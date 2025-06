Xiaomi YU7 zvanično stigao na tržište

Kompanija Xiaomi danas je zvanično najavila početak prodaje svog prvog SUV modela, Xiaomi YU7, sa početnom cenom od 253.500 juana. Xiaomi YU7 predstavlja luksuzni SUV visokih performansi koji ima za cilj da redefiniše pojam luksuza kroz napredni dizajn, tehnologiju, iskustvo vožnje i bezbednost, zbog čega se može reći da je ovo SUV koji pomera granice običnog.

Xiaomi YU7 dolazi u tri verzije

Xiaomi YU7 Standard – verzija sa zadnjim pogonom i izuzetno dugim dometom, po ceni od 253.500 juana

Xiaomi YU7 Pro – verzija sa pogonom na sva četiri točka i izuzetno dugim dometom, po ceni od 279.900 juana

Xiaomi YU7 Max – verzija visokih performansi sa pogonom na sva četiri točka i izuzetno dugim dometom, po ceni od 329.900 juana

Napredni dizajn, stvoren da traje

Da bi bio pravi odgovor za novu eru SUV vozila, dizajn koji prevazilazi uobičajeno i odiše elegancijom i luksuzom predstavlja ključ. Xiaomi EV je oduvek posvećen dizajnu koji odoleva vremenu, a Xiaomi YU7 to savršeno dokazuje. Svaki detalj spoljnog i unutrašnjeg izgleda pažljivo je oblikovan kako bi pružio prefinjeno iskustvo u okviru naprednog SUV-a koji ruši granice prosečnog.

Savršene proporcije za vanvremenski stil

Na spoljašnjosti, odnos međuosovinskog rastojanja i dužine karoserije od 3:1, odnos točkova prema visini vozila od 2,1:1 i odnos širine prema visini od 1,25:1 čine osnovu njegove privlačne vizuelne kompozicije. Ove pažljivo izbalansirane proporcije Xiaomi YU7 daju prepoznatljiv, nizak i sportski stav, tipičan za SUV vozila visokih performansi. Izduženi odnos haube i karoserije od 1:3 produžava prednji deo vozila, stvarajući haubu koja je simbol automobilske elegancije razvijane više od jednog veka, a pritom obezbeđuje i prostranu zonu za apsorpciju udarca radi povećane bezbednosti, dok prednji deo ima prostor za apsorpciju udarca od 659 mm. Sa širokom karoserijom i moćnim zadnjim profilom, Xiaomi YU7 odiše jasno izraženim sportskim karakterom. U poređenju sa tradicionalnim SUV vozilima, ovi elementi daju Xiaomi YU7 proporcije, držanje i linije koje znatno nadmašuju klasu kojoj pripada, ostavljajući snažan i nezaboravan utisak već na prvi pogled.

Još od predstavljanja modela Xiaomi SU7, umeće Xiaomi EV tima u odabiru i razvoju boja izazvalo je izuzetno pozitivne reakcije. Na tom uspehu sada se gradi dalje, te novi Xiaomi YU7 donosi najraznovrsniju paletu boja u svojoj klasi, sa ukupno devet pažljivo biranih nijansi, od kojih svaka ima svoj jedinstveni karakter.

Četiri boje već su poznate – Basalt Gray, Lava Orange, Titanium Silver i Emerald Green – a ovom prilikom predstavljeno je još pet novih opcija: Pearl White, Ocean Blue, Dusk Purple, Shadow Teal i Dawn Pink. Zajedno čine paletu koja se proteže od dinamičnih tonova, preko elegantnih, do sofisticiranih nijansi luksuza.

Pearl White odiše suptilnim bisernim sjajem s plavičastim tonom, koji pri sunčevoj svetlosti daje osećaj čistoće i prefinjenosti. Ostale nijanse sadrže metalik i biserne pigmente na bazi aluminijuma, stvarajući nežni sjaj i dubinu boje koji se menjaju u zavisnosti od ugla svetlosti. Pažljivim izborom veličine i rasporeda čestica postignut je bogat i vizuelno raznolik efekat koji dodatno naglašava dizajnersku izvrsnost vozila.

