YouTube za Android  – loop pojedinačnih videa uskoro? 

Ponekad je YouTube video toliko dobar da želite da ga gledate iznova i iznova.

Ova funkcija već postoji u desktop verziji YouTube-a

Na žalost, ne postoji jednostavan način za loop pojedinačnog video zapisa, ali to se naizgled menja, prema novim nizovima koda u aplikaciji YouTube za Android.

Tokom prebiranja po verziji 16.09.34 YouTube aplikacije na Androidu mogu se otkriti sledeći stringovi:

<string name=”single_loop_menu_item”>Loop video</string>

<string name=”single_loop_off”>Off</string>

<string name=”single_loop_on”>On</string>

<string name=”single_loop_snack_bar_button_text”>Turn off</string>

<string name=”single_loop_snack_bar_text”>Video loop is on</string>

Trenutno možete da stavite u loop samo plejliste, što znači da je jedini način da se uradi loop pojedinačnog videa – dodavanje na sopstvenu plejlistu. To nije komplikovano rešenje, ali je pomalo nelogično to što ne možete samo da ponovite pojedinačni video, a to možete da uradite na desktop verziji. Međutim, nakon otkrivanja novih stringova, čini se da se Google priprema da doda loop dugme u kontrole za reprodukciju video zapisa. To znači da će biti zaista lako uraditi loop videa, pesme ili bilo čega drugog što vam se na YouTubeu učini zanimljivim. Nažalost, to što postoje nizovi koda koji upućuju na funkciju u aplikaciji YouTube za Android, ne znači da je poznato kada će se pokrenuti. To bi moglo potrajati nekoliko nedelja ili nekoliko meseci. Kad god stigne, biće dočekana s radošću.

Izvor: Xda-developers

Podelite s prijateljima

Tweet