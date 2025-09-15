YouTube kreće u obračun sa deljenjem Premium naloga – po uzoru na Netflix
Ako koristite YouTube Premium Family plan van porodične adrese – uskoro biste mogli da izgubite privilegije. Ako ne živite u istom domaćinstvu, možete ostati bez Premium pogodnosti.
Google je počeo da pooštrava kontrolu deljenja naloga, u skladu sa pravilima koja su oduvek postojala, ali se retko sprovodila.
Šta se menja?
- Premium Family plan košta 23 dolara mesečno i omogućava deljenje naloga sa do pet članova. Zvanično, svi oni moraju da žive u istom domaćinstvu.
- Do sada se ta odredba nije strogo proveravala, ali sada YouTube počinje da flaguje članove koji nisu na istoj adresi.
- Pojedini korisnici već su dobili mejl sa naslovom: “Your YouTube Premium family membership will be paused”.
Šta to znači za korisnike?
- Ako sistem otkrije da niste na istoj fizičkoj adresi kao vlasnik plana, dobićete 14 dana pre nego što izgubite Premium pristup.
- Možete ostati u porodici grupe, ali ćete gledati YouTube sa reklamama.
- Da biste povratili Premium, potrebno je kontaktirati Google podršku i potvrditi adresu.
Kako YouTube proverava?
YouTube već sada radi elektronsku proveru na svakih 30 dana kako bi utvrdio da li se članovi nalaze u istoj lokaciji. Ranije nije bilo posledica, ali nova politika uvodi realne restrikcije.
Zašto sada?
Ovaj potez je u skladu sa trendom koji su pokrenuli drugi servisi:
- Netflix je među prvima krenuo u borbu protiv deljenja naloga, što je izazvalo ogorčenje korisnika – ali im je doneo rast pretplatnika.
- Disney Plus, Hulu i drugi već imaju slična ograničenja.
YouTube očigledno računa na isti scenario – iako rizikuje da razljuti dugogodišnje pretplatnike. Za sada, broj korisnika koji prijavljuju ovakve mejlove je mali, pa možda imate još malo vremena pre nego što promene postanu masovne.
Izvor: Androidauthority