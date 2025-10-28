Yelp može da skenira menije restorana

Još jedna olakšica u iluzornom svetu.

Yelp objavljuje još jedno ažuriranje zasnovano na AI, uključujući veštačkog asistenta koji može da odgovori na pitanje o restoranima, barovima, lokalnim atrakcijama ili prodavcima. Asistent takođe može da skenira fizički meni kako bi pružio informacije o jelima. Pored toga, kompanija poboljšava pretragu podrškom za upute na prirodnom jeziku i glasovne upite i ističe popularne ponude na poslovnim stranicama, uključujući auto-prodavnice, frizerske salone, prodavnice odeće i parkove.

Kompanija je prošle godine pokrenula asistenta zasnovanog na veštačkoj inteligenciji kako bi vam pomogla da se povežete sa pravim uslugama opisujući svoj problem. Yelp sada koristi sličnu tehnologiju da bi odgovorio na pitanje o drugim vrstama preduzeća, uključujući restoran bar, lokalnu atrakciju i maloprodaju. Asistent koristi informacije sa stranice preduzeća, veb stranice, recenzije i fotografije da bi pružio odgovore.

Yelp prikazuje unapred napisana pitanja zasnovana na čestim pitanjima. A asistent će sada u boljoj meri pratiti ono što korisnika zanima. Takođe biće moguća glasovna komunikacija.

Platforma je najavila da će dodati i video zapise generisane veštakom inteligencijom koji sastavljaju fotografije korisnika i govore informacije o restoranima i barovima.

Izvor: techcrunch.com