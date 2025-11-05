YouTube uvodi automatsko AI poboljšanje za video snimke niske rezolucije

YouTube uvodi ažuriranja kako bi vizuali izgledali bolje na TV aplikacijama, uključujući automatsko AI poboljšanje video zapisa. U početku će se video zapisi niže od 1080p skalirati na HD rezoluciju, a u budućnosti je planirana podrška za 4K.

Platforma zadržava originalne fajlove i opcije rezolucije

Kreatori mogu isključiti AI poboljšanje, koje se zove Super Resolution, kao i automatske prilagodbe zvuka. YouTube takođe radi sa odabranim kreatorima na testiranju većih video fajlova za bolji kvalitet.

Kreatori će moći da postavljaju i sličice u višem kvalitetu, limit fajla za sličice biće povećan sa 2MB na 50MB. Gledaoci će moći da pregledaju kanale sa impresivnim prikazima na početnoj stranici, čime se poboljšava otkrivanje sadržaja i angažman.

Izvor: Engadget