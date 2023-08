You’re the OS: Igra uz koju bolje razumete svoj kompjuter

Kad bi čovek bar nakratko pokušao da bude operativni sistem, razumeo bi koliko ljudska bića očekuju od svojih računara. Sada je tu igra koja to iskustvo omogućava – You’re the OS!

Čim se otvori igra, može da se pročita sledeće pitanje: „Da li ste ponekad frustrirani zbog toga što je vaš kompjuter previše spor?“, i nastavak: „Sada imate priliku da dokažete da biste bili brži i bolji!“ Sasvim je sigurno da je malo onih koji se bar ponekad ne iznerviraju zato što operativni sistem koči, plejer se zamrzava, internet pregledač štuca i gubi se.

U ovoj igri igrač je operativni sistem, pa mora da vodi računa o procesima, memoriji, input/output momentima, a pre nego što ga nestrpljivi vlasnik restartuje. Oni koji su je isprobali kažu da izaziva anksioznost (ali na dobar način), te ističu da nikada nisu do kraja razumeli kako je to biti operativni sistem. Sve do sada.

Evo kako igra izgleda:

You’re the OS je HTML5 igra koja može da se igra u pregledaču. Kombinuje stres, panično kliktanje, što na kraju dovodi do toga da se računar više ceni. Tu je i taster “How to Play” koji daje detaljna uputstva kako da postanete što bolji operativni system.

Izvor: Ars Technica

