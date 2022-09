YouTube i Meta proširuju svoju politiku za borbu protiv ekstremizma na mreži

Velike tehnološke kompanije će preduzeti nove korake u borbi protiv ekstremizma na mreži. Kompanije će uklanjati nasilni sadržaj i promovisati medijsku pismenosti kod mladih korisnika. Samit u Beloj kući baviće se borbom protiv nasilja koje je podstaknuto mržnjom.

Regulisati sadržaj koji promoviše nasilje

Kompanije kao što su Google, Youtube i Meta godinama su bile na udaru kritičara. Kritičari navode da su kompanije dozvolile da govor mržnje, laži i nasilna retorika cvetaju na njihovim platformama.

Američki predsednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se bore protiv rasizma i ekstremizma tokom samita u Beloj kući koji je okupio stručnjake i uključio dvopartijske lokalne lidere.

Youtube je saopštio da će proširiti svoju politiku o nasilnom ekstremizmu. Kompanija će ukloniti sadržaj koji veliča nasilna dela, čak i ako kreatori videa nisu povezani sa terorističkom organizacijom. Youtube već zabranjuje nasilno podsticanje. Međutim, u nekim slučajevima nije primenio postojeću politiku na određene video snimke.

Prema izveštajima, sajt Tech Transparency Project, pronašao je 435 neprimerenih video snimaka na Youtube-u. Oko 85 video snimaka je postavljeno posle napada koji se dogodio 6. januara u Kapitolu. Video snimci pokazuju savete za obuku. Neki od njih su prikazivali kako da se izvede zaseda u gerilskom stilu.

Kompanije pokreću kampanje medijske pismenosti

Portparol Youtube-a, Jack Malon nije rekao da li će Youtube promeniti svoj pristup tom sadržaju prema novoj politici. Međutim, on je naveo da će ažuriranje omogućiti platformi primenu novih pravila. On je naveod da će kompanija sada više učiniti po pitanju svog pristupa takvom sadržaju nego što je to činila u prošlosti.

Takođe, Youtube je naveo da će pokrenuti kampanju medijske pismenosti kako bi naučio mlađe korisnike kako da uoče taktike manipulacije koje se koriste za širenje dezinformacija.

Microsoft je naveo da će školama i manjim organizacijama učiniti osnovnu i pristupačniju verziju svoje veštačke inteligencije i alata za mašinsko učenje kako bi im pomogao da otkriju i spreče nasilje.

Meta je najavila je da će sarađivati sa istraživačima iz Centra za međunarodne studije Middlebury o terorizmu, ekstremizmu i borbi protiv terorizma. Prošle godine, regulatori u SAD-u, zamerili su izvršnim direktorima Alphabet-a, Facebook-a, i Twitter-a da njihove kompanije treba da snose neku vrstu odgovornost za napade koji su se dogodili 6. januara u Kapitolu.

Izvor: Reuters

