YouTube izgleda drugačije: Evo šta se promenilo

Oni kojima se učinilo da je nešto drugačije, ništa ne umišljaju – YouTube se promenio.

Tehnološki gigant u vlasništvu kompanije Google je ove nedelje predstavio redizajnirani plejer za video, što znači da se način na koji gledamo sadržaje promenio. Kompanija opisuje ovo kao korak ka „izražajnijem i intuitivnijem iskustvu”. To u praksi znači da su mnogi tasteri sada transparentniji. Promene imaju za cilj da učine iskustvo gledanja vizuelno boljim, tako što se manje sadržaja zaklanja.

Novi plejer ima zaobljeniji dizajn u odnosu na minimalistički izgled iz prošlosti. Tasteri su takođe veći, što može da izgleda napadno, iako ih transparentnost vizuelno ublažava.

Postoje i druge, manje promene, na svim verzijama platforme – za iOS, Android, web i TV. Na televizoru, na primer, detalji videa su sada u gornjem levom uglu. Funkcija dvostrukog tapkanja za pomeranje prozora postala je modernija i manje nametljiva. YouTube je takođe uveo novi vizuelni prikaz komentara, a tako da olakšava praćenje odgovora.

Sve u svemu, ovo nije ogromna promena kada je funkcionalnost u pitanju, ali će estetsku razliku primetiti svi – čim pokrenu sledeći YouTube video.