YouTube intenzivira kampanju protiv ad-blokera — korisnici na desktopu prijavljuju nefunkcionalnost sajta

Popularni video-servis YouTube primenjuje tehničke mere koje ometaju korisnike desktop-browsera koji koriste dodatke za blokiranje oglasa. Hiljade korisnika prijavile su da im se sadržaj ne učitava, da stranica ostaje prazna ili da usporava — a uzrok nije kvar sistema, već promene u načinu na koji YouTube detektuje i reaguje na ad-blokere.

Tehnički „rat” protiv blokiranja oglasa

U proteklih par nedelja broj poruka na Redditu, X-platformi (bivši Twitter) i forumima znatno je porastao: korisnici sa aktiviranim ad-blokovima opisivali su kako umesto naslova i minijatura dobijaju crn ekran, ili da sistem doslovno „zamrzava” pri pokušaju reprodukcije videa. Prvi koraci u rešavanju problema često uključuju onemogućavanje ad-blokera ili prebacivanje na drugi browser — nakon čega YouTube ponovo funkcioniše normalno.

YouTube je prethodno već upozoravao korisnike na upotrebu ad-blokera, prikazujući pop-up obaveštenja koja traže da ih onemoguće ili pređu na YouTube Premium. Novo ponašanje deluje kao dodatna tehnička mera — koja neće samo upozoriti, već i zasnovati ograničeni pristup platformi. Na mobilnim uređajima pojedini korisnici čak prijavljuju da su osnovne funkcije aplikacije, kao što su „Sviđa mi se”, „Komentar” ili „Pretplata” nestale — iako nije sigurno da li je to deo iste kampanje ili zaseban bag.

Za korisnike to znači da upotreba ad-blokera može dovesti do gubitka funkcionalnosti — ne samo prikaza reklama, već i osnovnih interakcija sa sadržajem ili drugim korisnicima. Za one koji strimuju YouTube često, ovo može biti ozbiljan problem.

YouTube navodi da oglasi podržavaju kreatore sadržaja da besplatno nude video-materijal — dok obećava iskustvo bez oglasa pretplatnicima. Blokiranje oglasa direktno ugrožava taj model, zbog čega je kompanija intenzivirala svoje napore da ih detektuje i ograniči.

Šta možete uraditi

Ako se YouTube za vas ponaša neobično — najbrža provera je da li je ad-bloker aktivan. Onemogućavanje dodatka i ponovno učitavanje stranice često rešava problem. Ukoliko to ne pomogne — promenite browser ili privremeno reinstalirajte ad-blok-ekstenziju kako biste bili sigurni da je kompatibilna sa najnovijim YouTube-ovim protokolima.

Iako je ovaj put fokus na desktop-platformi, korisnici mobilnih aplikacija trebalo bi da obnove aplikaciju i očiste keš. Konačno, korisnici koji ne žele da isključe ad-blokere treba da znaju da mogu izgubiti pristup sadržaju ili imati umanjeno iskustvo gledanja.

YouTube-eva intenzivna kampanja protiv ad-blokera pokazuje da borba između korisničke udobnosti i prihoda od oglasa ulazi u novu fazu — a korisnici moraju odlučiti: ili prihvatiti reklame, ili se suočiti sa sve većim ograničenjima. Ako redovno koristite ad-blokere, možda je vreme da ponovo razmislite o svom pristupu.

Izvor: Techweez