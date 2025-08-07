YouTube na spisku zabranjenih u Australiji

YouTube je na spisku zabranjenih mreža za tinejdžere u Australiji.

YouTube se našao na listi zabranjenih društvenih medija u Australiji za decu mlađu od 16 godina. Sajt za deljenje video zapisa je trebalo da bude izuzet iz zabrane koja stupa na snagu u decembru.

Prema zabrani, tinejdžeri će i dalje moći da gledaju YouTube ali neće im biti dozvoljeno da imaju nalog koji je potreban za otpremanje sadržaja ili interakciju na platformi.

YouTube se bunio protiv ove blokade i tvrdio je da je od koristi za mlađe u Australiji. Međutim, ovaj apel nije urodio plodom.

YouTube se našao na spisku nakon što je utvrđeno da je to najčešće citirana platforma među decom uzrasta od 10 do 15 godina kao i da je preplavljen „štetnim sadržajem“.

Tokom prošle nedelje Google je najavio pretnje da će tužiti vladu ukoliko YouTube bude uključen u zabranu tvrdeći da se tako ograničavaju političke slobode. Ipak se čini da je Australija vrlo ozbiljna po ovm pitanju i da će se video platforma sigurno naći na ovom spisku.

Izuzeci od zabrane biće online igre, platforme za razmenu poruka, obrazovne i zdravstvene aplikacije. Ukoliko se tehnološke kompanije ne budu pridržavale ograničenja biće u riziku od novčane kazne od 50 miliona australijskih dolara. Takođe moraće da deaktiviraju postojeće naloge i zabrane sve nove naloge kako bi se zaustavila zaobilazna rešenja.

Izvor: bbc.com