Kada je reč o izboru točkova i pneumatika, Xiaomi YU7 nudi širok spektar opcija prilagođen različitim potrebama vozača – sa tri dimenzije, dva završna sloja i ukupno šest dizajnerskih rešenja. Za one kojima je domet na prvom mestu, standardni 19-inčni točkovi sa dijamantskim sečenjem u kombinaciji s gumama za dug domet predstavljaju odličan odnos cene i performansi, omogućavajući Max verziji da postigne domet do 760 km prema CLTC standardu.

Za vozače koji preferiraju tišu i udobniju vožnju, 20-inčni točkovi dolaze sa gumama koje apsorbuju zvuk, takođe optimizovanim za veliki domet. Dostupni su u dve varijante: Halo točkovi u boji karoserije, koji omogućavaju domet do 760 km, i dinamičniji Vortex točkovi, koji omogućavaju domet do 750 km.

Za zahtevnije vozače kada je upravljivost u pitanju, dostupni su 21-inčni točkovi sa različitim širinama pneumatika. Phantom točkovi opremljeni su ekskluzivnim Michelin Primacy 5 Energy gumama razvijenim za Xiaomi, sa optimizovanom strukturom i smešom gazećeg sloja koje poboljšavaju prijanjanje.

Za vozače koji žele sportski osećaj i premijum vožnju, tu su 21-inčni Floral i Petal točkovi upareni sa Michelin Pilot Sport EV gumama koje imaju ugrađenu zvučnu izolaciju. Ova kombinacija omogućava domet do 670 km prema CLTC standardu. Oba seta točkova uključuju i plutajuće centralne kapice koje održavaju Xiaomi logo u uspravnom položaju tokom vožnje.

Iza točkova, kočioni sistem dodatno doprinosi vizuelnom identitetu i performansama: Brembo® fiksne čeljusti sa četiri klipa, u crvenoj ili žutoj boji.

Luksuzna kabina gde se funkcionalnost stapa u dizajn

Pored upečatljivog spoljašnjeg izgleda, Xiaomi YU7 nudi i bogat izbor enterijera koji kombinuje stil i udobnost. Dostupne su četiri opcije unutrašnjih boja – već predstavljene Pine Gray, Coral Orange i Twilight Blue, kao i novitet u ponudi: dvobojna kombinacija Ash Gray i Iris Purple. Ove nijanse pažljivo su usklađene sa devet vibrantnih boja karoserije, omogućavajući širok spektar različitih stilova – od odvažnog izgleda „ljubičasta na ljubičastu“ do mnoštva elegantnih i sofisticiranih kombinacija koje izražavaju lični stil svakog vozača.

Pored vizuelnog utiska, enterijer Xiaomi YU7 pruža i istinski osećaj luksuza. Svaka površina sa kojom putnici često dolaze u kontakt izrađena je od mekih materijala na dodir, a ukupno 17 m2 materijala u kabini poseduje sertifikat OEKO-TEX® Class 1 prema međunarodnim standardima. To znači da su dovoljno bezbedni i nežni čak i za direktan kontakt s kožom beba, pružajući roditeljima dodatnu sigurnost i mir.

Sedišta su presvučena Nappa kožom koja kombinuje izuzetnu mekoću sa snažnom potporom, što doprinosi dugotrajnom osećaju udobnosti čak i tokom višesatnih putovanja.

Kada je reč o sedištima, Xiaomi YU7 nudi prednja sedišta u „zero-gravity“ stilu, koja se jednim dodirom obaraju u položaj za odmor i imaju funkciju masaže u 10 tačaka, omogućavajući vozaču da se opusti bez potrebe da menja sedište.

