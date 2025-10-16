PC Press specijal - Bezbednost 2025
PCPress.rs Image
News 

YouTube izgleda drugačije: Evo šta se promenilo

Milan Živković

Oni kojima se učinilo da je nešto drugačije, ništa ne umišljaju – YouTube se promenio.

PCPress.rs Image

Tehnološki gigant u vlasništvu kompanije Google je ove nedelje predstavio redizajnirani plejer za video, što znači da se način na koji gledamo sadržaje promenio. Kompanija opisuje ovo kao korak ka „izražajnijem i intuitivnijem iskustvu”. To u praksi znači da su mnogi tasteri sada transparentniji. Promene imaju za cilj da učine iskustvo gledanja vizuelno boljim, tako što se manje sadržaja zaklanja.

Bizit 2025

Novi plejer ima zaobljeniji dizajn u odnosu na minimalistički izgled iz prošlosti. Tasteri su takođe veći, što može da izgleda napadno, iako ih transparentnost vizuelno ublažava.

Postoje i druge, manje promene, na svim verzijama platforme – za iOS, Android, web i TV. Na televizoru, na primer, detalji videa su sada u gornjem levom uglu. Funkcija dvostrukog tapkanja za pomeranje prozora postala je modernija i manje nametljiva. YouTube je takođe uveo novi vizuelni prikaz komentara, a tako da olakšava praćenje odgovora.

PCPress.rs Image

Sve u svemu, ovo nije ogromna promena kada je funkcionalnost u pitanju, ali će estetsku razliku primetiti svi – čim pokrenu sledeći YouTube video.

Facebook komentari:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *