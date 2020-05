YouTube: Spavajte kad je vreme za spavanje

YouTube je 20. maja najavio novu funkciju, a u pitanju je podsetnik da je vreme za spavanje, te opcija koja bi od monitora trebalo da odvoji čak i one koji se od video sadržaja teško odvajaju.

Nova funkcija se pridružuje “take a break” podsetniku, a kako bi udruženim snagama uticali na dobrobit korisnika, i ograničili vreme koje se provodi ispred računara, te svakog uređaja koji emituje YouTube sadržaje. Krajnji cilj je da se korisnicima pomogne da odgovornije koriste sve Google proizvode, budući da su se problemi zavisnosti od digitalnih pomagala pogoršali tokom pandemije.

Iz kompanije kažu da su u poslednje dve godine poslali preko tri milijarde “take a break” podsetnika, što, tvrde eksperti, ukazuje na veliki broj onih koji se retko odvajaju od računara. Sa novim podsetnikom bi to vreme trebalo da se dodatno ograniči, a korisnici mogu sami da podese željeno vreme, i da u podešavanjima sebi ograniče YouTube porcije. Oni koji izaberu novi podsetnik moći će i da ga odlože kada se aktivira, pa ostaje da se vidi koliko će nova funkcija uticati na one koji bi da se odvoje od videa, ali za to nemaju dovoljno volje i samodiscipline.

Izvor: The Verge

