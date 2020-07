YouTube će objaviti 100 besplatnih filmova i serija za decu

U vreme kada mnogo ljudi radi od kuće, a deca više ne idu u vrtiće i škole, postaje problem kako uskladiti radne obaveze i roditeljstvo. Kako bi pomogao zaposlenim roditeljima, koji nemaju nikoga ko bi im pričuvao decu dok rade od kuće, YouTube je odlučio da do kraja avgusta objavi više od 100 dugometražnih i kratkometražnih filmova i serija namenjenih deci, koji će biti potpuno besplatni za gledanje.

Sadržaji za najmlađe

To će biti deo YouTube Kids platforme, a novi sadržaji će biti postavljeni u „After School“ odeljku. U ubraćanju tim povodom, Don Anderson, YouTube Head of Family & Learning Partnership, objavio je da će u pitanju biti filmovi i serije u visokom kvalitetu, koji će omogućiti deci da besplatno pogledaju kvalitetne zabavne sadržaje.

Među odabranim sadržajima naći će se Tayo the Little Bus, Baby Shark and Pinkfong, The Wiggles, Masha and the Bear, Oggy & the Cockroaches and Paddington, kao i Hair Love (dobitnik oskara za najbolji animirani kratki film). Pored toga, na raspolaganju će biti i zabavni edukativni sadržaji, kao što je Sesame Stret Elmo’s World New, ali i veliki broj novih filmova i serija za decu.

Novi besplatni sadržaji objavljivaće se svakog ponedeljka, sve do 31. avgusta.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet