri specijalizovana rezervoara za toniranje — što je naprednije u odnosu na standardne boje koje koriste samo jedan. Proces počinje žutozelenim metalik osnovnim slojem, obogaćenim ultra-finim aluminijumskim česticama (cca 1/5 prečnika ljudske dlake) koje oponašaju duboku hromatsku bogatost smaragda. Preko toga se nanosi providni sedefasti sloj, koji imitira dinamično prelamanje svetlosti unutar kamena. Posebna sedefasto-metalik mešavina se prska čak i po unutrašnjim panelima, kako bi i skriveni delovi zračili dubinom. U kombinaciji sa skulpturalnom karoserijom modela Xiaomi YU7, ova Smaragdno zelena završna obrada stvara hipnotišuće promene boje u zavisnosti od svetlosti, i i odiše sofisticiranošću.

Titanijum srebrna boja – koristi krupnije aluminijumske čestice koje su strateški raspoređene kako bi se postigao maksimalan sjaj. Ova završna obrada pojačava kontrast između hladnih senki i toplih refleksija, oličavajući karakter modela Xiaomi YU7 kroz spoj brzine, snage i raskoši.

Lava narandžasta – boja preuzeta iz modela Xiaomi SU7, koristi proces dvostrukog sloja za postizanje dramatičnih promena u tonu. Pod pozadinskim osvetljenjem, prvi sloj u punoj narandžastoj nijansi donosi intenzivnu toplinu, dok pri direktnom svetlu drugi sloj otkriva blistavi metalik-sedefasti sjaj. Elegantno oblikovane površine SUV-a dodatno pojačavaju ovaj efekat, obezbeđujući jedinstvenu vizuelnu dinamiku iz svakog ugla.

Jedan prostor, tri doživljaja: Tehnologija, luksuz i udobnost u savršenoj harmoniji

Prilikom dizajna enterijera, vodilo se računa da on isprati visoke standarde koje je postavio ekaterijer. Bilo je potrebno obezbediti vrhunsku udobnost i luksuz obogaćen tehnologijom, a pritom očuvati radikalne proporcije automobila — ključni izazov u dizajnu kabine modela Xiaomi YU7.

Ova vizija ostvarena je kroz filozofiju „Luksuzne kabine sa dvostrukom zonom okruženja“, koja vešto objedinjuje tri ključna doživljaja u jedan harmoničan prostor. Prvi u industriji, masovno proizveden Xiaomi HyperVision panoramski displej predvodi ovu inovaciju, a njegovo revolucionarno korisničko okruženje postavlja nove standarde vizuelne sofisticiranosti i luksuzne tehnološke izvrsnosti. Suprotstavljajući se konvencijama sportskih SUV vozila, kabina postiže prostranost i otvorenost zahvaljujući vrhunskom dizajnu prostora.

Zahvaljujući domišljatom pristupu, Xiaomi YU7 nudi iznenađujuće prostran enterijer. Takođe, prednjači u klasi po funkcionalnim rešenjima, uključujući dva prednja sedišta sa funkcijom nulte gravitacije i zadnja sedišta sa električnim podešavanjem, čime se obezbeđuje izuzetna udobnost za sve putnike.

U svakom detalju, kabina modela Xiaomi YU7 odiše luksuzom i ekološkom svešću. Svi kontaktni delovi enterijera prekriveni su mekim, na dodir prijatnim materijalima (100%), pružajući vrhunski osećaj kvaliteta pri svakom dodiru. Materijali su sertifikovani po OEKO-TEX Class 1 međunarodnom standardu, što garantuje hipoalergijsku bezbednost čak i za bebe i osobe sa izraženim alergijama. Sedišta su presvučena Nappa kožom sa teksturom finog kamenog zrna, pružajući izuzetno sofisticiran i rafiniran taktilni doživljaj.

Xiaomi HyperVision panoramski ekran donosi impresivno iskustvo nalik pilotskoj kabini aviona

Xiaomi YU7 postavlja nove standarde u automobilskoj industriji, uvodeći revolucionarni sistem ekrana koji stvara doživljaj nalik pilotskoj kabini. Nadovezujući se na postojeći centralni ekran od 16,1 inča i dva zadnja ekrana za zabavu, Xiaomi YU7 uvodi dve revolucionarne inovacije: Xiaomi HyperVision panoramski displej i daljinsku kontrolnu tablu, redefinišući automobilski interfejs.

