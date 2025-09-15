YouTube kreće u obračun sa deljenjem Premium naloga – po uzoru na Netflix

Ako koristite YouTube Premium Family plan van porodične adrese – uskoro biste mogli da izgubite privilegije. Ako ne živite u istom domaćinstvu, možete ostati bez Premium pogodnosti.

Google je počeo da pooštrava kontrolu deljenja naloga, u skladu sa pravilima koja su oduvek postojala, ali se retko sprovodila.

Šta se menja?

Premium Family plan košta 23 dolara mesečno i omogućava deljenje naloga sa do pet članova. Zvanično, svi oni moraju da žive u istom domaćinstvu.

Do sada se ta odredba nije strogo proveravala, ali sada YouTube počinje da flaguje članove koji nisu na istoj adresi.

Pojedini korisnici već su dobili mejl sa naslovom: “Your YouTube Premium family membership will be paused”.

Šta to znači za korisnike?

Ako sistem otkrije da niste na istoj fizičkoj adresi kao vlasnik plana, dobićete 14 dana pre nego što izgubite Premium pristup.

Možete ostati u porodici grupe, ali ćete gledati YouTube sa reklamama.

Da biste povratili Premium, potrebno je kontaktirati Google podršku i potvrditi adresu.

Kako YouTube proverava?

YouTube već sada radi elektronsku proveru na svakih 30 dana kako bi utvrdio da li se članovi nalaze u istoj lokaciji. Ranije nije bilo posledica, ali nova politika uvodi realne restrikcije.

Zašto sada?

Ovaj potez je u skladu sa trendom koji su pokrenuli drugi servisi:

Netflix je među prvima krenuo u borbu protiv deljenja naloga, što je izazvalo ogorčenje korisnika – ali im je doneo rast pretplatnika.

Disney Plus, Hulu i drugi već imaju slična ograničenja.

YouTube očigledno računa na isti scenario – iako rizikuje da razljuti dugogodišnje pretplatnike. Za sada, broj korisnika koji prijavljuju ovakve mejlove je mali, pa možda imate još malo vremena pre nego što promene postanu masovne.

Izvor: Androidauthority