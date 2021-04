Yahoo Answers prestaje da postoji 4. maja

Yahoo Answers, jedna od najdugovečnijih i najcenjenijih web platformi za pitanja i odgovore u istoriji Interneta, gasi se 4. maja. Tog dana će web lokacija početi da preusmerava na Yahoo početnu stranicu i sve arhive platforme će po svemu sudeći prestati da postoje. Platforma funkcioniše od 2005. godine, a u godinama od njene važnosti kao mem mem rana ostala je netaknuta, dok je njena praktičnost kao foruma oslabila tokom uspona Reddita, Quore i drugih konkurentnih sajtova.

Od 20. aprila nema više novih prijava i pitanja

Yahoo, koji je sada deo Verizon Media Group nakon prodaje kompanije za skoro 5 milijardi dolara tokom 2017. godine, najavio je promenu na vrhu Yahoo Answers početne stranice. Poruka vodi do FAQ-a koji sadrži detaljan vremenski raspored isključivanja. Od 20. aprila, platforma više neće prihvatati nove prijave, objašnjava se u čestim pitanjima.

Korisnici će takođe morati da zatraže svoje podatke do 30. juna ili će nakon toga biti nedostupni. To uključuje sav sadržaj koji generišu korisnici, uključujući listu pitanja i listu odgovora. Napomena poslata aktivnim članovima Yahoo Answers-a pruža malo više detalja o tome zašto Yahoo gasi platformu, uključujući i to da je poslednjih godina postala manje popularna i da je kompanija odlučila da resurse fokusira na važnije proizvode. Možda je gašenje najbolje, s obzirom na to da se čini da je lokacija preplavljena krajnje desničarskim zavereničkim informacijama.

