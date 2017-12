YouTube lansira novi servis za muzičke sadržaje

Novi servis za emitovanje muzičkih sadržaja platforme YouTube trebalo bi da se pojavi u martu sledeće godine, a pod imenom Remix. Bloomberg-ov izveštaj potvrđuje ranije spekulacije da YouTube planira da poveže YouTube Red naloge korisnika sa muzičkom ponudom na Google Play Music, a novi proizvod će ponuditi kako muzičke, tako i video sadržaje, te se očekuje da pojednostavi rad platforme, čije je funkcionisanje tokom godina počelo da zbunjuje korisnike.

Novi proizvod je deo saradnje YouTube-a sa Sony Music Entertainment i Universal Music Group, te Warner Music Group. Muzičke kuće su godinama kritikovale YouTube, a zbog toga što nanosi štetu izdavačima, te izvođačima, budući da im ne plaća nadoknade, iako su muzički sadržaji među najpopularnijim na ovoj platformi.

Google je pokušao da kreira proizvod koji bi privukao više korisnika, te bio rezultat dobre saradnje sa muzičkim kućama, ali nije privukao isti broj ljubitelja muzike kao Apple u okviru platforme Spotify. U daljim pokušajima, YouTube je lansirao seriju novih ponuda, uključujući Google Play Music i YouTube Music Key, a pošto je Music Key ostvario loše rezultate, i YouTube Red. U međuvremenu je Spotify došao do 140 miliona korisnika na mesečnom nivou, te Apple Music do 30 miliona onih koji su se pretplatili na uslugu. Google do sada nije zvanično objavio broj korisnika na svojim muzičkim platformama, te na YouTube Red-u, koji je pre godinu dana imao tek 1,5 miliona korisnika.