Sedište vozača u „zero-gravity“ varijanti dodatno je unapređeno 12-slojnim sistemom udobnosti i ergonomskim dizajnom koji obezbeđuje optimalnu potporu celom telu, prateći prirodnu zakrivljenost kičmenog stuba i smanjujući zamor tokom dužih vožnji.

Putnici na zadnjim sedištima uživaju u luksuznim naslonima koji se mogu nagnuti do 135°, uz mogućnost podešavanja između uspravnog ugla od 100° i relaksiranog položaja za odmor od 135°. Pored toga, zadnja sedišta su grejana, a nasloni za glavu dodatno su podebljani i prošireni, pružajući bolju bočnu podršku i dodatni komfor u vožnji.

Luksuz se ogleda i u pažnji posvećenoj svakom detalju. Ispod centralne konzole, Xiaomi YU7 nudi dve bežične podloge za punjenje snage 80 W sa skrivenim sistemom za hlađenje, koji omogućava brzo punjenje telefona bez pregrevanja. Sunčevi viziri sa ogledalima, dostupni i za vozača i suvozača, nude tri nivoa osvetljenja i podešavanje temperature svetla, pružajući jasniji odraz u svakom trenutku.

Unutrašnji retrovizor poseduje automatsku funkciju protiv odsjaja, dok spoljašnji retrovizori standardno dolaze sa sistemom za detekciju mrtvog ugla radi veće bezbednosti tokom vožnje.

Za vrhunski audio doživljaj tu je premium ozvučenje sa 25 zvučnika koje podržava Dolby Atmos tehnologiju i koristi novi Xiaomi algoritam za zvuk, kako bi svi putnici uživali u izvanrednom kvalitetu zvuka, bez obzira na poziciju u vozilu.

Klimatizacija u kabini pažljivo je osmišljena s akcentom na zdravlje i udobnost – bez direktnog izduvavanja, već sa blagim i ravnomerno raspoređenim strujanjem vazduha. Prednji ventil ima širinu od 357 mm, dok tri odvojena ventilaciona otvora pozadi stvaraju nežan protok. Sistem je dopunjen SGS Gold sertifikovanim HEPA filterom od 2,2 m² koji efikasno uklanja štetne čestice iz vazduha, dok opcija brzog dubinskog čišćenja osvežava kabinu za samo 35 sekundi.

Napredna zvučna izolacija i vrhunska zaštita od sunca

Xiaomi YU7 standardno dolazi sa dvoslojnim laminiranim staklom na svim verzijama – uključujući vetrobransko staklo, sva četiri bočna prozora i zadnje bočne staklene površine. Ceo automobil je opremljen sa preko 200 poboljšanja za kontrolu buke i više od 120 akustičnih materijala koji efikasno blokiraju zvukove iz spoljašnje sredine iz svih pravaca. Zahvaljujući vodećoj zaptivenosti, izolaciji zvuka u klasi, nivo buke u kabini značajno je smanjen i premašuje standarde čak i luksuznih vozila najvišeg cenovnog ranga.

Xiaomi električna vozila već dugo uživaju poverenje među vozačicama zahvaljujući izuzetnoj zaštiti od sunca, a Xiaomi YU7 nastavlja tu tradiciju uz SFP100 i PA++++ nivoe UV zaštite. Vetrobransko staklo poseduje troslojni srebrni premaz koji efikasno reflektuje sunčevo zračenje, dok su sva četiri bočna prozora standardno izrađena od dvoslojnog laminiranog stakla sa zaštitom od sunca. Panoramski krov dodatno je zaštićen dvostrukim slojem srebrnog premaza, što omogućava vrhunsku izolaciju od toplote i UV zračenja.

Max verzija ide još dalje sa pametnim EC panoramskim krovom koji automatski zatamnjuje staklo – jednostavnim dodirom dugmeta moguće je postepeno zamračiti kabinu, uz još bolju termalnu izolaciju i zaštitu od sunca nego što to omogućavaju klasične fizičke zavese u drugim vozilima.

