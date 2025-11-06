YouTube omogućava da isključite AI za video

YouTube je najavio nekoliko novih funkcija koje imaju za cilj poboljšanje iskustva gledanja na TV ekranima, uključujući alatku za trenutnu kupovinu i vizuelna poboljšanja za video zapise niske rezolucije. Konkretno, YouTube kaže da će početi automatski da povećava rezoluciju video zapisa otpremljenih ispod 1080p, koristeći veštačku inteligenciju da bi ih podigla na HD rezoluciju, i planira da podrži povećanje rezolucije na 4K „u bliskoj budućnosti“ — ali će i kreatori i gledaoci moći da se isključe.

„Kreatori će zadržati potpunu kontrolu nad svojom bibliotekom, jer će i originalne datoteke i originalna rezolucija video zapisa biti sačuvani, sa jasnom opcijom da se isključi iz ovih poboljšanja“, kaže YouTube u saopštenju. „I gledaoci će i dalje moći da gledaju video zapise kreatora u originalnoj otpremljenoj rezoluciji, jer će super rezolucija biti jasno označena u podešavanjima.“

Automatsko povećanje rezolucije će se primenjivati samo na video zapise koji su otpremljeni u rezolucijama od 240p do 720p, rekla je portparolka YouTubea za The Verge. To znači da se funkcija neće primenjivati na starije video zapise koje su kreatori ili kanali već sami digitalno remasterovali na 1080p.

Skoro svaki veći brend televizora nudi svoj oblik veštačke inteligencije, kako su se veličine ekrana povećavale, a 4K rezolucija je prestala da bude novina, a Nvidia pruža sličnu funkciju na svojim Shield TV striming uređajima. Međutim, YouTube-ova opcija za isključivanje je značajna, s obzirom na žalbe kreatora da je platforma primenjivala poboljšanja na njihove video zapise bez njihovog pristanka, što je ponekad rezultiralo neželjenim vizuelnim izobličenjima.

YouTube takođe proširuje trenutno ograničenje sličica video zapisa sa 2MB na 50MB kako bi podržao 4K slike i kaže da trenutno testira veće otpremanja video zapisa sa odabranim kreatorima. Na video zapisima sa označenim proizvodima za kupovinu, gledaoci će uskoro moći brzo da kupe šta god im padne za oko tako što će koristiti svoj telefon za skeniranje QR koda prikazanog na televizoru, što će ih direktno odvesti na stranicu proizvoda. YouTube takođe testira mogućnost kreatora da ističu proizvode u određenim, vremenski ograničenim trenucima u svojim video zapisima.

Opštija ažuriranja gledanja uključuju impresivne preglede početne stranice koji olakšavaju prelistavanje omiljenih YouTube kanala i poboljšanja kontekstualne pretrage na televiziji kada gledaoci pretražuju sa stranice kanala autora, dajući prioritet video zapisima sa tog kanala umesto preuzimanja sadržaja sa cele platforme.

„TV ekran je naša najbrže rastuća površina i ostajemo posvećeni pružanju funkcija koje čine da sadržaj autora zablista“, kaže YouTube.

Izvor: TheVerge