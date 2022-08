YouTube objavljuje novi alat za kreiranje Short formata

YouTube je predstavio novu alatku koja kreatorima olakšava pretvaranje običnih video zapisa u Shorts. Ako imate učitan neki od svojih video snimaka, videćete novu alatku pod „Kreiraj“ pod nazivom „Izmeni u kratki prikaz“ direktno unutar glavne aplikacije. Omogućava vam da izaberete do 60 sekundi video snimka i prenesete ga direktno u Shorts editor, gde možete dodati tekstualne filtere ili dodatni video, a zatim ga otpremiti kao Shorts.

Olakšavanje kreiranja kratkog video formata

Nakon što otpremite Shorts, on vodi do celog video snimka sa kojeg je preuzet preko veze „Kreirano od“ na dnu videa. To omogućava kreatorima da koriste Shorts kao promotivne alate za glavni video, pomažući u povećanju broja pregleda i angažovanja. Međutim, alat radi samo na vašem sopstvenom sadržaju, za razliku od Cut-a, koji vam omogućava da remiksujete sadržaj sa bilo kog video zapisa.

Ogroman uspeh TikToka primorao je sve društvene mreže da odgovore na neki način. Međutim, Instagram je nedavno povukao svoj TikTok kao feed preko celog ekrana i preporučene funkcije postova nakon značajne reakcije korisnika. YouTube je verovatno manje ugrožen od TikTok-a jer nudi sadržaj dužeg oblika koji privlači drugačiju publiku.

