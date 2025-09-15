PC Press specijal - IT u fabrikama
YouTube kreće u obračun sa deljenjem Premium naloga – po uzoru na Netflix

Ako koristite YouTube Premium Family plan van porodične adrese – uskoro biste mogli da izgubite privilegije. Ako ne živite u istom domaćinstvu, možete ostati bez Premium pogodnosti.

Google je počeo da pooštrava kontrolu deljenja naloga, u skladu sa pravilima koja su oduvek postojala, ali se retko sprovodila.

Šta se menja?

  • Premium Family plan košta 23 dolara mesečno i omogućava deljenje naloga sa do pet članova. Zvanično, svi oni moraju da žive u istom domaćinstvu.
  • Do sada se ta odredba nije strogo proveravala, ali sada YouTube počinje da flaguje članove koji nisu na istoj adresi.
  • Pojedini korisnici već su dobili mejl sa naslovom: “Your YouTube Premium family membership will be paused”.

Šta to znači za korisnike?

  • Ako sistem otkrije da niste na istoj fizičkoj adresi kao vlasnik plana, dobićete 14 dana pre nego što izgubite Premium pristup.
  • Možete ostati u porodici grupe, ali ćete gledati YouTube sa reklamama.
  • Da biste povratili Premium, potrebno je kontaktirati Google podršku i potvrditi adresu.
Kako YouTube proverava?

YouTube već sada radi elektronsku proveru na svakih 30 dana kako bi utvrdio da li se članovi nalaze u istoj lokaciji. Ranije nije bilo posledica, ali nova politika uvodi realne restrikcije.

Zašto sada?

Ovaj potez je u skladu sa trendom koji su pokrenuli drugi servisi:

  • Netflix je među prvima krenuo u borbu protiv deljenja naloga, što je izazvalo ogorčenje korisnika – ali im je doneo rast pretplatnika.
  • Disney Plus, Hulu i drugi već imaju slična ograničenja.

YouTube očigledno računa na isti scenario – iako rizikuje da razljuti dugogodišnje pretplatnike. Za sada, broj korisnika koji prijavljuju ovakve mejlove je mali, pa možda imate još malo vremena pre nego što promene postanu masovne.

