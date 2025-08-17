YouTube testira novu opciju za kolaboracije između kreatora, nalik onima na Instagramu i TikToku

YouTube je počeo da testira novu funkciju saradnje, koja omogućava kreatorima da zajednički objavljuju video sadržaje i budu preporučeni publici jedni drugih. Sličan sistem već postoji na Instagramu i TikToku, a YouTube ga zasad testira sa ograničenom grupom korisnika, uz planove za moguće šire lansiranje.

Kako funkcioniše kolaboracija na YouTube-u

Prema objavi zaposlenog u Google-u na YouTube Help forumu, kreatori će moći da dodaju druge kreatore kao saradnike na video-snimke. Njihova imena će se pojavljivati pored imena autora na kanalu. Ako ih je više, na mobilnim uređajima će biti prikazano kao: “…i još”, a klikom na to korisnici će moći da vide celu listu učesnika, uz opciju Subscribe pored svakog imena.

Lindsey Gamble, stručnjak za influenser marketing, podelio je na Threads screenshot koji prikazuje kako ova funkcija izgleda u praksi.

Sličnosti sa Instagramom i TikTokom

Na Instagramu i TikToku kreator koji postavlja sadržaj mora da pozove drugog korisnika da bude saradnik, a taj korisnik mora da prihvati poziv. Očekuje se da će YouTube primeniti isti princip, kako bi sprečio zloupotrebu, tj. da neko ne može proizvoljno da doda druge kreatore bez njihove dozvole.

Za sada nije poznato da li saradnici imaju pristup statistikama i informacijama koje su obično dostupne samo originalnom autoru videa.

Funkcija je još u test fazi

Kao i kod drugih eksperimentalnih funkcija na YouTube-u, sve zavisi od povratnih informacija korisnika koji učestvuju u testiranju. Kompanija će na osnovu njihovih komentara odlučiti da li će i kada funkcija postati javno dostupna svima.

Ova opcija bi mogla značajno da unapredi vidljivost i rast manjih kreatora kroz zajedničke projekte sa većim kanalima, što YouTube čini još konkurentnijom platformom u svetu digitalnog sadržaja.

Izvor: Engadget