YouTube i zabava za milione: Kad video traje deset sati

Neporecivo je da postoje oni koji jednu pesmu slušaju i po nekoliko sati, pa je opcija „YouTube on repeat“ bila namenjena upravo njima. Budući da više ne funkcioniše (a i dok je funkcionisala bila je komplikovana), ljubitelji repeat funkcije prave sadržaje koji traju i po nekoliko sati. Najpopularnije su varijante u kojima se neka pesma ponavlja oko sat vremena (kao na primer video u kojem se ponavlja numera iz filma Another Round), ali ima i onih koje traju i do deset sati.

Video pod naslovom Taking the Hobbits to Isengard traje tačno deset sati, pa bi, iako posle sat vremena zvuči kao alatka za mučenje, mogao da zainteresuje one koji vole Gospodare prstenova, hobite i Orlanda koji viče.

Među kultne desetosatne sadržaje sigurno spada i video Trololo, onima koji su ga čuli jasno je i zašto.

Još jedan maratonski video dolazi u obliku numere What’s up benda 4 Non Blondes, a u kombinaciji sa He-Manom koji je obeležio mnoga detinjstva.

Deset sati bilo čega zvuči mnogo, ali kada je u pitanju čovek koji je igrao Konana i Terminatora vreme prosto proleti.

