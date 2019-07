Za beskonačne letove: Bežične stanice za punjenje dronova

Dronovi bi u vazduhu mogli da ostanu skoro pa beskonačno sa novim sistemom za punjenje, koji je poneo ime Global Energy Transmission.

Tako bi električni dronovi u bliskoj budućnosti mogli da se povezuju sa bežičnim sistemom za punjenje, te brzo napune baterije ako na vreme stignu do mesta koje za to bude predviđeno. Kreatori tvrde da samo šest minuta punjenja omogućava do 25 minuta leta, te da na stanicama može da se puni više dronova u isto vreme. To znači da bi ove stanice u budućnosti mogle da smanje broj poletanja i sletanja, što će dronovima omogućiti i veću uštedu energije, te smanjiti broj nezgoda koje se najčešće dešavaju tokom ovih akcija.

Global Energy Transmission sistem tako predstavlja prekretnicu, i put ka budućnosti u kojoj će dronovi duže ostajati u vazduhu, što će značajno proširiti njihovu funkcionalnost i efikasnost, a posebno kada se koriste u bezbednosne svrhe.

Izvor: Mashable

