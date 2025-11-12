YouTube nagrađuje lajkove zabavnim videom

YouTube je uveo novo dugme za sviđanje na odabranim video zapisima koje nagrađuje vašu interakciju kratkom animacijom. Ova funkcija je prvi put najavljena sredinom oktobra kao deo niza ažuriranja koja su uključivala promene korisničkog interfejsa kako bi se platforma lakše koristila za navigaciju.

Trenutno postoji 20 različitih animacija koje su prilagođene žanru videa koji gledate. Ako je u pitanju video o automobilima ili auto-trkama, YouTube dugme za sviđanje će se nakratko promeniti u animaciju rotirajuće, dimljene gume kada se na njega klikne.

Ako gledate nešto edukativno, dugme za sviđanje će se umesto toga pretvoriti u sijalicu koja svetli. Ako ste radoznali kako izgleda svih 20 animacija i radije ne biste pretraživali YouTube za video zapisima iz 20 različitih žanrova, Andreas Storm je podelio dva kratka videa na X-u sa svima njima, kako je primetio Android Authority. Da, postoje animacije za video zapise pasa i mačaka, ali nažalost još uvek nema za slatke snimke beba.

Izvor: TheVerge