YouTube pokrenuo tehnologiju za detekciju sličnosti
YouTuBe je objavio da je tehnologija za detekciju sličnosti zvanično dostupna autorima koji ispunjavaju uslove u okviru YouTuBe partnerskog programa. Tehnologija pruža mogućnost autorima da zatraže uklanjanje sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom koji koristi njihovu sličnost.
Autori koji ispunjavaju uslove su dobili zvanično obaveštenje o novoj tehnologiji putem direktnog mejla. Međutim, YouTuBe je istakao da je ovo samo prva faza i da će se i dalje raditi na tome da se detektuje i upravlja sadržajem koji se oslanja na AI a prikazuje tuđi lik ili glas.
Tehnologija je osmišljena da spreči zloupotrebu lika i da se spreči širenje dezinformacija. Kroz ovu tehnologiju kreatori mogu da vide sve otkrivene snimke koji ih imitiraju i da podnesu zahtev za uklanjanje u skladu sa smernicama o privatnosti ili da podnesu zahtev za autorska prava.
Još od aprila YouTuBe je izašao javno protiv replika generisanih veštačkom inteligencijom koje imitiraju slike ili glas osobe kako bi obmanule druge i generisale štetan sadržaj. A od početka ove godine je aktivan pilto program za detekciju sličnosti. Za sada sve izgleda tako da YouTuBe želi da održi autentičnost.
Izvor: techcrunch.com