Vrhunske performanse, produžen domet i beskompromisna udobnost

Kao luksuzni SUV visokih performansi, Xiaomi YU7 podiže granice mogućeg zahvaljujući sopstveno razvijenim „tri ključnim tehnologijama elektromobilnosti“ – elektromotoru, pogonskoj bateriji i upravljačkoj jedinici motora. Cela gama opremljena je unapređenim motorom Xiaomi HyperEngine V6s Plus, koji dostiže maksimalnih 22.000 obrtaja u minuti, sa maksimalnim obrtnim momentom od 528 Nm i snagom do 288 kW.

Model YU7 Max razvija impresivnih 690 konjskih snaga, postiže maksimalnu brzinu od 253 km/h i ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 3,23 sekunde, čime postaje najbrži SUV po ubrzanju u cenovnoj klasi ispod 800.000 juana.

Najveći domet među velikim potpuno električnim SUV vozilima

Domet predstavlja pravu meru sposobnosti jednog električnog SUV-a i ujedno je jedan od najvažnijih, ali i najzahtevnijih aspekata svakog EV vozila. Sve tri verzije modela Xiaomi YU7 – Standard, Pro i Max, donose impresivne performanse kada je domet u pitanju.

Osnovna Standard verzija postiže domet od čak 835 km prema CLTC standardu, što je najbolji rezultat u kategoriji srednjih i velikih električnih SUV vozila. Verzije sa pogonom na sva četiri točka, Pro i Max, takođe postižu izuzetnih 770 km dometa, nadmašujući konkurenciju među AWD električnim modelima.

Ovi dometi omogućavaju dve pune nedelje gradske vožnje bez potrebe za punjenjem ili do 1.000 km dužih putovanja — sve uz samo jedno punjenje.

Impresivan domet modela Xiaomi YU7 omogućen je zahvaljujući naprednoj električnoj pogonskoj platformi. Sve verzije ovog modela bazirane su na 800V platformi sa silicijum-karbidnom tehnologijom, koja omogućava visoku efikasnost i superiorne performanse.

Podržava ultra-brzo punjenje do 5.2C, čime se baterija može napuniti od 10 do 80% za svega 12 minuta, dok za samo 15 minuta punjenja omogućava do 620 km dodatnog dometa. Ovakve karakteristike pozicioniraju Xiaomi YU7 kao tehnološki lider u svojoj klasi, nudeći izuzetnu praktičnost i slobodu kretanja bez kompromisa.

Model Xiaomi YU7 je dizajniran tako da podržava brzo punjenje na gotovo svim javnim punjačima različitih provajdera, što je ključna karakteristika za praktičnost i fleksibilnost. Sistem je razvijen tako da omogućava punjenje bilo gde, a kompatibilnost je uspešno testirana na više od 99% od ukupno 1,4 miliona javnih punjača trenutno dostupnih širom Kine.

Šasija vrhunskog kvaliteta koja pruža luksuznu vožnju vrednu miliona

Xiaomi YU7 je opremljen vrhunskim sistemom ogibljenja koji uključuje prednju nezavisnu suspenziju sa dvostrukim trouglastim ramenima i zadnju petodelnu nezavisnu suspenziju, dvokomorni zatvoreni vazdušni jastuk u kombinaciji sa visokoperformansnim, kontinuirano podesivim amortizerima, Brembo® fiksne kočione čeljusti sa četiri klipa, kao i Xiaomi Smart Chassis sistemom.

Za razliku od više sportski orijentisanog modela Xiaomi SU7, YU7 postiže savršen balans između dinamičke upravljivosti i luksuzne udobnosti. Svaka verzija dolazi sa standardnim Xiaomi Smart Chassis sistemom, koji uključuje predviđanje uslova na putu i adaptivno ogibljenje. Kada sistem detektuje ležećeg policajca, automatski prilagođava tvrdoću prednje i zadnje suspenzije kako bi vožnja bila što glađa. Prilikom ulaska u garaže ili podzemne prolaze, šasija sa vazdušnim jastucima može da prilagodi visinu vozila, smanjujući rizik od oštećenja usled grebanja o podlogu.

