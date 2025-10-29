YouTube pomaže da prestanete da gledate Shorts

YouTube je dodao novu funkciju kratkih video snimaka koja olakšava upravljanje vremenom koje provodite gledajući video snimke. Korisnici mobilnih uređaja sada mogu da podese prilagodljivo dnevno ograničenje koje ograničava koliko dugo mogu da listaju fidove kratkih video snimaka, sa ciljem da pomognu gledaocima da bolje upravljaju svojim vremenom umesto beskrajnog listanja.

Kada korisnik dostigne svoje vremensko ograničenje, dobiće obaveštenje da je gledanje kratkih video snimaka pauzirano za taj dan. Međutim, ovo obaveštenje se može odbaciti, tako da je na korisniku da poštuje ova samonametnuta ograničenja. Instagram i TikTok pružaju slična opcionalna ograničenja vremena provedenog ispred ekrana, iako je TikTok jedina usluga koja ovo proširuje na veb korisnike.

„Kratki video snimci su ključni deo YouTube iskustva“, rekao je YouTube u svom saopštenju. „Postavljanje vremenskog ograničenja listanja na fidu kratkih video snimaka omogućava ovo istraživanje, a istovremeno pomaže korisnicima da budu svesniji svojih navika gledanja i efikasno upravljaju svojim vremenom.“

Opcija za podešavanje i prilagođavanje prilagođenih vremenskih ograničenja za kratke video snimke može se naći u podešavanjima YouTube naloga. YouTube kaže da „počinje da se uvodi“ od danas, tako da može potrajati neko vreme dok se ne pojavi za sve korisnike mobilnih telefona. YouTube takođe kaže da planira da proširi ovu funkciju na roditeljski nadzor „kasnije ove godine“ kako bi proaktivno upravljao vremenom koje deca provode ispred ekrana i da ova ograničenja obaveštenja neće biti moguće odbaciti.