U središtu ove transformacije nalazi se Xiaomi HyperVision panoramski displej koji je daleko više od konvencionalnog ekrana, sa naprednom platformom za prikaz koja spaja najsavremeniju tehnologiju ekrana sa inteligentnim mogućnostima interakcije. Xiaomi HyperVision panoramski displej koristi sofisticirani niz od tri Mini LED ekrana koji primenjuju „Panoramsku zakrivljenu projekcionu tehnologiju“ kako bi neprimetno projektovali sveobuhvatne informacije u donjem delu vetrobranskog stakla. Ovo tehnološko čudo omogućava ultraširoki prikaz dužine 1,1 metar sa rezolucijom profesionalnog pro retina nivoa od 108 PPD i izuzetnom maksimalnom osvetljenošću od 1.200 nita. Sistem kombinuje ultra-crni premaz sa algoritmima za korekciju nesavršenosti, postižući reflektujuću sposobnost manju od 1% (SCE), propustljivost svetlosti manju od 0,01% i izobličenje ispod 1%. ime postiže refleksiju manju od 1% (SCE), propustljivost svetlosti manju od 0,01% i izobličenje ispod 1%. Ove inovacije eliminišu odsjaj i dvostruke prikaze, obezbeđujući savršenu čitljivost čak i pod direktnom sunčevom svetlošću.

Dizajniran za personalizovanu upotrebu, Xiaomi HyperVision Panoramic Display inteligentno se prilagođava različitim scenarijima upotrebe. Vozači imaju koristi od optimalno pozicioniranih prikaza brzine i navigacije unutar svog prirodnog vidnog polja, dok putnici napred mogu prilagoditi svoje zabavne sadržaje kroz prilagodljive muzičke interfejse sa prikazom tekstova pesama u realnom vremenu. Tokom manevrisanja, sistem dinamički prikazuje uputstva za skretanje u najudobnijoj zoni gledanja vozača. Kada su aktivirani sistemi za pomoć vozaču, automatski prelaze na Simulate Reality mapiranje puteva, pružajući više informacija o trenutnim uslovima saobraćaja. Prilikom izbora različitih režima vožnje, Xiaomi HyperVision Panoramic Display prikazuje sinhronizovanu vizualizaciju podešavanja pogonskog sklopa i vazdušnog vešanja, omogućavajući vozačima sveobuhvatan uvid u konfiguraciju vozila. Interfejs nudi pet modularnih kategorija — instrumente, kontrolu medija, vremenske zone, vremenske uslove i navigaciju, a sve to je prilagodljivo ličnim preferencijama vozača.

Xiaomi YU7 je opremljen i daljinskom kontrolnom tablom koja prikazuje upravljanje automobilom, navigacijom i zabavom na dohvat ruke putnicima. Zajedno, ovi sistemi stvaraju besprekorno povezano, inteligentno okruženje u kabini koje se prilagođava potrebama svakog putnika, postavljajući nove standarde u interakciji čovek-automobil.

Redefinisan dizajn kabine

Xiaomi YU7 spaja dinamičan dizajn sa izuzetnom prostranošću zahvaljujući inovativnoj konstrukciji. Unutrašnjost dizajnirana prema antropometrijskom modelu visine 188 cm nudi 100 mm prostora iznad glave napred, 77 mm pozadi i 73 mm prostora za noge pozadi – što je više od konkurencije u ovom segmentu. To je postignuto zahvaljujući CTB baterijskoj integraciji i tanjoj podnici, što stvara prozračan i udoban ambijent za sve putnike.

Ukupan kapacitet skladištenja iznosi impresivnih 1.970 litara, uključujući 141 litra prednjeg i 678 litara zadnjeg prtljažnog prostora, koji se povećava na 1.758 litara obaranjem zadnjih sedišta. Pametno rešenje za unutrašnje skladištenje dodaje još 71 litara korisnog prostora. U praksi to znači da u prednji prtljažnik staje kofer od 60 cm, dok pozadi ima mesta za još tri takva kofera i više rančeva.

Luksuzna dvostruka kabina

Unutrašnjost YU7 je minimalistička i sofisticirana. Prednja tabla je višeslojna, sa integrisanim ekranima, vazdušnim jastucima i skrivenim ventilacionim otvorima, dizajnirana da bude niža i pomerena unapred – što smanjuje masivnost tipičnu za SUV-ove, pojačava sportski utisak i istovremeno poboljšava osećaj prostranosti. Pored toga, krov dolazi standardno sa panoramskim krovnim prozorom površine 1,7 m², koji pruža svetao i širok pogled.