Dvokomorni zatvoreni vazdušni jastuci omogućavaju podešavanje visine u rasponu od 40%, dok kontinuirano podesivi amortizeri omogućavaju neprimetne prelaze između sportskog i udobnijeg načina vožnje. Na neravnim putevima, sistem kontrole amortizera ublažava vibracije i minimizira naginjanje karoserije u krivinama, pružajući stabilan i siguran osećaj u vožnji.

Sve verzije Xiaomi YU7 opremljene su i VGR sistemom promenljive brzine upravljanja, koji omogućava agilnu upravljivost pri malim brzinama i stabilnu kontrolu pri većim brzinama. Sa okretnim radijusom od samo 5,7 metara, YU7 lako može izvesti polukružno okretanje preko tri trake u jednom potezu.

Ubrzanje i kočenje su takođe na vrhunskom nivou, te najkraća zaustavna distanca sa 100 na 0 km/h iznosi svega 33,9 metara, što je rezultat koji se može porediti sa sportskim automobilima.

Za one koji su skloni mučnini u vožnji, Xiaomi je u saradnji sa bolnicama Huashan i Beijing Tongren razvio poseban režim za ublažavanje mučnine u pokretu. Nakon detaljnog proučavanja otkucaja srca, pokreta očiju, provodljivosti kože i drugih reakcija, šasija modela Xiaomi YU7 precizno je podešena da ublaži naginjanja vozila napred-nazad, bočne pokrete i nepravilnosti na putu.

Ubrzanje je osmišljeno da bude stabilno kao kod brzog voza, a regenerativno kočenje kalibrisano je tako da smanji trzaje. Uz adaptivno ogibljenje, smanjeno je i naginjanje karoserije u krivinama. Testovi su pokazali da ovaj režim smanjuje pojavu mučnine za čak 51% i odlaže njen početak za 16%.

Napredna tehnologija: zasnovana na 10 miliona trening snimaka, sa potpuno unapređenim „Human x Car x Home“ pametnim ekosistemom

Računarska snaga vrhunskog ranga

Električna i elektronska arhitektura (EEA) predstavlja srce svakog pametnog vozila. Xiaomi YU7 je opremljen integrisanim četvorodelnim kontrolnim modulom, odnosno centralnim mozgom svog Elektronskog Kontrolnog Motora (EEC), koji integriše kontrolere za asistenciju u vožnji, digitalnu instrument tablu, centralnu kontrolu vozila i Telematsku kutiju (T-Box). Ovaj sistem objedinuje desetine funkcionalnih modula, služeći kao visoko integrisana centralna procesorska jedinica koja ne samo da smanjuje veličinu i težinu, već i optimizuje energetsku efikasnost celokupnog sistema. Pored toga, EEA arhitektura modela Xiaomi YU7 ističe se u dve ključne oblasti. Prvo, izuzetna računarska snaga. Sistem asistencije u vožnji podržan je najnovijom 4nm NVIDIA DRIVE AGX Thor™ platformom za računarsku obradu u vozilu, koja pruža moć od 700 TOPS (tera operacija u sekundi), što je više nego dvostruki zbir dve Orin X čipove.

Drugo, stabilnost i pouzdanost. Novi Xiaomi EEA sistem prošao je obimna i rigorozna testiranja pouzdanosti, premašivši industrijske standarde za testove izdržljivosti za više od dva puta. Njegove ključne ploče su sertifikovane prema automobilskom standardu AEC-Q104, sa potvrdom životnog veka dužeg od 10 godina.

