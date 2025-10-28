YouTube pokrenuo tehnologiju za detekciju sličnosti

YouTube je objavio da je tehnologija za detekciju sličnosti zvanično dostupna autorima.

YouTuBe je objavio da je tehnologija za detekciju sličnosti zvanično dostupna autorima koji ispunjavaju uslove u okviru YouTuBe partnerskog programa. Tehnologija pruža mogućnost autorima da zatraže uklanjanje sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom koji koristi njihovu sličnost.

Autori koji ispunjavaju uslove su dobili zvanično obaveštenje o novoj tehnologiji putem direktnog mejla. Međutim, YouTuBe je istakao da je ovo samo prva faza i da će se i dalje raditi na tome da se detektuje i upravlja sadržajem koji se oslanja na AI a prikazuje tuđi lik ili glas.

Tehnologija je osmišljena da spreči zloupotrebu lika i da se spreči širenje dezinformacija. Kroz ovu tehnologiju kreatori mogu da vide sve otkrivene snimke koji ih imitiraju i da podnesu zahtev za uklanjanje u skladu sa smernicama o privatnosti ili da podnesu zahtev za autorska prava.

Još od aprila YouTuBe je izašao javno protiv replika generisanih veštačkom inteligencijom koje imitiraju slike ili glas osobe kako bi obmanule druge i generisale štetan sadržaj. A od početka ove godine je aktivan pilto program za detekciju sličnosti. Za sada sve izgleda tako da YouTuBe želi da održi autentičnost.

Izvor: techcrunch.com