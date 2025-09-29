YouTube vraća „dezinformatore“

YouTube će uskoro dozvoliti nalozima koji su bili zabranjeni tokom Covida da podnesu zahtev za vraćanje naloga.

YouTube je saopštio da će uskoro dozvoliti prethodno zabranjenim nalozima da podnesu zahtev za ponovno aktiviranje, ukidajući politiku koja je prekršaje definisala do sada.

Promena se odnosi na kanale uklonjene zbog objavljivanja dezinformacije vezanih za Covid ili izbore. Ova politika je promenjena i u skladu sa tim svi koji su tada prekršili pravila sada mogu neometano da se vrate.

Šta je tačno uticalo na promenu politike? Šta su tačno dezinformacije o Covidu i izborima? Ta pitanja nisu razjašnjena. Kao što nije baš jasno ni zašto se sada dozvoljava povratak onih koji su proglašeni za lažne uzbunjivače.

Jasno je da postoji sve veći pritisak republikanaca na tehnološke kompanije da se promeni politika govora ali i dalje nismo načisto šta je ovde istina a šta nije.

Izvor: cnbc.com