Xiaomi HyperVision panoramski ekran sa ugrađenim AI asistentom Xiaomi Hyper XiaoAI

Xiaomi YU7 dolazi sa potpuno novim Xiaomi HyperVision panoramskim ekranom, koji koristi sofisticirani trostruki Mini LED niz sa „Panoramskom zakrivljenom projekcionom tehnologijom“. Informacije se putem ovog sistema skladno i jasno projektuju na donji deo vetrobranskog stakla. Rezultat je izuzetno jasan prikaz, gde vozači imaju optimizovano pozicionirane projekcije brzine i navigacije unutar svog prirodnog vidnog polja. Pored toga, prilikom skretanja, na mestima pored bočnih retrovizora prikazuju se slike mrtvog ugla.

Kada je vozilo u režimu parkiranja, dostupno je karaoke pevanje bez mikrofona. Dodatnu čar doživljaju, daju animirani kućni ljubimci – kapibara i vidra – koji služe kao virtuelni kopiloti. Ovi digitalni ljubimci osluškuju glasovne komande upućene AI asistentu XiaoAi, reaguju prirodno na sile pri skretanju, pa čak i „igraju“ se po ekranima kada saputnik pozove XiaoAi, pružajući zabavu i deci u vozilu.

Xiaomi YU7 poseduje unapređenog Xiaomi Hyper XiaoAi AI glasovnog asistenta, koji sada radi na velikom AI modelu sa podrškom za multimodalnu interakciju i glasovne komande izvan vozila. Sistem se sastoji od četiri modula i sistema od osam mikrofona, dok četiri glasovna modula omogućavaju neometanu komunikaciju sa vozilom čak i kada se korisnik nalazi van njega. Glasovna kontrola podeljena je u pet zona, što znači da svaki putnik ima svog ličnog Hyper XiaoAi asistenta, a komande se međusobno ne ometaju.

Unapređeni „Human X Car X Home“ ekosistem

Ekosistem „Human X Car X Home“ donosi niz unapređenja i novih mogućnosti. Sa obe strane kontrolne table nalaze se dualni USB portovi sa podrškom do 27W za napajanje dodatne opreme kao što su sportske kamere ili telefoni. Kabina je opremljena sa devet magnetnih tačaka za montiranje dodataka poput kutija za maramice, futrola za naočare i magnetnih fizičkih dugmića, kao i novim magnetnim bežičnim držačem za telefon.

Osnova retrovizora predviđena je za dodatno proširenje, sa mogućnošću ugradnje 4K gimbal kamere i AI senzora za prostornu interakciju. 4K gimbal kamera omogućava praćenje uživo i glasovne pozive, što korisnicima pruža mogućnost da izdaleka nadgledaju svoje ljubimce u vozilu. AI senzor za prostornu interakciju podržava šest različitih pokreta rukom, omogućavajući upravljanje bez dodira, poput preskakanja pesama ili pravljenja fotografija.

Koristan dodatak je i mogućnost postavljanja najnovijeg Xiaomi Pad 7S Pro na zadnju stranu prednjih sedišta. Zadnji deo krova ima proširivu konstrukciju, sa sistemom krovnih šina koji podržava izlaznu snagu do 100 W i dva Type-C porta za raznovrsne opcije punjenja. Takođe, krovni nosač može biti produžen za prevoz bicikala ili snowboard opreme, što ga čini savršenim izborom za ljubitelje aktivnosti na otvorenom i avanture u prirodi.

Premijum iskustvo u Xiaomi automobilima dostupno i korisnicima Apple uređaja

Pre svega, iskustvo za iPhone korisnike značajno je unapređeno kroz podršku za različite opcije daljinskog upravljanja. To uključuje podršku za UWB daljinsko otključavanje, kao i mogućnosti upravljanja putem vidžeta Xiaomi EV aplikacije na početnom ekranu i prečica u Control Center-u. Takođe, Action dugme na iPhone-u može se podesiti kao namenski prekidač za otključavanje ili zaključavanje vozila. Ažuriranja o statusu vozila u realnom vremenu dostupna su kroz funkciju Alive Status u Xiaomi EV aplikaciji, dok se navigacione rute mogu direktno poslati sa telefona na sistem automobila.

