YouTube dobija statistiku o vremenu utrošenom na platformi

U skladu sa Google-ovom inicijativom Digital Wellbeing, jer se donekle oseća odgovornim za naše „digitalno blagostanje“, YouTube nastavlja da razvija više alata koji korisnicima pružaju jasniji pogled na njihove navike u upotrebi. Svaki gledalac koji koristi neku od YouTube-ovih aplikacija (na iOS-u ili Andoridu) će sa novim ažuriranjem dobiti novu opciju pod nazivom „Time watched“. Ona će pokazivati koliko vremena korisnici gledaju video snimke tog dana, prethodnog dana i koliko su gledali poslednjih sedam dana.

„Naš cilj je da obezbedimo bolje razumevanje vremena provedenog na YouTube-u, tako da svaki korisnik može da donosi odluke o tome kako želi da uklopi ovu platformu u svoj život“, napisala je kompanija u svom blog postu. YouTube izvlači ove statistike iz korisničke istorije gledanja, tako da ako ste ovu opciju onemogućili zbog privatnosti, nije sasvim jasno da li ćete dobiti ovu statistiku ili ne. YouTube Music i YouTube TV se ne računaju za profil „time watched“.

Novi, detaljniji korisnički profil dolazi pored drugih novih funkcija YouTube-a, kojim pomaže svojim korisnicima da bolje razumeju utrošeno vreme kao što je to bila opcija „remind me to take a break“ uvedena u maju. Detaljna statistika o gledanju videa „Time watched“ biće smeštena odmah uz opciju podsetnika za prekomerno korišćenje “Remind me to take a break”.

YouTube se pridružuje drugim tehnološkim gigantima, uključujući matičnu kompaniju Google, Apple, Facebook i Instagram, dodajući više detalja i transparentnosti o minutima i satima koje ljudi mogu svakodnevno da potroše koristeći njihove aplikacije. Kao i uvek, kako ćete dobijene informacije iskoristiti je na vama, ali barem su sada lako dostupne.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet