YouTube omogućio gledanje HDR video sadržaja na Xbox One

Zainteresovani konačno mogu da gledaju YouTube sadržaje u HDRu, a na Xbox One S i One X konzolama poslednje generacije. Tako će oni koji budu otvorili YouTube HDR video na novim Xbox One konzolama moći da pročitaju da se videi pokreću u PQ Rec.2020 HDR formatu, uz pomoć VP9-2 codeca.

Jednostavnije rečeno to znači da su YouTube HDR videi „svetliji i sa više boja“, a maksimalna rezolucija zavisi od konzole koja se koristi – Xbox Series X, na primer, podržava 4K, a Xbox One S 1440p. Xbox One HDR podržava već neko vreme, a u okviru servisa kao što su Netflix i Prime Video. Microsoft je YouTube HDR podršku za Xbox obećavao još od 2017. godine, a pretpostavlja se da se čekalo ovoliko dugo zbog problema sa HDRom u okviru Windows 10 operativnog sistema.

HDR u okviru YouTube videa više dolazi do izražaja, budući da se na Netflixu i drugim streaming servisima ne primećuje toliko. Očekuje se da kreatori ubuduće prave više HDR sadržaja, budući da je sigurno da će korisnici uvek radije birati snimke koji zbog većeg kontrasta i bogatstva boja izgledaju više realistično.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet