YouTube Shorts želi da parira kineskom TikTok-u

YouTube je nekada bio najzabavniji među društvenim mrežama i platformama, ali onda se pojavio TikTok i sve se promenilo. Sada YouTube želi da se direktno nadmeće sa aplikacijom za pravljenje kratkih video zapisa koju stvaraju korisnici tako što će, prema navodima, lansirati sopstvenu verziju pod nazivom Shorts.

Shorts će korisnicima omogućiti da dodaju kratke video zapise na feed unutar mobilne aplikacije, slično kao TikTok, i iskoristiti licenciranu muziku koju YouTube Music ima u svom katalogu, navodi The Information. Te pesme se mogu koristiti u video zapisima. TikTok funkcioniše tako što omogućava korisnicima da odaberu audio, muziku ili nešto drugo i kreiraju video zapise koristeći te zvuke. Dylan Byers iz MSNBC-a dodao je dodatnu potvrdu na Twitter-u ubrzo nakon što je The Information izveštaj pušten u javnost.

This is potentailly big…. And, bonus: YouTube chief Susan Wojcicki and I talked about TikTok in a podcast episode that will air later this month. We’ve got an item coming soon confirming this news, along with a few of her comments on YouTube & short-form video >>> https://t.co/0Pqm6JqVUz

— Dylan Byers (@DylanByers) April 1, 2020