Xiaomi YU7 nudi tri nijanse boja enterijera: svetlu Pine Gray, kao i Coral Orange i Twilight Blue. Svaka površina koja dolazi u česti dodir je presvučena 100% mekim materijalom sa OEKO-TEX® Class 1 sertifikatom — koji zadovoljava stroge bezbednosne standarde za kontakt sa bebama. Sedišta obložena Nappa kožom imaju nežno granuliranu teksturu za vrhunski taktilni komfor.

Što se tiče sedišta, Xiaomi YU7 ima dva prednja sedišta sa funkcijom nulte gravitacije, kako za vozača, tako i za suvozača, koja nude podešavanje nagiba jednim dodirom i masažu sa 10 tačaka koja cilja ključne akupresurne zone na leđima. Sedište vozača sa funkcijom nulte gravitacije ima slojnu strukturu od 12 slojeva, koja balansira između potpore i obavijajuće udobnosti. Pena koja rasterećuje pritisak pruža ugodan osećaj na kraćim putovanjima, dok visokogustinska memorijska pena obezbeđuje čvrstu podršku za dugotrajno sedenje. Zadnja sedišta imaju naginjanje do 135°, sa glatkim električnim podešavanjem između uspravnog položaja od 100° i položaja za odmor od 135°.

Enterijer Xiaomi YU7 predstavlja spoj luksuza, gde se najsavremeniji tehnološki interfejsi usklađuju sa bezuslovnim komforom, pružajući sveobuhvatno premium iskustvo za sve putnike.

Profesionalne performanse već u osnovnoj verziji – Početni domet od 835 km i moćna šasija koja spaja sportski duh i udobnost

Xiaomi YU7 je opremljen sa „tri ključne električne tehnologije“ (električni motor, baterija za napajanje, jedinica za kontrolu motora) koje su dobile snažne pohvale korisnika. Bilo da je reč o vrhunskim performansama ili preciznoj kontroli energetske efikasnosti, sve to potvrđuje da Xiaomi EV trenutno poseduje vodeću tehnologiju u industriji za električni pogon, baterije i termalni menadžment. Sa modelom Xiaomi YU7, ove tri ključne električne tehnologije dodatno su unapređene.

Sveobuhvatna evolucija: Xiaomi HyperEngine V6s Plus

Što se tiče performansi, Xiaomi YU7 ima maksimalnu snagu od 690 KS, snagu od 508 kW, ubrzanje od 0 do 100 km/h za 3,23 sekunde i maksimalnu brzinu od 253 km/h. Njegove performanse u potpunosti nadmašuju konkurenciju, čak i u višem cenovnom rangu. Toliko snažne performanse pokreće unapređeni Xiaomi HyperEngine V6s Plus. Tradicionalni motori koriste ceo deo magnetskog čelika sa jednostavnom strukturom, ali sa velikim gubicima. Xiaomi HyperEngine V6s Plus koristi tehnologiju segmentiranog magnetskog čelika, koja ceo deo deli na više manjih segmenata, što značajno smanjuje gubitke, povećava efikasnost motora i produžava CLTC domet za 4 km. Istovremeno, sa nadogradnjom modula snage i optimizacijom algoritama topologije, poboljšani su obrtaji, obrtni moment i snaga. Maksimalni broj obrtaja je povećan na 22.000 o/min, vršni obrtni moment na 528 N·m, a vršna snaga na 288 kW. Verzija Xiaomi YU7 sa pogonom na četiri točka i dva motora ima maksimalnu snagu od 690 KS i vršnu snagu od 508 kW, pružajući izuzetno snažne performanse.

Moćan šasijski sistem koji pruža i performanse i udobnost

Pored snažnog motora, Xiaomi YU7 poseduje i robustan šasijski sistem. Pre svega, kada je u pitanju kočenje, najkraća zaustavna razdaljina sa brzine od 100 km/h do 0 iznosi 33,9 metara, što je na nivou vrhunskog sportskog automobila. Istovremeno, automobil je opremljen četvorostrukim sigurnosnim kočionim mehanizmom, koji obezbeđuje stabilnije i sigurnije kočenje. Što se tiče konfiguracije šasije, Xiaomi YU7 poseduje šasijsku opremu višeg ranga, uključujući prednju dvostruku viljušku i zadnju petostruku nezavisnu suspenziju, zatvorene dvokomorne vazdušne opruge sa kontinuiranom kontrolom amortizera, Brembo četvoropojasne fiksne kočione čeljusti, Xiaomi pametni šasijski sistem i druge komponente. Poluprečnik okretanja iznosi 5,7 metara, što omogućava prolazak kroz tri trake u jednom potezu. Posebno je značajna kontinuirana kontrola amortizera koja precizno prati uslove na putu, brzo prilagođava prigušenje i kombinuje čvrstinu i fleksibilnost za veću udobnost i sportski doživljaj vožnje. Opseg prilagođavanja je za 10% veći u odnosu na Xiaomi SU7 Max, a širina pojasa prigušenja veća, obuhvatajući sve uslove na putu kao što su krivudavi planinski putevi, gradski nadvožnjaci i prigradski putevi. Zatvorene dvokomorne vazdušne opruge podržavaju pet nivoa podešavanja visine, sa maksimalnim opsegom podešavanja gore-dole od 75 mm i maksimalnom visinom od tla od 222 mm. Istovremeno, čvrstina vazdušnih opruga može se brzo menjati, sa razlikom u čvrstini većom od 40%, što vozačima pruža veću udobnost, a istovremeno zadržava osećaj puta.

Početni domet od 835 km za profesionalno iskustvo na ulaznom nivou

Xiaomi YU7 dolazi u tri varijante — Standard, Pro i Max — sve sa mogućnostima dugog dometa. Ulazni model Standard pruža izuzetnih 835 km dometa (CLTC) zahvaljujući bateriji kapaciteta 96,3 kWh, što ga čini SUV-om sa najdužim dometom među električnim vozilima sa baterijom ispod 100 kWh, kao i vodećim modelom u kategoriji srednje do velike veličine potpuno električnih SUV vozila, ostvarujući zaista revolucionarnu prednost po pitanju dometa. Posebno su značajne konfiguracije sa pogonom na sva četiri točka — Xiaomi YU7 Pro (baterija od 96,3 kWh) i Max (baterija od 101,7 kWh) — koje takođe postižu impresivne CLTC domete od 760 km, odnosno 770 km, zauzimajući prvo mesto među četvorotočkašima u klasi potpuno električnih SUV vozila i uspešno balansirajući visoke performanse sa dugim dometom.

Pored toga, cela serija Xiaomi YU7 opremljena je 800V platformom visokog napona baziranom na silicijum karbidu, sa maksimalnim naponom od 897V. Maksimalna brzina punjenja dostiže 5,2C, što omogućava punjenje od 10% do 80% za samo 12 minuta, kao i domet od 620 km za 15 minuta, što predstavlja najbrže vreme punjenja.

Bezbednost na prvom mestu: Hibridna konstrukcija karoserije Xiaomi YU7 sa ojačanim čelično-aluminijumskim okvirima prolazi kroz sveobuhvatna unapređenja

Kvalitet i bezbednost su izuzetno važne performanse Xiaomi EV, pri čemu bezbednost ima prioritet u svim fazama definisanja i razvoja proizvoda. Za Xiaomi YU7, bezbednost je ponovo postavljena kao najvažniji faktor tokom celog procesa razvoja.

Na modelu Xiaomi YU7, ojačani hibridni okvir od čelika i aluminijuma, izrađen na Xiaomi Modena platformi, prošao je sveobuhvatnu nadogradnju. Zona za apsorpciju energije pri prednjem sudaru sada iznosi 659 mm, što rezultira većom zonom prednjeg deformisanja. Zadnji deo Xiaomi YU7 i dalje koristi troslojni Xiaomi Hyper Die-Casting pod sa modela Xiaomi SU7, koji pruža izuzetnu strukturnu čvrstoću i izdržava zadnje sudare brzinama do 90 km/h. Na donji deo vozila dodat je poprečni nosač visokog čelika sa čvrstoćom od 1500 MPa, što značajno smanjuje rizik od oštećenja baterijskog paketa usled udaraca od prepreka na putu, zadovoljavajući zahteve korisnika SUV vozila. Vozilo je takođe opremljeno istim balističkim premazom koji se koristi na modelu Xiaomi SU7 Ultra, koji pruža otpornost na kidanje, ogrebotine i probijanje više od 10 puta veću u odnosu na tradicionalne PVC premaze. Ovo dodatno štiti baterijske ćelije u slučaju udara ili oštećenja donjeg dela vozila, obezbeđujući sigurnost baterije.

