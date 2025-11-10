YouTube najavljuje „program dobrovoljnog odlaska“ za zaposlene u Americi

YouTube sprovodi program dobrovoljnog odlaska sa otpremninom za zaposlene sa sedištem u Sjedinjenim Državama.

YouTube je obavestio za zaposlene o programu putem internog dopisa u sredu. U dopisu je takođe objavljeno da kompanija u vlasništvu Google reorganizuje proizvodne timove u tri odvojene organizacije koje sve direktno podležu Mohanu. Pretplatnički proizvodi će se fokusirati na YouTuBe muziku i premium pakete i OTT-u.

Proizvodi za gledaoce će se fokusirati na iskustvo gledalaca u aplikacijama YouTube , YouTube Kids, Učenju, Poverenju i bezebdnosti i još mnogo čemu.

Kompanija kaže da se nijedna uloga ne ukida kao deo ovih promena.

Ovaj potez dolazi nakon što je Alphabet u sredu objavio rezultate za treći kvartal koji su dostigli 10,26 milijardi dolara u tom periodu, što predstavlja povećanje od 15% u odnosu na isti period prošle godine.

Izvor: techcrunch.com