YouTube Music uvodi AI

YouTube Music je uveo AI Hosts kako bi dobio generisane komentare tokom reprodukcije muzike.

Googlovi eksperimenti sa dodavanjem AI u svoje usluge se ne zaustavljaju. Najnovija funkcija je trenutno dostupna grupi korisnika u Sjedinjenim Državama i nalazi se u YouTube Music. Google je najavio novi program pod nazivom YouTube Labs a prava funkcija koja je proizašla su AI generisani hostovi koji se pojavljuju dok slušate muziku.

YouTube Labs je posvećena istraživanju mogućnosti AI na YouTube. Funkcija je slična kao Google Labs, gde tehnološki gigant testira nove AI funkcije i procenjuje povratne informacije od korisnika pre nego što se one objave putem stabilne nadogradnje.

Google kaže da su AI voditelji muzike dizajnirani da prodube iskustvo slušanja deljenjem relevantnih priča i zabavnih komentara dok slušate omiljenu muziku. Ova funkcija je slična komenatru radio voditelja tokom programa uživo.

Za sada je funkcija ograničena na grupu testera u Sjedinjenim Državama. Ali ostali korisnici koji žele da probaju funkciju potrebno je da se registuju u okviru YouTube Labs i da pokrenu funkciju.

