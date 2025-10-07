YouTube pokreće YouTube Labs za testiranje AI eksperimenata

YouTube je predstavio YouTube Labs, novu platformu namenjenu korisnicima koji žele da isprobaju eksperimentalne AI alate. Koncept je vrlo sličan Google Labs-u, ali sa fokusom na funkcije koje će direktno uticati na YouTube iskustvo.

Prvi eksperimenti: AI hostovi u YouTube Music aplikaciji

Prvi dostupan eksperiment su AI hostovi u YouTube Music-u, osmišljeni da obogate iskustvo slušanja kroz:

zanimljive priče o pesmama i izvođačima,

triviju za fanove,

komentare koji dodaju „lični pečat“ plejlistama i muzičkom izboru.

Ovaj potez dolazi nakon što je Spotify ranije uveo AI DJ-a, što pokazuje trend šire integracije virtuelnih voditelja u muzičkim servisima.

Dostupnost i ograničenja

Za sada, YouTube Labs je dostupan isključivo Premium pretplatnicima u SAD-u. Prijave su otvorene, ali broj učesnika je ograničen i nije poznato koliko će korisnika dobiti pristup.

AI alati sve prisutniji na platformi

Ovaj projekat deo je šire strategije uvođenja veštačke inteligencije na YouTube. Nedavno je platforma dodala čitav niz AI alata za kreatore, uključujući mogućnost pretvaranja govora u pesmu, uvođenje AI sistema za verifikaciju godina i testiranje sopstvene verzije Google-ovih AI pregleda.

Iako AI hostovi deluju bezopasno i zabavno, YouTube Labs je signal da će AI igrati još veću ulogu na platformi u budućnosti — kako u muzici, tako i u širem iskustvu gledanja i kreiranja sadržaja.

Izvor: Engadget