Značajno je što Xiaomi YU7 uvodi unapređenu primenu „2200 MPa Xiaomi ultra-visokočvrstog čelika“, novog materijala koji je Xiaomi EV razvio u saradnji sa vodećim domaćim tehnološkim kompanijama, istraživačkim institutima i univerzitetima. Kao trenutno najčvršći toploprešani čelik u masovnoj proizvodnji automobilske industrije, ovaj materijal pruža povećanje čvrstine za 40% i poboljšanje granice plastičnosti za 24% u poređenju sa 1500 MPa toploprešanim čelikom. Ovaj materijal je rezultat Xiaomi akumuliranog znanja i iskustva u razvoju naprednih materijala tokom poslednjih nekoliko godina. Istovremeno, „2200 MPa Xiaomi ultra-visokočvrsti čelik“ razvijen je uz pomoć Xiaomi AI algoritama, koji su generisali preko 24 miliona formulacija i sproveli više od 4.000 krugova eksperimentalne validacije.

„2200 MPa Xiaomi ultra-visokočvrsti čelik“ koristi se za proizvodnju više delova modela Xiaomi YU7. Prvo je primenjen na sva četiri protivudarna nosača vrata. U poređenju sa nosačima od 1500 MPa, nosivost prednjih vrata povećana je za 52,4%, dok se sposobnost apsorpcije energije poboljšala za 40,2%. Za zadnja vrata, nosivost je unapređena za 37,6%, a apsorpcija energije za 25,4%, što značajno povećava zaštitu putnika u bočnim sudarima. Pored toga, Xiaomi YU7 ima šest ekspanzionih cevi u A- i B-stubovima, koje zajedno sa karoserijom formiraju strukturu „ugrađene zaštitne kaveza“. Ovaj dizajn povećava nosivost A-stuba za 35%, a B-stuba za 70,5%, značajno poboljšavajući integritet kabine u ekstremnim situacijama poput sudara ili prevrtanja vozila. Struktura karoserije Xiaomi YU7 je sveobuhvatno unapređena primenom naprednih materijala. Čelik visoke čvrstine i aluminijumske legure čine 90,2% sastava vozila, što doprinosi impresivnoj torzionoj krutosti od 47.610 N·m/stepen, što je izuzetno za SUV vozila. Što se tiče pasivne bezbednosti, Xiaomi YU7 je uspešno prošao preko 50 testova razvoja pasivne bezbednosti, uključujući i standardne i one iznad standarda, potpuno pokrivajući sve kriterijume sudara prema C-NCAP i C-IASI protokolima.

Napredna, profesionalna i visoko inteligentna platforma sa snažnim računski moćnim performansama

Xiaomi EEA „četiri-u-jedan“ kontrolni modul — pogonjen vodećom, visokoperformantnom računarskom platformom

Xiaomi YU7 je značajno unapredio svoju elektronsku/električnu arhitekturu (EEA).

Prvo, Xiaomi YU7 koristi „četiri-u-jedan“ kontrolni modul koji integriše kontrolere za pomoć pri vožnji (ADD), digitalni kokpit (DCD), centralnu kontrolu vozila (VCCD) i Telematics Box (T-Box). Ova integracija objedinjavanjem desetina funkcionalnih modula funkcioniše kao visoko integrisana centralna procesorska jedinica.

„Četiri-u-jedan“ kontrolni modul ne samo da smanjuje veličinu i težinu sistema (broj kontrolera je smanjen za 75%, ušteda prostora je 57%, dok je težina komponenti sa 6,85 kg smanjena na 3,6 kg, što predstavlja smanjenje od 47%), već omogućava i optimizaciju energetske efikasnosti celokupnog sistema. Zahvaljujući unapređenom EEA sistemu, domet vozila povećava se za 16 km, dok sam Sentinel režim smanjuje potrošnju energije za 40%, dodajući preko 5 km dodatnog dometa.

Drugo, Xiaomi EEA koristi visokoperformantnu vodeću platformu. Xiaomi YU7 je opremljen Snapdragon 8 Gen 3 čipsetom izrađenim u 4 nm tehnologiji za kokpit, što omogućava izuzetno glatko korisničko iskustvo. Sistem vozila se brzo pokreće, aplikacije se otvaraju munjevito, a odziv na dodir je izuzetno precizan. OTA (Over-The-Air) ažuriranja su takođe ubrzana i mogu se završiti za samo 15 minuta — što Xiaomi YU7 svrstava među najbrže u automobilskoj industriji.

