YouTube testira funkciju saradnje u stilu Instagrama

YouTube je počeo da testira novu funkciju za kolaboraciju. Sličnu onima koje već koriste Instagram i TikTok. Sada je omogućeno kreatorima da dodaju druge naloge kao saradnike na svojim video-snimcima. Prema objašnjenju jednog zaposlenog u Google-u, cilj je da se kreatori međusobno preporučuju svojoj publici i tako prošire domet svojih sadržaja.

Eksperimentalne funkcije

Za sada je test dostupan samo maloj grupi kreatora, ali izgleda da YouTube planira šire uvođenje u budućnosti.

Lindsey Gamble, konsultant i savetnik za influenser marketing, podelio je na mreži Threads snimak ekrana koji prikazuje kako eksperimentalna funkcija izgleda u praksi. Na slici se vidi da se imena saradnika pojavljuju pored imena glavnog kreatora na kanalu. Ukoliko ih ima previše, bar na mobilnim uređajima, prikazuje se kao „…i još“ pored imena. Dodirom na to polje otvara se lista svih učesnika projekta, uz dugme za pretplatu pored svakog imena.

Kao i na Instagramu i TikToku, kreator koji postavlja sadržaj moraće da pošalje poziv za saradnju drugom nalogu. Pozvani će morati da prihvati saradnju kako bi se prikazivao kao kolaborator. Verovatno će se ista praksa primeniti i na YouTube-u. Tako bi se se izbeglo da neko neovlašćeno doda druge korisnike u svoj sadržaj. Još nije poznato da li će saradnici imati uvid u detalje koji su inače dostupni samo osobi koja je postavila video.

Kao i kod drugih eksperimentalnih funkcija koje razvijaju YouTube i Google, konačna odluka o širokoj primeni zavisiće od povratnih informacija koje dobiju od korisnika koji učestvuju u testiranju.

Izvor: Engadget