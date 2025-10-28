YouTuBe dodaje tajmer u Shorts video snimke

Korisnik ga podešava i uzrokuje pojavljivanje iskačućeg prozora na ekranu.

YouTuBe dodaje tajmer u kratke video snimke kako bi pomogao u suzbijanju neprestanog skrolovanja. Ova funkcija se uvodi svim korisnicima a prva faza je primećena na Androidu.

Korisnici podešavaju dnevno vremensko ograničenje za kratke video snimke putem podešavanja aplikacije. Kada to dostigne videće iskačući prozor koji ih podseća da naprave pauzu. Ovaj prozor se lako zatvara jednim dodirom, ali je važno da korisnik dobije upozorenje. U najmanju ruku, podsetiće ljude koliko dugu su ležali u krevetu i gledali nepotreban sadržaj.

Funkcija još uvek nije integrisana sa roditeljskim nadzorom ali se očekuje da će se to dogoditi tokom sledeće godine. Tada će roditelji moći da postave vremenska ograničenja koliko dugo deca mogu da listaju Shorts fid. Deca neće biti u mogućnosti da odbace taj prozor.

Ova funkcija je nastala kao posledica sve učestalijih tužbi o izazivanju zavisnosti.

Izvor: engadget.com