YouTube mora da plati Trampu 24,5 miliona dolara

YouTube, poput kompanija Meta i X, plaća kako bi se oslobodio Trampove tužbe zbog odluka o moderaciji sadržaja na njegovom kanalu nakon pobune 6. januara u Kapitolu.

YouTube je sklopio nagodbu u vezi sa tužbom koju je Donald Tramp podneo protiv kompanije 2021. godine, piše Wall Street Journal. Tramp je podneo opsežne tužbe protiv YouTube-a u vlasništvu Google-a, Mete (tada Facebook) i X-a (tada Twitter) nakon što je bio suspendovan sa tih platformi, a sada su se sve tri kompanije nagodile.

YouTube će platiti 24,5 miliona dolara, od čega će 22 miliona biti usmereno ka neprofitnoj organizaciji Trust for the National Mall radi „podrške izgradnji državne balske sale Bele kuće“, navodi se u dokumentu o nagodbi, dok će 2,5 miliona otići drugim tužiocima.

Konačni iznos nagodbe je nešto manji od 25 miliona dolara, koliko je Meta pristala da plati u januaru, a WSJ navodi da su rukovodioci Google-a „želeli da njihova nagodba bude manja od one koju je platio konkurent Meta“. X se nagodio za oko 10 miliona dolara u februaru.

Trampu je u januaru 2021, nakon napada na Kapitol 6. januara, bila zabranjena mogućnost postavljanja novih videa, pri čemu je YouTube naveo „zabrinutost zbog stalnog rizika od nasilja“. Ograničenja su ukinuta u martu 2023, uz objašnjenje da je platforma „pažljivo procenila nastavak rizika od stvarnog nasilja, istovremeno balansirajući sa potrebom da birači jednako čuju sve glavne nacionalne kandidate uoči izbora“.