Dodatno, unapređen Xiaomi EEA donosi napredne komunikacione tehnologije u vozilo. Xiaomi YU7 je opremljen industrijski vodećom dvostrukom 5G paralelnom mrežom, novim UWB ključem i prvim integrisanim Wi-Fi 7 standardom. Zahvaljujući tri Bluetooth modula i dvostrukom Wi-Fi sistemu, hotspot u vozilu je za 83% brži, a povećan je i broj IoT interfejsa, čime se dodatno razvija otvoreni pametni ekosistem “Human × Car × Home”.

Nova generacija Xiaomi EEA prošla je sveobuhvatna i rigorozna testiranja pouzdanosti. Centralne ploče zadovoljile su AEC-Q104 automobilske standarde, premašujući industrijski prosek za više od dva puta kada je reč o testovima izdržljivosti. Testiranja su obuhvatila više od 17 kategorija okruženja i 280 različitih scenarija testiranja.

Potpuno unapređena hardverska konfiguracija za asistenciju u vožnji Xiaomi vozila i standardna konfiguracija za celu seriju Xiaomi YU7

Kada je reč o asistenciji u vožnji, Xiaomi YU7 je opremljen najnovijom generacijom NVIDIA DRIVE AGX Thor™ računarskom platformom za vozila, koja ima moćnu računarsku snagu od 700 TOPS i predstavlja vodeći čip posebno dizajniran za eru velikih AI modela. Takođe, cela serija Xiaomi YU7 je opremljena LiDAR senzorom, koji omogućava preciznije osvetljenje u mraku i prepoznavanje specijalnih prepreka. Detekcioni domet iznosi do 200 metara, a potrošnja energije je smanjena za 55 odsto, čime se značajno povećava bezbednost u vožnji. Paralelno s tim, cela serija je opremljena i 4D milimetarskim radarom, koji u poređenju sa 3D radarima nudi informacije o visini, kao i znatno poboljšanu rezoluciju i domet detekcije. Maksimalni efektivni detekcioni domet za druge automobile je 200, a za pešake 100 metara. Na primer, u situaciji praćenja vozila ispred, sistem asistencije može poboljšati sposobnosti detekcije i upozorenja u slučaju naglog kočenja. U lošim vremenskim uslovima, poput kiše i magle, 4D radar može bolje percipirati saobraćajne uslove nevidljive golim okom.

Dodatno, Xiaomi YU7 poseduje 7 ultra-providnih kamera sa antiodsjajem. Objektivi koriste ALD tehnologiju oblaganja, a moduli su izrađeni COB tehnologijom, čime se smanjuju unutrašnji odsjaji, povećava svetlosna propusnost, postiže jasnija i transparentnija slika i efikasno eliminišu vizuelne smetnje uzrokovane pozadinskim svetlom i odsjajem.

Uključujući sve navedeno, cela serija Xiaomi YU7 poseduje Thor™ čip, 1 LiDAR senzor, 1 4D milimetarski radar, 11 HD kamera i 12 ultrazvučnih senzora.

Zeleni sedan prikazuje niz senzora i tehnoloških rešenja, uključujući LiDAR, 4D radar, HD kamere i ultrazvučne radare, ističući napredne mogućnosti autonomne vožnje.

Xiaomi EV uvodi naprednu obuku za vožnju, s više modula za unapređenje bezbednosti vozača

Kada je reč o bezbednosti u vožnji, Xiaomi EV oduvek promoviše „poštovanje brzine i sigurnu vožnju”. Osim dizajna softverskih i hardverskih sistema za bezbednost, Xiaomi EV organizuje elitnu obuku za vozače i sada dodaje naprednu vozačku obuku, koja korisnicima pruža edukaciju od teorije do praktičnih vežbi kako bi unapredili svoje veštine bezbedne vožnje. Napredna vozačka obuka uključuje vežbe ubrzanja/kočenja sa izbegavanjem prepreka, slalom vožnju, tehnike prolaska kroz krivine i upravljanje na klizavim površinama. Modularna struktura kurseva omogućava vozačima da upoznaju granice upravljanja vozilom i poboljšaju veštine izbegavanja rizika.

Xiaomi YU7 — luksuzni SUV visokih performansi

Kao „SUV visokih performansi i luksuza“, Xiaomi YU7 kombinuje elegantan, dinamičan dizajn sa izuzetnim luksuzom i prostranom udobnošću. Osim upečatljivog izgleda, prednjači u klasi po naprednom UI interfejsu, tehnologijama, dometu, performansama i bezbednosnom dizajnu. Savremeni korisnici koji vole vožnju i traže prostranost i luksuz sigurno će ceniti Xiaomi YU7.

Zvanična prodaja Xiaomi YU7 modela zakazana je za jul mesec.