S druge strane, Apple ekosistem je u potpunosti unapređen. Apple CarPlay sada može biti postavljen kao vidžet na radnoj površini i podržava istovremenu upotrebu CarPlay-a i aplikacija u vozilu na istom ekranu. Sistem automobila podržava Apple Music za visokokvalitetni onlajn streaming, dok Apple Watch može samostalno kontrolisati vozilo. Držač za tablet na zadnjim sedištima takođe je kompatibilan sa proširenim funkcijama za iPad.

Xiaomi EV nije štedeo napore da usavrši sistem asistencije u vožnji

Cela linija modela Xiaomi YU7 dolazi kao standard opremljena naprednim hardverom za asistenciju u vožnji, uključujući novu generaciju NVIDIA DRIVE AGX Thor™ čip sa računalnom snagom od 700 TOPS, LiDAR, 4D milimetarski radar, 11 visokorezolutnih kamera i 12 ultrazvučnih radara. Među njima se ističe sedam ultra-jasnih kamera sa anti-odsjajnom ALD tehnologijom, koje efikasno smanjuju odsjaj i smetnje izazvane zadnjim svetlima.

Sa softverske strane, svi modeli Xiaomi YU7 dolaze kao standard sa Xiaomi end-to-end sistemom asistencije u vožnji, koji je obučen na osnovu 10 miliona snimaka treninga. Ovaj sistem koristi podatke profesionalnih vozača i multimodalne velike modele za selekciju ispravnih ponašanja vozača, što je doprinelo ugodnijem iskustvu vožnje. Sistem nudi preciznije otkrivanje prepreka, prirodnije i pravovremenije reakcije pri manevrisanju, dublje razumevanje uslova na putu i efikasniju navigaciju kroz raskrsnice. Cela linija Xiaomi YU7 modela lansira se sa ovim sistemom obučenim na 10 miliona trening snimaka. Xiaomi je takođe posvećen dugoročnim i dubokim ulaganjima u tehnologiju asistencije u vožnji, u saradnji sa Univerzitetom Tsinghua i Univerzitetom u Hong Kongu na istraživanju i razvoju budućih rešenja.

Vrhunske bezbednosne funkcije + rigorozna testiranja = sveobuhvatna zaštita

Dok neki u auto industriji kažu da je „bezbednost najveći luksuz“, Xiaomi veruje da je bezbednost osnovni preduslov, temelj i srž svega.

Od svog lansiranja, Xiaomi SU7 postigao je vrhunske ocene na relevantnim bezbednosnim testovima i stekao široko priznanje javnosti i struke – uključujući i titulu „Automobila godine“ prema izboru medija. Model je dobio ocenu A prema novim C-IASI 3G+ standardima, što je najviša ocena među limuzinama do sada, kao i pet zvezdica prema ažuriranim C-NCAP kriterijumima, uz vodeći rezultat u klasi. Prema izveštaju J.D. Power-a za 2025. o novim energetskim vozilima, Xiaomi SU7 zauzeo je prvo mesto u dve ključne kategorije u segmentu velikih potpuno električnih automobila.

Bezbednosne karakteristike po najvišim standardima

Kao drugi model u ponudi, Xiaomi YU7 dosledno primenjuje filozofiju „Bezbednost pre svega“, sa sveobuhvatnim pristupom dizajnu zaštite. Model koristi Xiaomi Ultra čelik ultra visoke čvrstoće od 2200 MPa, trenutno najčvršći toplo oblikovani čelik u masovnoj automobilskoj proizvodnji, na ključnim mestima, uključujući sva ojačana bočna vrata i šest toplo oblikovanih ojačanja u A i B stubovima, koji zajedno sa strukturom karoserije formiraju svojevrsnu „konstrukciju sa integrisanim zaštitnim kavezom“. Ovaj pristup značajno povećava otpornost vozila u ekstremnim situacijama, poput bočnih sudara i prevrtanja.

