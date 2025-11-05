PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Entertainment News 

YouTube uvodi automatsko AI poboljšanje za video snimke niske rezolucije

Nenad Gajic

YouTube uvodi ažuriranja kako bi vizuali izgledali bolje na TV aplikacijama, uključujući automatsko AI poboljšanje video zapisa. U početku će se video zapisi niže od 1080p skalirati na HD rezoluciju, a u budućnosti je planirana podrška za 4K.

PCPress.rs Image

Platforma zadržava originalne fajlove i opcije rezolucije

Kreatori mogu isključiti AI poboljšanje, koje se zove Super Resolution, kao i automatske prilagodbe zvuka. YouTube takođe radi sa odabranim kreatorima na testiranju većih video fajlova za bolji kvalitet.

Kreatori će moći da postavljaju i sličice u višem kvalitetu, limit fajla za sličice biće povećan sa 2MB na 50MB. Gledaoci će moći da pregledaju kanale sa impresivnim prikazima na početnoj stranici, čime se poboljšava otkrivanje sadržaja i angažman.

Izvor: Engadget

