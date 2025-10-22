YouTube uvodi zaštitu od „ukradenih lica“

Veštački generisani sadržaji preplavili su internet poslednjih godina, a nekadašnje slike sa deformisanim rukama evoluirale su u sintetičke fotografije i video-snimke koje je sve teže razlikovati od stvarnosti, piše portal Ars Technica.

Budući da je i sama doprinela stvaranju tog problema, kompanija Google sada snosi deo odgovornosti da AI video sadržaj na YouTube-u drži pod kontrolom. Zato je počela da uvodi dugo najavljeni sistem za detekciju sličnosti lica namenjen kreatorima sadržaja.

Moćni i lako dostupni Googleovi AI modeli podstakli su eksploziju AI sadržaja, od kojih deo služi za širenje dezinformacija i uznemiravanje pojedinaca. Kreatori i influenseri strahuju da bi njihovi brendovi mogli biti oštećeni naletom videa koji ih prikazuju kako govore i rade stvari koje se nikada nisu dogodile – a zabrinuti su i političari. Google je mnogo uložio u razvoj AI sadržaja, pa zabrana AI videa na YouTube-u, kako mnogi priželjkuju, jednostavno nije opcija.

Ranije ove godine YouTube je obećao alate koji će označavati video-snimke u kojima je nečiji lik „ukraden” uz pomoć AI tehnologije. Novi alat za detekciju sličnosti, sličan sistemu za prepoznavanje autorskih prava, sada se širi izvan male grupe testera. YouTube navodi da je prva grupa kreatora obaveštena da može koristiti novi sistem, ali da će svi koji žele zaštitu od AI falsifikata morati Google-u da dostave dodatne lične podatke.

Trenutno je detekcija sličnosti u beta fazi i nije dostupna svim korisnicima, već samo ograničenom broju test kanala. Kada postane dostupna, biće smeštena u postojeći meni „Content detection“. U demonstracionom videu YouTube-a prikazano je da se sistem zasniva na ideji da kanal ima jednog vlasnika čiji je lik potrebno zaštititi. Ta osoba mora da potvrdi identitet dostavljanjem fotografije lične isprave i video-snimka svog lica. Nije jasno zašto YouTube traži te podatke pored već objavljenih videa sa istim licem – ali pravila su pravila.

Nakon registracije, YouTube će označavati video snimke drugih kanala koji sadrže lice registrovanog korisnika. Algoritam, međutim, ne može pouzdano da razlikuje stvarne i AI video-snimke, pa se očekuju i lažni rezultati, posebno u slučajevima gde su kratki isječci korišćeni u okviru pravila „fer upotrebe”.

Ako kreator prepozna AI falsifikat, može da prijavi video unosom nekoliko osnovnih detalja. Ako je sadržaj direktno preuzet sa njegovog kanala i ne spada pod „fer upotrebu”, YouTube savetuje i podnošenje DMCA zahteva za uklanjanje zbog povrede autorskih prava. Ipak, sama pojava nečijeg lika u AI videu ne znači automatski da će video biti uklonjen.