Na osnovu ove napredne konstrukcije, Xiaomi YU7 donosi unapređenu „Armor-Cage“ karoseriju od kombinacije čelika i aluminijuma, u kojoj 90,2 odsto mase čine visokootporni čelik i aluminijumske legure. Torsiona krutost iznosi 47.610 N·m/stepen, što ga svrstava u sam vrh SUV segmenta.

Kada je reč o pasivnoj bezbednosti, Xiaomi YU7 je razvijen prema izuzetno visokim standardima, sa više od 50 internih testova koji u potpunosti obuhvataju sve relevantne protokole o sudarima na osnovu C-NCAP i C-IASI metodologija. Pored toga, vozilo je rigorozno testirano i razvijeno kako bi pružilo optimalnu zaštitu ženskim putnicima na svim mestima u kabini, uz rezultate koji premašuju zahteve pomenutih bezbednosnih standarda.

Kada je reč o zaštiti baterije, i litijum-gvozdeno-fosfatne i ternarne litijumske baterije u modelu Xiaomi YU7 ispunjavaju najviše bezbednosne standarde, već sada prevazilazeći nove nacionalne kineske regulative o bezbednosti baterija koje stupaju na snagu 2025. godine. Pored toga, Xiaomi YU7 koristi istu „neprobojnu zaštitnu oblogu“ na donjoj strani baterijskog paketa kao i model Xiaomi SU7 Ultra.

6,49 miliona kilometara testiranja u realnim uslovima – bezbednost potvrđena i u najtežim uslovima

Izuzetna pouzdanost ne proističe samo iz visokih standarda dizajna, već i iz rigoroznih testiranja bezbednosti i izdržljivosti. Tokom razvoja modela Xiaomi YU7, ukupno 653 test vozila prešla su čak 10,62 miliona kilometara, od čega je 6,49 miliona kilometara ostvareno u realnim uslovima na putu, u periodu od 539 dana. Testiranja su obuhvatila 296 gradova širom Kine — od ekstremnih 53°C u Turpanu, do -41°C u Heiheu, pa sve do visinskih uslova na 5.380 metara u oblasti Ali u Tibetu. Ovaj obimni program testiranja potvrdio je da Xiaomi YU7 pouzdano funkcioniše u svim klimatskim zonama i na zahtevnim terenima. Uz to, sprovedeni su brojni nezavisni testovi koji su obuhvatili bezbednost, efikasnost, inteligentne funkcije i ukupne performanse vozila, a svi su verifikovani od strane relevantnih profesionalnih institucija.

Xiaomi YU7 oborio rekord u 24-časovnom testu izdržljivosti

Posvećenost kompanije Xiaomi u viziji „napraviti sjajan automobil“ podrazumeva pomeranje granica mogućeg. Model Xiaomi YU7 nedavno je uspešno prošao izuzetno zahtevni 24-časovni test izdržljivosti, osmišljen da ispita krajnje limite njegove snage, autonomije, kapaciteta punjenja, izdržljivosti i pouzdanosti. Inspirisan legendarnom trkom „24 sata Le Mansa“, jednom od najtežih u istoriji auto-moto sporta, sa prosečnom stopom dolaska do cilja od oko 70 odsto, ovaj izazov je posebno rigorozan za električna vozila, koja moraju istovremeno da pokažu dug domet, brzo punjenje, snažne performanse i vrhunsko upravljanje toplotom.

Pod zvaničnim nadzorom Kineskog centra za automobilske tehnologije i istraživanja (CATARC), test vozilo Xiaomi YU7 Max postavilo je novi rekord, prešavši neverovatnih 3.944 kilometra za 24 sata. Ovim rezultatom ne samo da su potvrđene njegove tehničke sposobnosti, već Xiaomi poziva i druge brendove da se priključe ovom izazovu – jer zdrava konkurencija pokreće inovacije, a to znači bolja električna vozila za sve.