PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
News Technology 

Youtube višejezična audio funkcija

Angelina [PC Press]

Youtube je objavio da je zvanično pokrenuta njegova višejezična audio funkcija nakon dvogodišnjeg pilot programa. Sada milioni Youtubera mogu da dodaju sinhronizaciju svojim video snimcima na različitim jezicima, pomažući im da dosegnu širu globalnu publiku.

PCPress.rs Image

Funkcija je prvobitno pokrenuta kao pilot projekat 2023. godine, dostupna ograničenom broju kreatora, uključujući MrBeast-a, Marka Roberta i kuvara Džejmija Olivera. Kreatori su morali da sarađuju sa uslugama sinhronizacije trećih strana dok Youtube nije predstavio alat za automatsko sinhronizovanje sa veštačkom inteligencijom koji koristi Google-ovu Gemini tehnologiju za repliciranje tona i emocija kreatora.

IIB - ERP susreti

Od pokretanja, Youtube izveštava da je nekoliko testera videlo uspeh sa ovom funkcijom. U proseku, oni koji su otpremili višejezične audio zapise videli su da preko 25% vremena gledanja dolazi od pregleda na jeziku koji nije primarni jezik videa. Na primer, Džejmijev kanal je utrostručio preglede nakon korišćenja višejezičnih audio zapisa.

Izvor: TechCrunch

Facebook komentari:
Tagovi: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *